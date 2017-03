Ultima ora

17:24Germania: capo polizia, attacchi possibili in ogni momento

(ANSA) - BERLINO, 30 MAR - Il capo della polizia criminale federale (Bka) Holger Muench ha detto oggi a Berlino che la Germania deve restare vigile contro la minaccia di attentati terroristici e che "attacchi sono possibili in ogni momento". Un avvertimento non nuovo, ma ribadito pochi giorni dopo l'attentato a Londra. La perdita di territori da parte dell'Isis in Siria e Iraq aumenta il rischio di azioni in Occidente, ha aggiunto Muench secondo quanto riporta l'Associated Press. Il capo della Bka ha poi riferito che in Germania le autorità stimano 616 estremisti pericolosi, cioè in grado di compiere un attacco terroristico, la metà dei quali si trova però attualmente all'estero. Di coloro che sono nel Paese, 100 si trovano in prigione. Dal 2012, oltre 920 jihadisti hanno lasciato la Germania per combattere in Siria e Iraq, 300 sono nel frattempo rientrati in Germania, ha concluso l'Ap.

17:21Ucraina: Osce, 21 civili uccisi da inizio anno

(ANSA) - MOSCA, 30 MAR - Da inizio anno, nel conflitto del Donbass sono morti 21 civili e altri 95 sono rimasti feriti: lo ha dichiarato il primo vice capo della missione speciale di monitoraggio dell'Osce in Ucraina, Alexander Hug, durante una conferenza stampa a Kiev.

17:20Presidenza Camera contro M5S, ha attentato a istituzioni

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La tentata irruzione di 36 deputati del M5S nella sala dove era riunito l'ufficio di presidenza di Montecitorio per votare sulle pensioni dei parlamentari è stata valutata dallo stesso ufficio di Presidenza "un fatto senza precedenti e di assoluta gravità, costituendo un serio attentato al libero dispiegarsi del confronto e del funzionamento delle istituzioni". Con questa motivazione sono stati sospesi i 36 deputati M5S protagonisti della protesta. Considerando anche le proteste in Aula gli esponenti M5S interdetti sono 42.

17:20Grillo, basta fare gli incazzati, ora pensiamo al governo

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Questo Paese lo cambiamo insieme, il nostro futuro è in mano a voi, le nostre menti migliori, le passioni più sentite. Non serve più incazzarsi, lasciamogli i loro stessi avanzi e pensiamo alle idee di buon senso davvero condivise. E' ora di immaginare il futuro ed essere propositivi. Il MoVimento 5 Stelle è pronto a prendere l'onere di governare, voi siete pronti a mettervi a disposizione per l'Italia?". Così Beppe Grillo sul suo blog.

17:18Iraq: Guterres, ‘priorità è proteggere civili’

(ANSA) - BEIRUT, 30 MAR - "La protezione dei civili deve essere la priorità assoluta". Lo ha affermato oggi il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres dopo le notizie circolate nei giorni scorsi sull'uccisione di decine, e forse centinaia, di civili, in raid aerei della Coalizione internazionale a guida Usa su Mosul in appoggio ad un'offensiva delle forze governative irachene che stanno cercando di strapparla all'Isis. Guterres ha fatto questa dichiarazione via Twitter appena arrivato a Baghdad, dove ha in programma colloqui con le massime autorità irachene per recarsi poi nella regione autonoma del Kurdistan. Principale argomento dei suoi incontri, ha aggiunto il segretario generale, è "la spaventosa situazione umanitaria sul terreno", che ha visto centinaia di migliaia di civili fuggire da Mosul dall'inizio dell'offensiva lealista, nell'ottobre scorso.

17:15Russia: incontro Putin-Lukashenko il 3 aprile

(ANSA) - MOSCA, 30 MAR - I presidenti di Russia e Bielorussia Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko si incontreranno a San Pietroburgo il 3 aprile per discutere delle "relazioni bilaterali" tra i due paesi e delle "differenze" in campo economico nonché del "processo di integrazione euroasiatico": lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

17:14Norman Atlantic:comandante prima naufragio, scarsa sicurezza

(ANSA) - BITONTO (BARI), 30 MAR - "Ci mettete nelle condizioni di viaggiare con più camion frigo rispetto al numero delle prese a disposizione, costringendoci a tenere accesi i motori delle celle refrigeranti dei tir". Il comandante della Norman Atlantic aveva scritto una mail di questo tenore all'armatore per lamentare la violazione delle norme sulla sicurezza a bordo del traghetto, poi naufragato dopo un incendio scoppiato a causa di uno di quei mezzi trasportati. Il contenuto della mail è stato letto nell'aula bunker di Bitonto nell'ultima udienza dell'incidente probatorio celebrato da lunedì ad oggi dinanzi al gip di Bari Alessandra Piliego, finalizzato a cristallizzare le prove sulle cause di innesco del rogo e sul successivo naufragio al largo delle coste albanesi costato la vita ad 11 dei circa 500 passeggeri (18 ancora dispersi). La perizia ha accertato che sulla nave erano stati caricati 80 tir frigo a fronte di 60 prese elettriche disponibili e che, quindi, gli altri tir erano tenuti accesi durante la traversata.