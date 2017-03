Ultima ora

16:36Roma: Spalletti irremovibile, se non vinco non rimango

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Io se non vinco non rimango. E vincere vuole dire conquistare un titolo. Il mio discorso è sempre stato questo da quando sono tornato". Luciano Spalletti non cambia di una virgola il suo pensiero riguardo al futuro sulla panchina della Roma. Senza un successo il toscano dirà addio. Lo ha ribadito alla vigilia della sfida di campionato con l'Empoli, tornando poi anche sulla cena col presidente Pallotta avuta la scorsa settimana: "Abbiamo parlato di tante cose. Per me è stata l'occasione per dirgli di persona quello che è il mio pensiero, che è sempre stato lo stesso da quando sono qui. Quello che mi ha detto lui va chiesto a lui perché io non sono uno spione".

16:30Calcio: Juve,Mandzukic a parte e resta in dubbio per Napoli

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Mario Mandzukic resta in dubbio per la trasferta della Juventus contro il Napoli. L'attaccante, alle prese con una infiammazione al ginocchio sinistro, anche oggi ha lavorato a parte a Vinovo, dove si sono rivisti i sudamericani Cuadrado, Rincon e Dybala. Quest'ultimo ha svolto parte di allenamento con i compagni. Domani pomeriggio l'ultimo allenamento prima della partenza per Napoli, da dove i bianconeri torneranno a Torino al termine della partita. Secondo quanto appreso, il club ha deciso di preparare a casa anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma sempre al San Paolo mercoledì.

16:23Avvocato uccide cliente: la confessione, mi minacciava

(ANSA) - ORIA (BRINDISI), 31 MAR - Sono quindici i colpi sparati dalla pistola dell'avvocato civilista Fortunato Calò, 57 anni, in carcere per l'omicidio di un suo cliente, Arnaldo Carluccio, di 45. I fatti si sono verificati a Oria ieri pomeriggio nello studio del legale. L'indagato, che si trova in carcere, ha confessato al fianco del suo legale Pasquale Annicchiarico, raccontando ai carabinieri di essere stato più volte minacciato dalla vittima per questioni legate ad una causa pendente. Durante l'interrogatorio Calò ha consegnato ai carabinieri il suo cellulare su cui ci sarebbero gli sms di minaccia inviati dalla vittima. La pistola usata, una calibro 9x21 era regolarmente detenuta ma l'avvocato era autorizzato, ai fini sportivi, a tenerla solo presso la sua abitazione. I fatti si sono verificati all'interno dello studio legale in cui, a quanto ricostruito, i due avevano fissato un appuntamento per discutere di una vecchia causa civile per un risarcimento, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi.

16:23Droga: 1,4 tonnellate di marijuana a passo Resia

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Maxi-sequestro di marijuana a passo Resia, in Alto Adige. I carabinieri della compagnia di Silandro hanno sequestrato nella notte 1.400 kg di marijuana, trasportata da un camion che tentava di uscire dal territorio nazionale dalla val Venosta. Lo stupefacente era nascosto nel rimorchio del camion con targa straniera. E' stato arrestato il camionista, originario dell'Europa dell'est. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri, che per il momento mantengono il massimo riserbo sull'operazione. I dettagli dell'operazione verranno resi noti domani, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano.

16:19Totoscommesse: Snai, a Napoli la Juve non è favorita

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Juve sfavorita in un incontro di Serie A: praticamente un inedito. Accade contro il Napoli: la differenza marcata dai quotisti Snai è esigua, visto che l'1' degli azzurri è pagato 2,50, il '2' bianconero a 2,85, con il pareggio a 3,30. Under e Over sono perfettamente in equilibrio: 1,85. Probabile che entrambe vadano a segno: il Goal è a 1,65, il No Goal a 2,10. Il risultato esatto più atteso è l'1-1, a 6,00; l'esito più ricorrente negli ultimi anni è il 3-1 per la Juve, in lavagna alla robusta quota di 25. Le quote mettono comunque in pole Higuain fra i marcatori: un suo gol su Snai si gioca 2,50, il secondo è Mertens, a 2,75. Negli ultimi due confronti, l'unico del Napoli a far gol alla Juve è Callejon: un tris vale 3,50. Un 'riscaldamento' in vista della Coppa Italia con la Lazio. Così le quote Snai interpretano l'anticipo della Roma contro l'Empoli: all'Olimpico il tabellone spalanca la strada ai giallorossi, avanti a 1,16, quota più bassa di tutto il turno. Lontanissimi segno 'X' e '2', a 7,50 e 17,00.

16:08Falsi sinistri stradali, sequestrati archivi ospedale Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato i due locali adibiti ad archivio, nel reparto radiologia dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, nell'ambito di indagini su falsi sinistri stradali venuti alla luce nel corso dell'attività investigativa sui cosiddetti "furbetti del cartellino" che lo scorso 24 febbraio portò a un blitz dei militari dell'Arma con l'arresto di 55 dipendenti dello stesso nosocomio. Nei due locali sono conservati gli esami strumentali di radiografia e tac, documentazione che, ora, sarà sottoposta al vaglio degli investigatori.

16:05Mattis, Mosca inquina elezioni nel mondo

(ANSA) - LONDRA, 31 MAR - Nuovo affondo anti-russo da parte del segretario Usa alla Difesa, Jim Mattis, che in visita a Londra ha accusato Mosca di "inquinare in giro" per il mondo "le elezioni di altri popoli" e di violare il diritto internazionale sullo sfondo del conflitto in Ucraina. Mattis, durante una conferenza stampa con il collega britannico, Michael Fallon, ministro di un Paese in prima fila nel cavalcare i toni da neo-guerra fredda nei confronti del Cremlino, ha ribadito l'importanza dell'articolo 5 della Nato, quello che garantisce la solidarietà di tutti nel caso un qualunque membro sia sotto attacco. Poi, riferendosi alla Russia, ha confermato un atteggiamento più esplicitamente polemico rispetto a quello del presidente Donald Trump: Mosca, a suo dire, oltre a immischiarsi in elezioni altrui (nessun riferimento a Paesi specifici dal capo del Pentagono), sarebbe responsabile di "violazioni del diritto internazionale ormai provate, da ciò che succede in Crimea ad altri aspetti del loro comportamento".