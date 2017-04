Ultima ora

10:12Basket: Nba, Belinelli vince derby azzurro con Gallinari

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Marco Belinelli vince il derby azzurro in Nba contro Danilo Gallinari. I due si sono affrontati stanotte con le rispettive squadre. Hanno vinto gli Hornets di Belinelli 122-114 contro i Nuggets dell'altro italiano. Belinelli ha segnato 11 punti in soli 19 minuti di partita, meglio ha fatto Gallinari con 19 punti (5 rimbalzi e 4 assist). Nelle altre partite della notte si segnala la vittoria di misura e importantissima ai fini della classifica per i Boston Celtics, 117-116 su Orlando Magic, trascinati da Isaiah Thomas in serata di grazia, per lui ben 35 punti all'attivo. Anche ieri sera si è confermato un grande realizzatore Russell Westbrook, all'ennesima tripla doppia stagionale: 32 punti, 15 rimbalzi e 12 assist nella partita che la sua formazione, gli Oklahoma City Thunder, hanno però perso, col punteggio di 100-95, contro i San Antonio Spurs. Tornano alla vittoria i Cleveland Cavaliers, dopo 3 sconfitte di fila, battendo Philadelphia 122-105, determinante Lebron James, autore di 34 punti. (ANSA).

10:10India: anche ergastolo per uccisione di una mucca

(ANSA) - NEW DELHI, 1 APR - Il Parlamento dello Stato indiano di Gujarat, che ha dato i natali al premier Narendra Modi, ha deciso di inasprire le pene previste da una legge che tutela la vita degli animali introducendo la pena massima dell'ergastolo, e minima di dieci anni di carcere, a chi uccide una mucca. In assenza dell'opposizione rappresentata dal partito del Congresso, sospeso per una sanzione amministrativa, l'Assemblea ha votato pressoché all'unanimità l'indurimento delle pene, a cui si aggiungono multe che possono variare da 100.000 a 500.000 rupie (da 1.400 a 7.000 euro). Commentando il voto il governatore del Gujarat, Vijay Rupani, ha sottolineato che pur "non avendo nulla in contrario per altri tipi di alimentazione", è determinato a trasformare il suo in "uno Stato vegetariano". Da quando tre anni fa il partito di centro-destra induista Bjp di Modi ha preso il potere, New Delhi ha introdotto varie misure riguardanti la protezione delle mucche e altri bovini, scoraggiandone al massimo il consumo di carne.

10:06Dietro front Maduro, Corte Suprema riveda decisione

(ANSA) - CARACAS, 1 APR - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha chiesto alla Corte Suprema (Tsj) di rivedere la sua decisione di revocare i poteri del Parlamento, una decisione aspramente criticata dall'opposizione e dai governi stranieri. L'annuncio è arrivato poche ore prima di una serie di grandi manifestazioni convocate dall'opposizione contro il governo. Al termine di una riunione notturna, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, presieduto dallo stesso Maduro, ha annunciato il proprio appoggio ad una revisione della decisione della Corte Suprema, "con l'obiettivo di mantenere la stabilità istituzionale". I leader dell'opposizione hanno però immediatamente criticato la decisione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, definendola una mossa che poco fa per risolvere la crisi. "Diciamolo con chiarezza - ha affermato Freddy Guevara, primo vicepresidente dell'Assemblea Nazionale -: la revisione di una decisione che lascia tutto come prima non risolve un colpo di Stato".

09:39Trump: Ivanka e marito, una ricchezza da 741 mln di dlr

(ANSA) - NEW YORK, 1 APR - Ivanka Trump e il marito Jared Kushner continueranno a beneficiare di enormi entrate legate all'impero Trump: una ricchezza che si aggira intorno ai 741 milioni di dollari legata agli investimenti e agli affari nel settore immobiliare. Questo nonostante le loro nuove responsabilita' di governo al fianco del presidente: assistente speciale Ivanka, consigliere esperto il marito. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Casa Bianca sulla situazione patrimoniale dello staff del presidente. Ivanka manterra' anche una partecipazione nel Trump International Hotel di Washington, l'ex ufficio delle poste di fronte alla Casa Bianca, che tra il gennaio 2016 e il marzo 2017 ha fruttato alla first daughter tra un milione e 5 milioni di dollari.

09:37Usa: muore Gilbert Baker, inventò bandiera arcobaleno

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Gilbert Baker, l'artista di San Francisco che creò la bandiera con i colori dell'arcobaleno, simbolo della comunità gay, è morto all'età di 65 anni. Lo riferisce il San Francisco Chronicle precisando che l'artista è morto nel sonno. Baker disegnò una bandiera con otto colori nel 1978 per la giornata degli omosessuali, precursore del Gay Pride. I colori poi furono ridotti a sei, ognuno dei quali rappresenta un diverso aspetto dell'umanità. L'artista disse che volle trasmettere l'idea della diversità e dell'inclusione, utilizzando "qualcosa dalla natura per rappresentare che la nostra sessualità è un diritto umano". Nel 2015, il Museum of Modern Art di New York acquistò la bandiera per la sua collezione di design, definendola una "potente pietra miliare".

09:29Tap: ripresi i lavori di espianto degli ulivi

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 1 APR - Dopo due giorni di stop sono ripresi a sorpresa oggi all'alba nel cantiere Tap a San Foca di Melendugno i lavori di eradicazione degli ulivi lungo il tracciato dove dovrebbe essere installato il microtunnel del gasdotto. La ripresa degli espianti, dopo la sospensione decisa dopo li scontri dei giorni scorsi tra dimostranti no Tap e forze di polizia, era stata annunciata per lunedì. Il via libera alla ripresa degli espianti è stato comunicato nella tarda serata di ieri a Tap dalla Questura di Lecce. Dall'area sono già stati portati via venti ulivi. Già dalle 6:00 la zona é presidiata da agenti in tenuta anti-sommossa. Presidiati gli accessi delle strade lungo la strada provinciale. Sotto presidio anche il centro di stoccaggio di Masseria del Capitano dove vengono messi a dimora gli ulivi espiantati per poi essere nuovamente reimpiantati. Sul posto stanno arrivando alla spicciolata i manifestanti che comunque avevano mantenuto attivo il presidio davanti l'area di cantiere.

08:47Infanzia: triplicati in 10 anni minori poveri in Italia

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Nonostante alcuni miglioramenti negli ultimi anni, l'Italia stenta a far decollare il futuro dei suoi ragazzi e risulta ancora lontana dal resto dell'Europa. E ancora una volta le maggiori privazioni educative per i minori si registrano al Sud. E' il quadro che emerge dal nuovo rapporto sulla povertà educativa in Italia di Save the Children, presentato oggi in occasione del rilancio della campagna per il contrasto alla povertà educativa. Dal dossier emerge che negli ultimi 10 anni è triplicata la percentuale di minori in povertà assoluta e raddoppiata quella di minori in povertà relativa (parametro che esprime le difficoltà economiche nella fruizione di beni e servizi). La metà degli alunni è senza mensa a scuola, solo 1 bambino su 10 può andare all'asilo nido e il tempo pieno è assente in 7 scuole primarie su 10. Più di 1 ragazzo su 10 abbandona gli studi prima del tempo, 1 su 5 non raggiunge le competenze minime in matematica e in lettura e 3 su 5 non partecipano ad attività culturali e ricreative.