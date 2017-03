Ultima ora

07:27Terrorismo, “nuovi pc-bomba non rilevabili negli aeroporti”

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Le agenzie d'intelligence e di sicurezza degli Stati Uniti ritengono che l'Isis e altre organizzazioni terroristiche abbiano sviluppato nuovi metodi per inserire esplosivi nei dispositivi elettronici, che secondo test dell'Fbi sarebbero in grado di eludere i controlli di sicurezza aeroportuale di uso comune. E' quanto riporta la Cnn. Secondo l'intelligence Usa, i terroristi avrebbero ottenuto sofisticate apparecchiature di sicurezza degli scali per verificare come nascondere in modo efficace gli esplosivi in computer portatili e altri dispositivi elettronici. Le informazioni raccolte negli ultimi mesi proprio dalle agenzie d'intelligence - ricorda la Cnn - hanno giocato un ruolo significativo nella decisione dell'amministrazione Trump di vietare ai viaggiatori che volano su dieci aeroporti di otto paesi del Medio Oriente e dell'Africa di trasportare laptop e altri grandi dispositivi elettronici a bordo degli aerei.

06:21Paraguay: manifestanti invadono Parlamento, scontri

(ANSA) - ASUNCION, 1 APR - Un gruppo di manifestanti hanno invaso la sede del Parlamento nella capitale paraguayana Asuncion, protestando contro un progetto di riforma costituzionale che permetterebbe la rielezione di presidenti ed ex presidenti. Unità antisommossa hanno eseguito cariche, usato idranti e fucili a pallettoni per cercare di disperdere i manifestanti, che a loro volta hanno lanciato pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine, e sono entrati nel recinto parlamentare, dove hanno appiccato un incendio. La protesta è scoppiata dopo che si è diffusa la notizia che 25 senatori pro governativi e dell'opposizione hanno svolto una "sessione parallela" della Camera alta nella quale hanno approvato all'unanimità la riforma costituzionale, dopo aver modificato il regolamento, che prevedeva una maggioranza di almeno 30 voti per poterla portare a termine.

23:47Calcio: Cesena-Frosinone 1-1

(ANSA) - CESENA, 31 MAR - Il Frosinone agguanta il pari in pieno recupero e guadagna un punto sulla Spal sconfitta nell'anticipo delle 19 ad Avellino. Il gol di Mokulu arriva proprio sui titoli di coda ma nell'episodio grosse responsabilità del portiere romagnolo Agliardi, nel primo tempo era stato l'ex Cocco a portare in vantaggio i bianconeri.

22:15Massacrato da branco:ultrà Frosinone’giustizia per Emanuele’

(ANSA) - CESENA, 31 MAR - Emanuele Morganti, il ragazzo ucciso barbaramente ad Alatri è stato ricordato prima della gara Cesena-Frosinone, anticipo di Serie B. All'ingresso delle squadre i circa 350 tifosi ciociari hanno esposto uno striscione con la scritta "giustizia per Emanuele" e immediato è arrivato l'applauso di tutto l' "Orogel Stadium - Dino Manuzzi".

21:58Calcio: Avellino-Spal 1-0

(ANSA) - AVELLINO, 31 MAR - L'Avellino torna alla vittoria battendo la Spal (1-0) nel primo anticipo della 33/a giornata di Serie B. La rete che assegna agli irpini tre punti fondamentali in chiave salvezza, è un lampo di Eusepi (4' st) che lanciato sul filo del fuori gioco da Migliorini, batte Meret in uscita con un colpo sotto.

21:42Basket: Eurolega, EA7 vince a Kaunas 88-84

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Sorride l'ultima trasferta stagionale in Eurolega all'EA7 Milano che dopo 162 giorni e 13 sconfitte consecutive torna a vincere lontano dal Forum. L'Olimpia sbanca il campo dello Zalgiris Kaunas (88-84) con cuore e dignità: le manca mezza squadra per infortunio (rotazione a otto con Sanders a mezzo servizio) eppure non sbraga dopo una brutto inizio e nel finale si toglie la soddisfazione di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Eroe della serata è capitan Cinciarini (17 punti, massimo in carriera in Eurolega): dopo sei errori consecutivi dall'arco segna la tripla del +4 (81-77 a 53'' dalla fine) e realizza tre tiri liberi decisivi (sbagliandone però altrettanti) nel finale. Venerdì ultimo appuntamento europeo: una vittoria con il fanalino di coda Kazan consentirebbe a Milano di evitare l'onta dell'ultimo posto.

21:22Tennis: nulla da fare per Fognini, in finale Miami va Nadal

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Niente da fare per Fabio Fognini nella semifinale del torneo torneo Atp di Miami. Il tennista ligure ha ceduto in due set al favorito Rafael Nadal che si è imposto con il punteggio di 6-1, 7-5. L'altra semifinale vede di fronte lo svizzero Roger Federer e l'australiano Nick Kyorgios.