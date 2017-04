Ultima ora

12:41Terremoto: Filippetti (Astoi), nelle Marche calo 40%

(ANSA) - PESARO, 1 APR - Nelle Marche è difficile rilanciare la comunicazione "dopo il 'terrorismo' fatto dai media con il terremoto". Lo dice l'imprenditore pesarese Nardo Filippetti, fondatore di Eden Viaggi e presidente dell'Astoi (Confindustria Viaggi). "Da un lato hanno sempre parlato di Amatrice, ma non del Lazio, dall'altro hanno sempre usato la parola Marche - osserva -. E siccome questo genera paura,il terremoto ha causato un calo del turismo nelle Marche del 40% che molte aziende non riusciranno a sopportare". "Da anni siamo interessati a costruire un villaggio turistico nel sud delle Marche, ma non trovo interlocutori decisi - ha concluso - perché l'investitore vuole tempi certi. Nella nostra regione le strutture sono ancora quelle degli anni Sessanta, mentre la domanda è cambiata. Bisogna assolutamente alzare il livello della qualità ricettiva e avere una nuova cultura dei servizi turistici per rispondere alle aspettative della clientela mondiale che vuole venire sempre in Italia".(ANSA).

12:27Gb: Principe Carlo a cimitero inglese Montecchio

(ANSA) - VENEZIA, 1 APR - Il principe Carlo di Inghilterra è atterrato ora in elicottero sulla piccola collina nei pressi del cimitero di guerra britannico di Montecchio Precalcino, accolto dal prefetto di Vicenza, Umberto Guidato: la visita per rendere omaggio ai 439 caduti del Commonwealth che vi riposano. Per il figlio maggiore di Elisabetta II, che compirà 70 anni a novembre, è la prima tappa della visita Royale nel vicentino.

12:24Calcio: Mihajlovic ‘Udinese tosta ma deve temere il Torino’

(ANSA) - TORINO, 1 APR - "L'Udinese è una squadra tosta e organizzata, si vede la mano di Delneri, ma giochiamo in casa e, forse, devono preoccuparsi più loro di noi". Il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, vuole cancellare la sosta e ripartire dal buon pareggio contro l'Inter. "Voglio rivedere lo stesso atteggiamento, non accetto più atteggiamenti molli - avvisa i suoi il tecnico granata - la prestazione deve essere sempre di livello". A nove partite dalla fine della stagione, il bilancio di Mihajlovic è positivo: "Abbiamo detto che l'obiettivo è raggiungere l'Europa in due anni. Quest'anno non ci siamo riusciti, ma abbiamo 7 punti in più rispetto all'anno scorso e possiamo fare il nostro miglior campionato da quando ci sono i tre punti". Ad eccezione di Carlao e Obi, i giocatori sono tutti a disposizione.

12:20Senato: Grasso scioglie gruppo Conservatori Riformisti

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Il Gruppo Conservatori e Riformisti da tempo è sceso al di sotto della consistenza minima di 10 senatori richiesta dal Regolamento. Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha pertanto disposto lo scioglimento del Gruppo. Lo riferisce una nota di Palazzo Madama. Per garantire la funzionalità degli organi del Senato, in attesa di eventuali diverse indicazioni da parte degli interessati, i Senatori finora iscritti al Gruppo Conservatori e Riformisti saranno considerati appartenenti al Gruppo Misto.

12:14Pd: in Liguria Renzi al 64%, vince anche a La Spezia

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "A 48 ore dalla chiusura dei congressi Pd di circolo in Liguria, Matteo Renzi si attesta al 64% (1.878 voti), Orlando al 35,04% (1.028 voti), Emiliano allo 0,96% (28 voti). Renzi vince a Genova con il 62,57%, a Savona con il 67,55%, ad Imperia con il 63,21% ed anche a La Spezia con il 63,96%". Lo rendono noto fonti dem della mozione Renzi.

12:12Terremoto: manifestanti bloccano Salaria a Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 1 APR - I manifestanti hanno bloccato la SS 'Salaria' a Trisungo, frazione di Arquata del Tronto. "La ri-scossa dei terremotati" il tema del presidio che si svolge in contemporanea a Roma e nei vari luoghi colpiti dal sisma. A Trisungo, sotto le rovine di Arquata, ci sono circa 200 persone, ma la gente continua ad arrivare. Oltre ai terremotati del luogo e di Acquasanta Terme ci sono delegazioni di Castelluccio, Cascia, Samugheo. Rispettate il nostro dolore e le vostre promesse", "Non molliamo", "Arquata vive", "Arquata non muore" le scritte su striscioni e cartelli. I manifestanti hanno portato un trattore, ma qualcuno ha collocato lungo la strada anche un tavolo con delle sedie. Sul luogo polizia, carabinieri e polizia municipale.

12:09L.elettorale: Chiti, Italicum provocazione irresponsabile

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Matteo Richetti ha almeno un merito: leggendolo appare in modo trasparente quale sia l'idea sulla legge elettorale dell'attuale maggioranza del Pd. Si mettono sullo stesso piano il Mattarellum e l'Italicum, da estendere anche al Senato, ma in realtà si sceglie quest'ultimo: tutti i parlamentari del Pd sono da sempre favorevoli al Mattarellum ma é sotto gli occhi di tutti che al Senato non esistono i numeri per approvarlo". Lo afferma il senatore del Pd Vannino Chiti commentando le parole di Richetti a La Stampa. "La conseguenza - secondo Chiti - sarebbe non l'abolizione ma la generale estensione alle due Camere dei capolista bloccati: una provocazione irresponsabile nei confronti dei cittadini italiani. Un'impostazione come questa metterebbe a rischio lo stesso futuro del Pd. Sarebbe obbligata la ricerca di una coalizione con la destra e probabilmente non ci sarebbero i numeri neanche per questa", conclude.