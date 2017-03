Ultima ora

21:58Calcio: Avellino-Spal 1-0

(ANSA) - AVELLINO, 31 MAR - L'Avellino torna alla vittoria battendo la Spal (1-0) nel primo anticipo della 33/a giornata di Serie B. La rete che assegna agli irpini tre punti fondamentali in chiave salvezza, è un lampo di Eusepi (4' st) che lanciato sul filo del fuori gioco da Migliorini, batte Meret in uscita con un colpo sotto.

21:42Basket: Eurolega, EA7 vince a Kaunas 88-84

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Sorride l'ultima trasferta stagionale in Eurolega all'EA7 Milano che dopo 162 giorni e 13 sconfitte consecutive torna a vincere lontano dal Forum. L'Olimpia sbanca il campo dello Zalgiris Kaunas (88-84) con cuore e dignità: le manca mezza squadra per infortunio (rotazione a otto con Sanders a mezzo servizio) eppure non sbraga dopo una brutto inizio e nel finale si toglie la soddisfazione di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Eroe della serata è capitan Cinciarini (17 punti, massimo in carriera in Eurolega): dopo sei errori consecutivi dall'arco segna la tripla del +4 (81-77 a 53'' dalla fine) e realizza tre tiri liberi decisivi (sbagliandone però altrettanti) nel finale. Venerdì ultimo appuntamento europeo: una vittoria con il fanalino di coda Kazan consentirebbe a Milano di evitare l'onta dell'ultimo posto.

21:22Tennis: nulla da fare per Fognini, in finale Miami va Nadal

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Niente da fare per Fabio Fognini nella semifinale del torneo torneo Atp di Miami. Il tennista ligure ha ceduto in due set al favorito Rafael Nadal che si è imposto con il punteggio di 6-1, 7-5. L'altra semifinale vede di fronte lo svizzero Roger Federer e l'australiano Nick Kyorgios.

21:01Renzi, giusto togliere ragazza a genitori dopo ‘rasatura’

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Una ragazza di 14 anni è stata rasata dai genitori perché si rifiutava di indossare il velo. I servizi sociali di Bologna l'hanno sottratta alla famiglia e protetta, come pure hanno fatto con le sue sorelline. Penso che tutti noi, che siamo padri e madri, immaginiamo quanto possa essere dolorosa questa scelta ma è doveroso dire che si tratta di una scelta giusta. Bravo il Sindaco, bravi i giudici minorili ed ordinari di Bologna, bravi i servizi sociali. Perché in Italia siamo per l'accoglienza ma non c'è accoglienza senza il rispetto della legge e dei principi. E questo deve valere per tutto". Lo scrive Matteo Renzi sul suo profilo Facebook.

20:47Mafie: pizzeria legalità in ex covo ‘ndrangheta

(ANSA) - LECCO, 31 MAR - E' stato inaugurato oggi a Lecco il nuovo simbolo della lotta contro tutte le mafie ovvero la pizzeria della legalità nata in quella che fino all'inizio degli Anni 90 fu la pizzeria quartier generale della 'ndrangheta in città, stabile poi sequestrato e confiscato. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il governatore lombardo Roberto Maroni, il sindaco di Lecco Virginio Brivio e Thomas Meneg, presidente della cooperativa Olinda, gestore con Auser della pizzeria della Legalità. "Il Fiore è sbocciato" ha detto Maroni. "La Regione è la principale finanziatrice di quest'opera - ha ricordato Brivio -. L'ex prefetto Gianmarco Valentini e il presidente Maroni chiesero all'Agenzia nazionale beni confiscati di poter riutilizzare questo locale. Da quell'accordo di programma tra Regione Lombardia, Comune di Lecco, Aler, Anbc, e associazione Libera, è nato un progetto che ha portato a questo luogo di aggregazione e incontro".

20:30Lombardo, assolto concorso mafia, 2 anni per voto di scambio

(ANSA) - CATANIA, 31 MAR - Assolto dall'accusa di concorso esterno alla mafia. Condannato a due anni per voto di scambio. E' la sentenza della Terza Corte d'appello di Catania nel processo all'ex presidente della Regione Siciliana e ex leader del Mpa, Raffaele Lombardo. Il 19 febbraio 2014 era stato condannato a sei anni e otto mesi col rito abbreviato dal Gup Marina Rizza. L'accusa aveva chiesto la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione, un anno in più della sentenza di primo grado, contestando anche il reato elettorale.

20:30Calcio: Milan, verso anticipo closing al 13/4

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Dopo tanti slittamenti, il closing per la cessione del Milan probabilmente arriverà con un giorno d'anticipo sull'ultima data fissata. Gli avdisor di Fininvest e del cinese Li Yonghong stanno infatti lavorando per tentare di concludere formalmente lo scambio di capitali e azioni giovedì 13 aprile e non, come previsto, l'indomani, quando comunque andrà in scena l'assemblea del club rossonero, convocata per rinnovare le cariche con la nomina del cda del nuovo corso. Più di ogni scaramanzia, conta evitare ulteriori ritardi, che potrebbero incidentalmente verificarsi in una giornata come il venerdì Santo, che è semifestiva per le banche. Inoltre, se l'avversione per il numero 13 è diffusa in Italia, in Asia lo è la superstizione legata al 4, al 14, al 24 e via dicendo.