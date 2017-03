Ultima ora

19:33Turchia: rilasciato noto cantante accusato di legami Gulen

(ANSAmed) - ISTANBUL, 31 MAR - Un tribunale di Istanbul ha ordinato il rilascio in attesa di giudizio di 21 persone, tra cui il noto contante turco Atilla Tas, accusate di "terrorismo" per legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Lo riferisce Anadolu, secondo cui altri 5 imputati nello stesso processo restano invece in carcere e 2 risultano latitanti. Tas, che aveva sostenuto anche le proteste di Gezi Park del 2013, è sotto accusa per alcuni editoriali pubblicati sul quotidiano Meydan, chiuso dopo il fallito colpo di stato del 15 luglio, e diversi tweet ritenuti offensivi nei confronti del presidente Recep Tayyip Erdogan. Gli imputati, in maggioranza giornalisti, rischiano fino a 10 anni di prigione. (ANSAmed).

19:31Brexit: Johnson, Gb sarà implacabile su sovranità Gibilterra

(ANSA) - LONDRA, 31 MAR - Londra è decisa a opporre "una resistenza implacabile, marmorea e dura come roccia" a qualsiasi cambiamento rispetto alla sovranità britannica su Gibilterra. Lo afferma il ministro degli Esteri del Regno Unito, Boris Johnson, citato dal Guardian online in risposta alla clausola, inserita nelle linee guida Ue sui negoziati per la Brexit, stando alla quale "nessun accordo" futuro fra Londra e Bruxelles "potrà essere esteso a Gibilterra" senza una previa "intesa fra lo stesso Regno Unito e il Regno di Spagna". Parole che alcuni media britannici interpretano con un possibile diritto di veto a favore di Madrid. Un anonimo funzionario europeo, citato sempre dal Guardian, interpreta in effetti la clausola in questi termini: "Il testo significa ciò che dice, ossia che ogni estensione di un futuro accordo (post Brexit) a Gibilterra richiederà il sostegno della Spagna, la quale dovrà riconoscerne l'applicabilità al territorio della rocca. Esso in sostanza riconosce che ci sono due parti in questa disputa".

19:31Trump firma due decreti sul commercio

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAR - Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato ufficialmente il varo di due decreti che hanno l'obiettivo di "combattere gli abusi commerciali" nei confronti degli Stati Uniti. L'annuncio è stato fatto durante un incontro alla Casa Bianca con la National Association of Manufacturers, la Confindustria americana.

19:17Terremoto: a Norcia si riduce ancora la “zona rossa”

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 31 MAR - A Norcia si riduce ancora la "zona rossa" nel centro storico. Porta Palatina infatti è di nuovo aperta: lo ha deciso il sindaco Nicola Alemanno. Questi, oltre all'ingresso, ha disposto anche di escludere dal perimetro vietato anche l'intera via e piazza Palatina e poi alcuni tratti di via delle Forosette, via Anicia, via Ufente, via Galileo, via Govone e via Vespasia Polla. Questo permette di diminuire ulteriormente la zona ancora vietata al passaggio di persone e mezzi non autorizzati e soprattutto consente di fare ritorno ad alcune famiglie nelle proprie abitazioni non danneggiate dal sisma. Altre riaperture sono previste già nei prossimi giorni, grazie anche alla rimozione delle macerie dalle strade del centro storico che permetteranno di eseguire opere di messe in sicurezza degli edifici lesionati. (ANSA).

19:02Massacrato da branco: fratello,giustizia e non vendetta

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Chiediamo giustizia, non vendetta". A parlare, fuori dalla camera mortuaria allestita al Policlinico di Tor Vergata a Roma, è il fratello di Emanuele Morganti, il ventenne pestato a morte ad Alatri, in provincia di Frosinone. "Mio fratello era un angelo ed è inspiegabile come l'hanno ridotto. Solo Dio ci può dare una spiegazione" ha aggiunto Francesco Morganti, ricordando anche che il fratello è morto nel giorno suo onomastico. A parlare con un filo di voce, sempre fuori dalla camera mortuali, è anche uno zio della giovane vittima: "E' una tragedia enorme, una storia inspiegabile. Vogliamo giustizia, è il minimo che possiamo chiedere. Non è vero che conosceva i due fermati sono convinto che hanno preso il primo che capita".

19:02Studente morto a Valencia: forse domenica i funerali

(ANSA) - FERMO, 31 MAR - Si saprà soltanto domani se i funerali di Giacomo Nicolai, morto a Valencia, dove frequentava l'Erasmus, potranno essere celebrati nel pomeriggio di domenica 2 aprile a Fermo. Le pratiche per il trasferimento della salma da Fiumicino sono infatti ancora in corso di perfezionamento, spiega il legale della famiglia, l'avv. Igor Giostra. A Fermo, a causa del terremoto, tutte le chiese sono chiuse per danni o inagibilità, e parenti e amici dovranno dare l'ultimo addio a Giacomo in una saletta adibita a cappella presso il ristorante 'Mario'. Ci vorranno ancora settimane invece per conoscere nel dettaglio i risultati della seconda autopsia, condotta ieri a Roma su disposizione del pm Marcello Monteleone, che ha accolto la richiesta avanzata dalla famiglia del giovane. Secondo la polizia spagnola, Giacomo si sarebbe ucciso, al rientro da una festa cittadina, con tre coltellate all'emitorace sinistro, inferte con un coltellino da cucina da lui stesso acquistato 8 giorni prima. La famiglia non crede a questa ipotesi.

19:00Abusivismo: Romeo assolto per lavori in albergo Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - L'imprenditore Alfredo Romeo è stato assolto dall'accusa di violazione delle norme edilizie per presunti lavori abusivi eseguiti nell'hotel Romeo a Napoli. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Stefania Daniele che ha accolto le richieste dei legali di Romeo, gli avvocati Giovanbattista Vignola e Francesco Carotenuto. L'accusa si riferiva in particolare a lavori eseguiti agli ultimi piani dell'hotel realizzato da Romeo in via Cristoforo Colombo, di fronte al porto di Napoli. Il giudice ha assolto anche tutti gli altri imputati. La sentenza giunge dopo oltre due anni dalla requisitoria del pm che aveva chiesto un anno e sei mesi di arresto e 50 mila euro di ammenda.