13:37Grillo, a Londra si vota sulla Ue, qui si censura la Raggi

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "A Roma si percepiva il fantasma dei 500.000.000 di cittadini Ue, fra le nebbie in cui naviga il Titanic: arroganza e sorrisi. Virginia Raggi ricorda nel suo discorso che l'Europa è dei popoli e subisce la censura. Gli inglesi hanno la fortuna del voto, noi qui censuriamo persino un sindaco". Lo afferma Beppe Grillo sul blog in un commento in cui rilancia lo strumento referendario e che sarebbe dovuto essere pubblicato sul Guardian. Il quotidiano, si legge nel post, voleva pubblicarlo tagliato e Grillo allora ha messo il veto.

13:36Incendiava rifiuti nella Terra dei Fuochi, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - É accusato di avere dato fuoco a scarti tessili, parti di carrozzeria e tappezzeria di auto, plastica e pneumatici fuori uso, accumulati illecitamente a Casandrino, nel Napoletano, uno dei comuni ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Il Nucleo Investigativo della Polizia Ambientale e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli - al termine di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, iniziate lo scorso febbraio - ha arrestato un uomo per il reato di combustione illecita di rifiuti speciali. L'uomo è stato incastrato grazie a riprese video, servizi di osservazione e pedinamenti. L'arrestato è ritenuto responsabile di due roghi. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord. (ANSA).

13:26Massacrato da branco: confermato carcere per fermati

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il gip del tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha convalidato il fermo di Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, i due giovani fermati per l'omicidio di Emanuele Morganti, ed ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La decisione è stata presa al termine dell'interrogatorio presso il carcere di Regina Coeli, durante il quale i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

12:58Crac Volare, quattro condanne a Busto Arsizio

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Si è concluso con quattro condanne e cinque assoluzioni il processo per bancarotta fraudolenta al fallimento della compagnia aerea Volare con base a Gallarate (Varese), a distanza di dodici anni dalla sua chiusura. Nel 2005, a seguito della dichiarazione di fallimento, furono arrestati alcuni degli appartenenti alla cordata imprenditoriale che aveva preso in carico la compagnia aerea, a conclusione delle indagini della Procura di Busto Arsizio, relative a un 'buco' di circa cinquecento milioni di euro. Il Tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha condannato l'imprenditore Gino Zoccai a cinque anni di reclusione, a sei anni Vincenzo Soddu, a quattro anni e sei mesi Vittoriano Scotti e a quattro anni Alessandro Martinelli. Assolti invece dalle accuse a loro contestate l'ex presidente di Confindustria Giorgio Fossa, l'imprenditore Argentino Eduardo Eurekian, Plfaum Hernam e Rita Mengozzi, amministratrice di una società collegata al gruppo Volare.

12:57Donna in bicicletta travolta e uccisa da ambulanza

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Una donna di circa 40 anni, apparentemente di origini orientali, che non è ancora stata identificata, è morta dopo essere stata travolta da un'ambulanza mentre attraversava la strada in bicicletta, nella serata di ieri a Limbiate (Monza). Probabilmente a causa del buio e della velocità, il conducente del mezzo di soccorso, che stava trasportando con la sirena accesa un paziente, non l'ha vista. Nell'impatto la donna è stata sbalzata a venti metri di distanza. Trasportata in ospedale è morta alcune ore dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Desio (Monza).

12:51Botte, sequestro e violenza a fidanzata, arrestato dai Cc

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 31 MAR - Sequestrata dal fidanzato la notte di Natale, era stata presa a pugni, morsi, trascinata a terra, privata del cellulare e rinchiusa in casa. Questo era stato l'ultimo di una serie di episodi vissuti, tra le mura domestiche di un comune della bassa reggiana, da una 30enne vittima del fidanzato, 38 anni, reggiano, che a fine gennaio era finito ai domiciliari su disposizione del Gip di Reggio Emilia. Ora - dopo un ricorso del Pm Maria Rita Pantani- il Tribunale della Libertà di Bologna ha deciso per l'uomo la custodia cautelare in carcere dove è stato portato dai carabinieri di Boretto. È accusato di sequestro di persona, violenza privata, violenza sessuale, lesioni aggravate e atti persecutori. Oltre al grave episodio di Natale (la donna aveva riportato una prognosi di 15 giorni) è emerso che c'era stata un'altra agghiacciante nottata, quella tra il 22 ed il 23 ottobre dello scorso anno, in cui aveva subito violenza sessuale. (ANSA).

12:47Mafia: Lombardo, Corte d’appello in camera di consiglio

(ANSA) - CATANIA, 31 MAR - Si è ritirata in camera di consiglio la Terza Corte d'appello di Catania per emettere la sentenza nel processo per concorso esterno all'associazione mafiosa all'ex presidente della Regione Siciliana e ex leader del Mpa, Raffaele Lombardo. La decisione è attesa per dopo le 17. L'accusa ha chiesto la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione, un anno in più della sentenza di primo grado, emessa il 19 febbraio 2014 col rito abbreviato dal Gip Marina Rizza. Al centro del processo l'inchiesta scaturita dall'indagine 'Iblis' dei carabinieri del Ros di Catania su rapporti tra amministratori, politici e imprenditori con Cosa nostra.