Ultima ora

10:06Basket: Nba,cadono ancora i Cavs ma Lebron James fa record

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Terza sconfitta di fila e perdita del primato in classifica nella Eastern Conference in favore dei Boston Celtisìcs: serata nerissima per i Cleveland Cavaliers che continuano nel loro periodo negativo a pochi turni dalla fine della regular season della Nba. nella notte italiana i Cavs sono stati battuti in trasferta dai Chicago Bulls 99-93, nonostante i 26 punti messi a segno da Lebron James, con i qualiil campione è diventato il settimo miglior realizzatore di sempre (finora 28.599 punti) superando Shaquille o'Neal. Altra sconfitta significativa quella degli Houston Rockets, terzi in classifica, battuti 117-107 da Portland. I Los Angeles Clippers hanno vinto la sfida contro i Phoenix Suns 124-118,. da segnalare ancora una buona prova del fenomeno Devin Booker, il giovanissimo dei Suns ha messo a segno 33 punti, e ha continuato a stupire dopo la performance dei giorni scorsi con i 70 punti in una sola gara. Sconfitta l'altra formazione di Los Angeles, i Lakers, 119-103 dal Minnesota. (ANSA).

09:57‘Ndrangheta: Dia sequestra beni per 6 milioni a infermiere

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 31 MAR - Beni per circa sei milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Reggio Calabria a Annunziato Iamonte, di 59 anni, di Melito Porto Salvo, infermiere. Il provvedimento, emesso dal Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta del procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero de Raho e del direttore della Dia Nunzio Antonio Ferla, scaturisce dalle indagini condotte sull'intero patrimonio dell'uomo, dalle quali sarebbe emersa un'evidente sproporzione tra redditi dichiarati e investimenti effettuati che, secondo gli investigatori, sarebbero di provenienza illecita. Sarebbe stata accertata, inoltre, la contiguità alla cosca Iamonte, desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Filippo Barreca e Rocco Nasone, e l'omessa segnalazione di variazioni patrimoniali alla Guardia di finanza in quanto sorvegliato speciale. Il sequestro ha riguardato 70 tra fabbricati, appartamenti, cantine e locali, 15 ettari di terreno coltivato, un'auto e rapporti finanziari.

09:34Tennis: Miami, Venus ko, Konta in finale contro Wozniacki

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Venus Williams ko nella semifinale del torneo Wta di Miami. La tennista statunitense n.11 al mondo è stata battuta 6-4 7-5 dall'australiana naturalizzata britannica Johanna Konta (n.10), che raggiunge in finale la danese Caroline Wozniacki. Nell'ultimo quarto del tabellone maschile l'australiano Nick Kyrgios (n.16 dell'Atp) ha battuto invece il tedesco Alexander Zverev (n.20) 6-4 6-7 6-3 e raggiunge in semifinale lo svizzero Roger Federer.

09:31Sud Sudan: liberati tre dipendenti di compagnia petrolifera

(ANSA) - NEW DELHI/ISLAMABAD, 31 MAR - Tre dipendenti della compagnia petrolifera DAR Petroleum, due indiani ed un pachistano, sequestrati settimane fa da un gruppo di militanti in Sud Sudan sono stati liberati ieri e sono giunti in serata nella capitale del Sudan, Khartoum. Lo hanno reso noto oggi i governi di India e Pakistan. La loro liberazione, si è appreso, è stata resa possibile dall'intervento dell'Etiopia e del Sudan, i cui emissari hanno preso contatto con i ribelli, ottenendo il rilascio degli indiani Midhun Ganesh e Edward Ambrose, e del pachistano Ayaz Hussein Jamali. Al momento non è noto se per la loro liberazione sia stato pagato un riscatto.

09:27Pakistan: attentato in mercato di Kurram Agency, 5 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 31 MAR - Una esplosione è avvenuta oggi in un affollato mercato della Kurram Agency, territorio tribale del Pakistan nord-occidentale, con un primo bilancio fornito da fonti locali a GEO Tv che danno conto di almeno cinque morti e 30 feriti. Lo scoppio, si è appreso, è avvenuto a Parachinar, capoluogo del territorio tribale confinante con l'Afghanistan. In passato movimenti fondamentalisti sunniti hanno attaccato obiettivi nella Kurram Agency dove abita una importante comunità Hazara di denominazione sciita.

09:24Usa:morto in cella dopo aggressione infermiere serial killer

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAR - Donald Harvey, il serial killer denominato "l'angelo della morte" per aver ucciso oltre 50 pazienti quando era aiuto infermiere in Ohio e in Kentucky, è morto due giorni dopo essere stato aggredito e picchiato in cella. Nessuna reazione di pietà da parte delle autorità e dei familiari delle vittime: "forse il Signore gli ha dato quello che si meritava", ha commentato Larry Bellamy, di Louisville, Kentucky, genero di una delle vittime. Harvey aveva confessato di aver cominciato ad uccidere nel 1970 all'ospedale Marymount, in Kentucky, sostenendo che voleva tentare di mettere fine alle sofferenze dei pazienti, molti dei quali erano malati cronici. Per farlo li avvelenava, mettendo nei loro pasti arsenico e cianuro. Altri sono morti soffocati, dopo che lasciava finire le bombole di ossigeno da cui dipendeva la loro sopravvivenza. Era stato scoperto dopo che durante un'autopsia un medico aveva sentito l'odore del cianuro.

07:30‘Ndrangheta: Dia sequestra beni per 6 milioni a infermiere

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 31 MAR - Beni per circa sei milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Reggio Calabria a Annunziato Iamonte, di 59 anni, di Melito Porto Salvo, infermiere. Il provvedimento, emesso dal Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta del procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero de Raho e del direttore della Dia Nunzio Antonio Ferla, scaturisce dalle indagini condotte sull'intero patrimonio dell'uomo, dalle quali sarebbe emersa un'evidente sproporzione tra redditi dichiarati e investimenti effettuati che, secondo gli investigatori, sarebbero di provenienza illecita. Sarebbe stata accertata, inoltre, la contiguità alla cosca Iamonte, desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Filippo Barreca e Rocco Nasone, e l'omessa segnalazione di variazioni patrimoniali alla Guardia di finanza in quanto sorvegliato speciale. Il sequestro ha riguardato 70 tra fabbricati, appartamenti, cantine e locali, 15 ettari di terreno coltivato, un'auto e rapporti finanziari.