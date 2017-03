Ultima ora

17:59Indonesia: pitone di 7 metri ingoia un uomo a Sulawesi

(ANSA) - BANGKOK, 29 MAR - Un indonesiano di 25 anni è stato ingoiato da un pitone reticolato di sette metri nella foresta sull'isola di Sulawesi, in un evento rarissimo per un rettile che è noto per nutrirsi di piccoli mammiferi come scimmie e maialini. Lo riportano i media locali, con un video diffuso online oggi dal sito Tribun Timur. Nel filmato, si vedono alcuni uomini aprire con un coltello il ventre del serpente rigonfio e già defunto, per poi rinvenire il corpo ancora intero di un uomo dal nome Akbar, un lavoratore in una piantagione di olio di palma di cui non si avevano più notizie da domenica scorsa. "Quando abbiamo tagliato lo stomaco, abbiamo visto uno stivale e le gambe vicino al collo", ha spiegato Junaedi, il segretario del villaggio di Salubiro, presso il quale è avvenuto il fatto. "Sembra che sia stato attaccato da dietro, perché abbiamo trovato una ferita sulla sua schiena", ha concluso. I pitoni reticolati attaccano e ingoiano le loro prede intere. Tuttavia, è estremamente inusuale che attacchino l'uomo.

17:53Calcio: anche Barca perde pezzi, Arda Turan salta sfida Juve

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Arda Turan sarà fuori per tre settimane a causa di un infortunio alla coscia e salterà la doppia sfida contro la Juventus in Champions, sicuramente l'andata in programma l'11 aprile ma probabilmente anche il ritorno al Camp Nou (19 aprile). Il giocatore turco è rimasto vittima infatti nell'ultima partita con la nazionale contro la Finlandia di "un infortunio muscolare all'adduttore della gamba destra. Il giocatore dovrà fermarsi quindi per circa tre settimane", ha annunciato il club blaugrana dopo gli esami diagnostici a cui si è sottoposto oggi.

17:40Calcio: Buffon “Juve-Napoli spot, guai perdersi in miserie”

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Il Napoli è una delle migliori espressioni di calcio a livello internazionale". Capitan Buffon parla così dei partenopei alla vigilia della doppia sfida del San Paolo. "Grandi meriti vanno all'allenatore e ai giocatori - dice il capitano bianconero ai microfoni di Sky Sport - credo però che la consacrazione possa arrivare coniugando bel gioco a risultati concreti". "Affronteremo un Napoli temibile con il giusto entusiasmo e con l'attenzione che merita una grande squadra", aggiunge il portiere. Dopo le polemiche delle ultime settimane, i toni si stanno abbassando, grazie anche alle parole concilianti di Sarri nei confronti di Higuain: "Quelle parole gli fanno onore, ma poi c'è una partita da giocare, un dopo-partita da gestire. Napoli-Juventus è uno spot troppo importante per perderci in questioni misere o piccole, che non fanno il bene di nessuno".

17:36Migranti: Boschi, orgogliosa per legge su minori

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Un'altra legge giusta, la legge sui minori non accompagnati. Giusta e umana. Orgogliosa del lavoro che stiamo facendo". Così il sottosegretario alla Presidenza, Maria Elena Boschi, commenta su Twitter l'approvazione della legge sui minori stranieri non accompagnati.

17:29Brexit: Alfano, diritti assicurati per italiani in Gb

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - "Ho avuto dal collega Boris Johnson l'assicurazione piena per i diritti degli italiani residenti nel Regno Unito e che non avranno nulla da temere sul tema dei diritti, della permanenza e delle modalità di vivere". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano dopo un incontro a Londra con Johnson. "E' una buona notizia nel giorno in cui parte un negoziato (sulla Brexit) che sarà comunque su altro" rispetto al tema dei diritti degli italiani.

17:27Segretario Ps scomunica Valls, fuori chi sta con Macron

(ANSA) - PARIGI, 29 MAR - "Chi sta con Macron non è più nel Partito socialista": Jean-Christophe Cambadelis, segretario del Ps francese, lacerato fra chi vota Benoit Hamon, e chi gli volta le spalle a favore di Emmanuel Macron, lancia la "scomunica". In una lettera ai militanti del partito, citata da Bfm Tv, Cambadelis ha messo in guardia tutti coloro che volessero seguire l'esempio dell'ex premier Manuel Valls: "La nostra posizione è semplice: Hamon è il candidato uscito dalle primarie, legittimato da una convention unanime. Quelli che sono andati con En Marche (il il movimento creato da Macron) non sono quindi più nel Partito socialista".

17:22Terremoto: sindaco Norcia, tutto mondo veda fioritura

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 MAR - "Se il problema della semina è stato risolto, adesso dobbiamo porci l'obiettivo di far vedere a tutto il mondo lo spettacolo della fioritura di Castelluccio di Norcia": a dirlo è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Siamo soddisfatti per la soluzione individuata che consente agli agricoltori di seminare la lenticchia e permette loro di salire e scendere quotidianamente per una ventina di giorni a Castelluccio. Ora dobbiamo fare di tutto perché la viabilità per il borgo venga riaperta al più presto a tutti", ha aggiunto il sindaco che si pone la "metà di giugno come data utile per riportare migliaia di turisti nella piana tanto famosa". (ANSA).