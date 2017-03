Ultima ora

16:19Calcio: Icardi, spero di segnare a Milan nel derby

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - "Doppietta nel derby? Va bene anche un solo gol perché non ho ancora segnato contro il Milan. Spero di farlo presto perché ci tengo a far bene nella sfida di Milano". E' la promessa che l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi fa ai tifosi nerazzurri che hanno potuto fargli qualche domanda sul profilo Facebook del club. "Sono tifoso interista quindi anche quando mi capita di segnare contro la Juventus provo una bellissima sensazione". Il capitano nerazzurro preferisce non fissare il numero di gol da realizzare in campionato: "Voglio fare il massimo. Poche settimana fa ero a 17 gol, lontano da Belotti che è alla testa della classifica capocannoniere. Ora sono lì… Spero di fare più possibile ma conta far vincere la squadra".

16:17Terremoto: Errani, impianto ricostruzione completato

(ANSA) - RIETI, 29 MAR - "L'impianto della ricostruzione è sostanzialmente completato. L'ordinanza per i danni gravi è alla Corte dei Conti per l'approvazione". E' quanto ha detto il commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, intervenendo a Rieti alla presentazione del pacchetto di interventi della Regione Lazio a favore delle popolazioni colpite dal sisma. "I comuni del cratere - ha aggiunto Errani - avvieranno presto anche tutto il lavoro per la microzonazione sismica di terzo livello per essere certi che la ricostruzione ci assicuri che non ci siano più persone a rischio. La microzonazione è determinante per capire il livello di accelerazione e quindi il tipo di miglioramento sismico che vogliamo realizzare. Una novità importante - ha aggiunto il commissario - rispetto a come sono stati affrontati i terremoti prima d'ora, siamo in una zona a rischio e quindi vogliamo dare una risposta seria". (ANSA).

16:12Calcio: Torino ingaggia Lyanco. Cairo “bruciata concorrenza”

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - A fine marzo mossa di mercato del Torino, che ha preso a titolo definitivo, dal San Paolo, il ventenne difensore centrale brasiliano Lyanco, nazionale under 20. Lo annuncia il club granata, spiegando che Lyanco subito ad allenarsi a Torino, anche se potrà giocare solo dalla prossima stagione. "Sul giocatore - spiega il presidente del Torino Urbano Cairo - c'era l'attenzione di blasonati club europei e anche italiani, perciò abbiamo deciso di anticipare i tempi per arrivare primi: abbiamo fatto un importante investimento in grado di bruciare la qualificata concorrenza. Stiamo già programmando il futuro - aggiunge il presidente granata - come dimostra anche l'acquisizione di un altro riconosciuto talento quale è il portiere Milinkovic-Savic". Lyanco è cresciuto nelle giovanili del Botafogo e ha esordito nel campionato brasiliano con il San Paolo, collezionando 21 presenze e un gol.

16:10Calcio: Galliani, inizio campionato il 13 agosto? Vediamo…

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - "Non ne abbiamo parlato. Vediamo…". L'ad del Milan Adriano Galliani, al termine dell'assemblea elettiva della Lega Serie A, non si sbilancia sulla possibilità di anticipare l'inizio del campionato al 13 agosto, come auspicato dal presidente della Figc Carlo Tavecchio e dal ct Ventura. Galliani, che non ha voluto parlare di quanto successo in assemblea, ha commentato con un sorriso l'esordio in azzurro di Donnarumma: "Siamo contenti, come potrei non esserlo…".

16:08Tuffi: Cagnotto verso addio, ma vorrei restare nell’ambiente

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Tania Cagnotto si prepara a dare l'addio al trampolino in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di tuffi in programma a Torino dal 12 al 14 maggio. "E' bellissimo chiudere a Torino dove sembra ogni volta di fare un mondiale. E' l'occasione perfetta per salutare questo sport", osserva presentando l'appuntamento la campionessa, che sogna di restare nell'ambiente "magari allenando o, comunque, facendo qualcosa per i giovani". Un po' di malinconia, per la tuffatrice, ci sarà. "Non è facile lasciare, mi mancherà, ma ho la fortuna di chiudere in bellezza. Credo sia il momento giusto: sarà una bella festa anche se, dopo 7 mesi di inattività, non sarò in forma smagliante e forse - scherza - ci sarà anche un po' da ridere".

16:07Lega A: ancora nessun accordo, assemblea riprende 13/4

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - E' durata meno di tre ore la quinta puntata dell'assemblea elettiva della Lega Serie A, che ha nuovamente sospeso i lavori rinviandoli al 13 aprile. Dopo la frattura di settimana scorsa,a quanto filtra, non c'è ancora accordo fra big e società medio-piccole sulla riforma dello statuto (la futura governance è il nodo affrontato), questione che i club vogliono risolvere prima di passare al rinnovo delle cariche. L'unica decisione l'approvazione all'unanimità delle linee guida per la vendita dei diritti tv triennio 2018-2021.

16:07Olimpiadi: Cagnotto, con Appendino Giochi a Roma si facevano

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Mi sarebbe piaciuto seguire le Olimpiadi, anche se non più nel mio costume da atleta, ed è stata una delusione vedere com'è finita". Tania Cagnotto, che a maggio dirà addio alla carriera sportiva con i Campionati Italiani in programma a Torino, non nasconde la delusione per la rinuncia di Roma alla candidatura olimpica. "Sono convinta che con una sindaca come quella di Torino, Roma avrebbe potuto organizzare i Giochi", ha aggiunto la campionessa a margine della presentazione a Torino dei Campionati italiani di tuffi.