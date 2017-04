Ultima ora

14:55Razzismo: Rimini in piazza per nigeriano ridotto fin di vita

(ANSA) - RIMINI, 1 APR - Mentre Emmanuel Nnumani è in fin di vita nel reparto di rianimazione dell'ospedale Infermi di Rimini, stamani 40 associazioni cittadine sono scese in piazza per manifestare contro il razzismo. Emmanuel, 25enne nigeriano richiedente asilo per il quale il questore di Rimini Maurizio Improta ha rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, una decina di giorni fa è stato pestato di botte e investito con l'auto da un 30enne riminese al grido di "Sporco negro". Anche se è emerso che il 30enne risulta affetto da disturbi psichici (i suoi legali hanno chiesto la perizia psichiatrica) e quindi la matrice razziale avrebbe un peso relativo nella violenza, l'episodio ha sollevato forte preoccupazione e sdegno in città. Cntinaia di persone, tra cui tanti stranieri, hanno partecipato all'iniziativa. "Chiedo scusa a Emmanuel a nome di tutta Rimini - ha detto il sindaco Andrea Gnassi -. Le paure possono portare a qualsiasi cosa; tutto deve partire dal percorso educativo".

14:50Terremoto: sindaco Caldarola, restituiamo le fasce tricolori

(ANSA) - CALDAROLA (MACERATA), 1 APR - "Invito i colleghi sindaci dei Comuni veramente terremotati della provincia di Macerata a restituire insieme a me le fasce tricolori al prefetto perché è impossibile pagare le ditte che hanno eseguito per le amministrazioni comunali lavori anche importanti". E' l'appello di Luca Giuseppetti, primo cittadino di Caldarola (Macerata), il cui territorio "è zona rossa al 60%, di cui il 90% pesantemente danneggiato". "Ci siamo sobbarcati i problemi dei cittadini e anche delle imprese - si sfoga con l'ANSA nel giorno della protesta dei comitati dei terremotati -. Qui ci sono delle aziende locali che hanno fatto lavori importanti per la preparazione delle aree per le casette". "Il Comune ha fatto delle anticipazioni di cassa, ma le nostre risorse sono limitate - spiega -, avremo dato sì e no il 10% delle somme dovute. Se lo Stato non interviene, queste ditte andranno 'a zampe all'aria'. Finora ci sono stati soldi solo il Cas e per l'ospitalità degli sfollati".

14:49Anm rinnova vertici, Albamonte succede a Davigo

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Il nuovo presidente dell'Anm è il pm di Roma Eugenio Albamonte (Area), segretario Edoardo Cilenti (Magistratura indipendente), consigliere di Corte d'Appello a Napoli. Lo ha deciso il Comitato direttivo centrale, chiamato a rinnovare i vertici dell'Associazione, nel passaggio di consegne con la giunta presieduta da Piercamillo Davigo. Vicepresidente è il procuratore per i minori di Firenze, Antonio Sangermano, in passato pm a Milano nel processo Ruby. "Temiamo di cadere in una fase di vuoto politico, con un governo di cui non si capisce quale possa essere l'orizzonte, le elezioni che si spostano ogni settimana più avanti o più indietro, con le primarie del partito di maggioranza che sono diventate il tema centrale nel dibattito del Paese", ha detto Albamonte parlando con i cronisti. "Abbiamo paura che gli spazi per interloquire siano minimi, pur se i temi sono importantissimi, dai magistrati in politica alla riforma del processo penale, ai migranti".

14:47Inter: Pioli, Champions? Niente limiti e vinciamole tutte

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 01 APR - "Non ci dobbiamo porre limiti. Dobbiamo solo provare a vincerle tutte. Se ci riusciremo, potremo ottenere un risultato importante. Dobbiamo dare il massimo in ogni singola partita": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli nella conferenza stampa del posticipo contro la Sampdoria lunedì sera a San Siro, rispondendo ad una domanda sull'obiettivo Champions League. "Dobbiamo pensare unicamente alla prossima partita - continua - e migliorare alcune situazioni di gioco. Abbiamo una bella base. Ora dobbiamo perfezionare il nostro livello di gioco".

14:42Terremoto: presidio Camera,’ora fatti o blocchiamo l’Italia’

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Questo è un ultimatum al governo: o entro una settimana incontreremo a un tavolo il governo, i capigruppo di Camera e Senato e il commissario Vasco Errani oppure bloccheremo l'Italia: basta parole, vogliamo dei fatti". E' il messaggio lanciato nel corso di un presidio davanti a Montecitorio‎da alcuni comitati delle zone terremotate del centro Italia, tra cui 'Quelli che il terremoto' e 'La terra trema noi no'. Arrivati con fischietti e striscioni dalle 4 regioni colpite in rappresentanza di 131 comuni, i portavoce del presidio lamentano scarsa concretezza nella macchina della ricostruzione: "Ci manca una casa, ci manca una prospettiva, non c'è informazione. Non ci sono gli aiuti alle imprese. La scorsa settimana Gentiloni ha parlato di cose che non esistono: il miliardo l'anno nel decreto non c'è. Siamo stanchi di parole: se non otterremo risultati concreti bloccheremo il Paese". La manifestazione, dal titolo 'La ri-scossa dei terremotati', si è svolta in contemporanea in 10 Comuni del cratere.

14:34Calcio: Atalanta, Gasperini “orgoglioso per i nazionali”

(ANSA) - ZINGONIA (BERGAMO), 1 APR - "L'esordio in Nazionale di Petagna e Spinazzola è un evento che ci gratifica tutti. Ci metto anche Gagliardini che è stato con noi nella prima parte della stagione: abbiamo consentito a questi ragazzi di arrivare in alto, ne siamo orgogliosi". Alla vigilia della sfida da ex al Genoa, Gian Piero Gasperini si sofferma sui giocatori protagonisti per la prima volta sulla scena internazionale. "Anche Freuler ha meritato un posto nella Svizzera, che non è una squadra qualunque: all'inizio era un punto interrogativo, poi ha conquistato la fiducia - chiude il tecnico dei bergamaschi -. Adesso però non è il momento dei premi, lo spazio è tutto per la volata finale. Per puntare all'Europa dobbiamo tener duro e pedalare forte ancora per qualche settimana".

14:32Calcio: Montella, futuro? Vedrò con nuova proprietà

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 1 APR - "Quando e se arriveranno i nuovi proprietari ci metteremo seduti e capiremo cosa vuole l'uno dall'altro": così Vincenzo Montella ha tagliato corto sul proprio futuro al Milan, a un paio di settimane dall'atteso closing con cui il club passerà di mano. "Le cose si fanno in due - ha aggiunto Montella alla vigilia della trasferta di Pescara -. Altre offerte? Ora non c'è né tempo né spazio né modo, in questo momento contano la partita di domani e l'obiettivo Europa League".