14:54Gentiloni: Italia paese aperto, di qualità e scambi

(ANSA) - MONFALCONE (GORIZIA), 30 MAR - "Abbiamo le carte in regola per competere su questo mercato (cantieristica navale, ndr) senza essere aggressivi verso nessuno perché l'Italia è un paese aperto, che punta su qualità e scambi. Così facendo è capace anche di affermare l'essenza della propria manifattura, le proprie capacità. Il mondo ha grandi difficoltà: la globalizzazione non è solo rose e fiori, ma questo mondo di grandi viaggi, dell'apertura, ci fa dire benvenuti ai cinesi". Lo ha detto il premier Gentiloni alla consegna della nave Majestic Princess destinata al mercato cinese.

14:49Stamina: Spedali Civili Brescia, chieste 4 condanne

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Quattro condanne sono state chieste nell'ultimo dei processi avviati dalla procura di Torino sul caso Stamina, la controversa terapia patrocinata da Davide Vannoni. Gli imputati sono chiamati in causa per i ruoli ricoperti negli Spedali Civili di Brescia. I pm hanno proposto 3 anni per Ermanna Derelli, ex direttrice sanitaria, e Carmen Terraroli, segretaria referente del comitato etico; 2 anni e 9 mesi per Arnalda Lanfranchi, responsabile di un laboratorio e per il pediatra Fulvio Porta.

14:39Torino: indagati vertici azienda trasporti

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Si profila un procedimento penale a carico dei vertici di Gtt, la società che gestisce i trasporti pubblici a Torino, nell'indagine sui conti. La guardia di finanza ha consegnato un'informativa in procura in cui evidenzia irregolarità nella formazione dei bilanci, con particolare riguardo un "disallineamento" di circa 70 milioni rispetto ai crediti vantati nei confronti del Comune. Sono 5 le persone segnalate dalla Gdf: hanno ricoperto cariche fra il 2013 e il 2015, periodo preso in esame dagli investigatori. (ANSA).

14:28Precipita con parapendio su Monte Bianco, ferito

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - Un uomo di 34 anni, residente in Piemonte, è rimasto ferito durante precipitando a terra con un parapendio. L'incidente è avvenuto a 3.500 metri di quota, sul massiccio del Monte Bianco, tra il Pavillon e il rifugio Torino. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Umberto Parini di Aosta dove sono in corso gli accertamenti diagnostici. (ANSA).

14:26Calcio: Sun, è il Barcellona il club più vicino a Verratti

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il futuro di Marco Verratti è uno dei temi caldi della prossima estate. Il centrocampista degli azzurri di recente, però, ha ammesso che pensa di rimanere nel PSG anche nella prossima stagione. Tuttavia, il quotidiano britannico 'The Sun' ha rivelato che il Barcellona è il principale candidato ad acquistare il cartellino del metronomo, valutato intorno ai 75 milioni, precedendo altri club come Chelsea, che cerca di accontentare uno specifico desiderio di Antonio Conte. Verratti, 24 anni, si adatterebbe perfettamente al centrocampo dei blaugrana e non è un caso che, dopo la partita d'andata di Champions dei catalani giocata a Parigi, Andres Iniesta abbia indicato l'italiano come suo successore. (ANSA).

14:22Corea Sud: Corte chiude audizione Park su mandato arresto

(ANSA) - PECHINO, 30 MAR - La Corte distrettuale centrale di Seul ha chiuso dopo circa 9 ore l'audizione dell'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye sulla richiesta d'arresto voluta dalla procura sullo scandalo per corruzione partito dalla confidente Choi Soon-sil: una vicenda grave, costatale la decadenza dalla carica il 10 marzo a seguito del giudizio di impeachment. Park, accusata di corruzione, abuso di potere, estorsione e diffusione di documenti riservati, si è recata alla sede della Corte alle 10:30 locali (le 3:30 in Italia), lasciandola in serata per spostarsi nell'edificio vicino, quello della procura, presso il quale attenderà il responso sull'arresto. L'esito, secondo l'agenzia Yonhap, dovrebbe maturare in piena notte o domani mattina. Nell'audizione Park era assistita da due legali, mentre la pubblica accusa contava su sei procuratori. L'ex presidente non ha voluto esprimere commenti. Circa 2.000 poliziotti sono stati schierati per evitare tafferugli.

14:21Calcio:Mourinho ‘Neymar sogno impossibile,inutile illudersi’

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Neymar è il calciatore che, in questo momento, accende la fantasia degli allenatori, ma anche dei tifosi, di tutto il mondo. Uno dei club che sarebbe disposto davvero a fare follie per il brasiliano del Barcellona è il Manchester United che già l'estate scorsa, prima di virare su Paul Pogba, era disposto a spendere 150 milioni per averlo. Oggi José Mourinho, allenatore dei Red devils, in un'intervista a Espn, è stato fin troppo chiaro, arrivando ad ammettere che sarebbe addirittura più facile mettere le mani su Messi, anzichè su 'O Ney'. "Messi ha 30 anni, Neymar invece rappresenta il futuro del Barcellona - ha detto il portoghese -: prenderlo sarebbe impossibile. E' come rompere una cassaforte". Mourinho ribadisce di essere pragmatico, quando si parla di mercato, e di non voler illudere i dirigenti. "Cercare di prendere Neymar è assurdo. Inutile provarci - ha ribadito -: ha una clausola altissima (sui mln e 250 l'anno prossimo) e poi ha un contratto fino al 2021". (ANSA).