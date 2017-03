Ultima ora

12:09Calcio: Pescara, maglie da gioco all’asta per beneficenza

(ANSA) - PESCARA, 30 MAR - Le maglie gara indossate dai giocatori del Pescara in occasione di Pescara-Milan (domenica 2/4, ore 15 Stadio Adriatico), Pescara-Juventus (15/4 ore 15 stadio Adriatico) e Pescara-Roma (24/4 ore 15 stadio Adriatico), saranno messe all'asta e vendute su ebay, per una raccolta di fondi nell'ambito di un progetto nato dalla collaborazione fra società biancazzurra e A.M.O. (Associazione Massimo Oddo Onlus). La società biancazzurra da due anni ha stretto un accordo con la Massimo Oddo Onlus per la gestione di alcuni eventi benefici. In questa stagione di serie A già in occasione della gara Pescara-Inter, le maglie dei giocatori biancazzurri e nerazzurri, erano state vendute all'asta su ebay per un progetto solidale del team Adriatico in favore delle popolazioni terremotate di Amatrice (Rieti).

12:07Pd: Orlando, si possono vincere congressi e perdere elezioni

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - "Si possono stravincere i congressi e straperdere le elezioni, rendendosi conto che si è soli dal punto di vista delle relazioni politiche". Andrea Orlando, candidato alla segreteria del Pd e ministro della giustizia, ha commentato così i primi dati sull'andamento dei congressi di circolo che vedono in netto vantaggio la candidatura di Matteo Renzi sulla sua. "Sono diminuiti gli iscritti - ha detto Orlando - e questo è il punto di partenza, un elemento di preoccupazione per tutti. Il voto nei circoli non mi sorprende perché è scattato un riflesso condizionato: in molti pensano di reagire alla scissione con il voto al segretario uscente e non mi meraviglia che questo meccanismo sia forte in Emilia-Romagna. Io sono più contrario alla scissione di quanto lo è Renzi e forse la pago più di Renzi. Ma in vista delle primarie smonteremo questo argomento ponendone un altro: siete sicuri che Renzi sia quello che ha più probabilità di vincere le prossime elezioni?".

12:07Truffa: vescovo Mazara indagato. legali, chiariremo accuse

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 30 MAR - "Chiederemo un interrogatorio del Vescovo per chiarire quanto oggi viene contestato dalla Procura di Marsala". Lo ribadiscono gli avvocati Stefano Pellegrino e Nino Caleca che difendono il Vescovo Domenico Mogavero, al quale la Procura ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini durate quasi due anni. Sono due le accuse mosse nei confronti del prelato: la prima per truffa e l'altra per appropriazione indebita. L'avviso è stato notificato ad altre sei persone.

12:03Mafia Roma: Carminati, la guerra non è ancora finita

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Non è una novità che ero in guerra e a quanto pare la guerra con il mondo non è finita, come vede sono l'unico al 41 bis in attesa di giudizio". Lo ha detto Massimo Carminati nel suo interrogatorio dal carcere di Parma nel processo a Mafia capitale. L'ex Nar è tornato ancora una volta sul suo passato quando l'avvocato gli ha chiesto di spiegare il senso delle sue intercettazioni relative alla vicenda della Banda della Magliana. "Io posso stare solo contro tutti - ha aggiunto - a me non fa paura".

12:02Abusi su pazienti, arrestato medico a Roma

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Arrestato dalla polizia a Roma un medico ritenuto responsabile di abusi sessuali su alcune pazienti. Il professionista avrebbe commesso gli abusi durante sedute di cavitazione medica, tecnica utilizzata per la riduzione del grasso corporeo, eseguite nel suo studio privato della Capitale. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile. Il medico è stato trovato anche in possesso di materiale pedopornografico ed è stato denunciato anche per adescamento di minori. Ora si trova ai domiciliari.

11:55Siria: Ankara, conclusa operazione Scudo dell’Eufrate

(ANSAmed)- ISTANBUL, 30 MAR - L'operazione militare turca nel nord della Siria "Scudo dell'Eufrate è finita. Se ce ne sarà bisogno, una nuova operazione avrà un nuovo nome". Lo ha detto in un'intervista tv il premier di Ankara, Binali Yildirim, dopo la riunione di ieri sera del Consiglio di sicurezza nazionale (Mgk). L'intervento, costato la vita a oltre 70 soldati turchi, era iniziato il 24 agosto "per mettere in sicurezza il confine" dalla minaccia dell'Isis e frenare l'espansione dei curdi del Pyd. "I siriani che erano in Turchia sono ritornati. La vita è tornata alla normalità. Tutto è sotto controllo", ha sostenuto Yildirim.

11:48Francia: terza sera di incidenti per protesta cinese ucciso

(ANSA) - PARIGI, 30 MAR - Per la terza sera di seguito più di 200 persone si sono radunate per protestare contro la morte di Shaoyo Liu, il cinese ucciso nella sua casa durante un intervento della polizia, e anche in questo caso ci sono stati incidenti. La manifestazione di ieri, stavolta davanti la sede del comune di Parigi, è degenerata: alcuni cassonetti sono stati incendiati, panchine sono state danneggiate e sono scoppiati tafferugli con la polizia. Non ci sono stati fermi ma due manifestanti e 6 agenti sono stati leggermente feriti, secondo una fonte della polizia. Domenica sera, durante un intervento delle forze dell'ordine per una lite familiare in un appartamento del XIX arrondissement di Parigi, Shaoyo Liu si sarebbe avventato con un paio di forbici su uno degli agenti e uno dei poliziotti gli avrebbe sparato, uccidendolo. Versione totalmente contestata dalla famiglia che ieri ha comunque rivolto un appello alla calma alla comunità cinese. Ma la situazione resta tesa.