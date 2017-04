Ultima ora

17:02Bangladesh: modella Maldive trovata morta, dubbi su suicidio

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Una modella e studentessa di medicina originaria delle Maldive è stata ritrovata morta nella sua camera del dormitorio studentesco in Bangladesh, apparentemente suicida, ma non mancano i dubbi. Il Sun riferisce che il corpo della 21enne Raudha Athif, al secondo anno all'Islami Bank Medical College di Rajshahi, è stato trovato dalle compagne mercoledì scorso intorno a mezzanotte. La sua camera era chiusa dall'interno e le ragazze hanno forzato la porta. Gli inquirenti ipotizzano un suicidio, ma vogliono attendere l'esito dell'autopsia. Sul corpo non compaiono ferite se non nel collo. Tuttavia, la sovrintendente dell'ostello, Mahmuda Begum, ha spiegato che la ragazza "sembrava sempre felice" e che quindi l'ipotesi del suicidio è difficile da credere. Raudha Athif era diventata una star sul web nel 2014 per i suoi intensi occhi azzurri che le erano valsi il soprannome di "ragazza maldiviana dagli occhi color mare". L'anno scorso era apparsa nella copertina di Vogue India.

16:56Trump, media si occupino delle intercettazioni di Obama

(ANSA) - NEW YORK, 1 APR - "Un imbroglio totale: cosi' Donald Trump su Twitter torna ad attaccare i media per cavalcare il Russiagate, rilanciando quello che definisce "lo scandalo delle intercettazioni di Obama". Trump stavolta se la prende in particolare con la Nbc e ribadisce come la storia sui legami con la Russia sia una 'fake news'.

16:50Mo: polizia, accoltellamento a Gerusalemme, tre feriti

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Tre persone, tra cui un poliziotto, sono rimaste ferite in un sospetto accoltellamento nella Città Vecchia di Gerusalemme oggi pomeriggio. Il presunto aggressore, un palestinese 17enne, è stato ucciso dalle forze dell'ordine. Lo ha riferito la polizia israeliana, come riporta Haaretz. Secondo la ricostruzione, il sospetto assalitore ha accoltellato due civili e poi è fuggito, cercando di nascondersi in un edificio residenziale. Ma è stato trovato dalla polizia, e nella colluttazione, ha ferito anche un agente, mentre un altro agente gli ha sparato, uccidendolo. I tre feriti, in modo leggero, sono stati medicati in ospedale.

16:42Rasata dalla madre: la sorella, non c’entra il velo

(ANSA) - BOLOGNA, 1 APR - Nessuna punizione né costrizione da parte dei genitori. Soprattutto non per 'colpa' del velo. Lo dice la sorella 16enne della ragazzina, originaria del Bangladesh e residente a Bologna, allontanata dalla famiglia, dopo la denuncia ai Carabinieri partita della scuola che frequenta. "Non è stato per il velo che è stata rasata, ma perché si era tagliata i capelli da sola e le sue amiche le avevano detto che non stava bene. Però non ha detto alla mamma: no, non mi rasare. Anche la mamma stava piangendo, perché anche lei era dispiaciuta di tagliarle i capelli", ha raccontato la 16enne ai microfoni di Trc. "Poi - ha detto - è andata a scuola, ha pianto e tutti i suoi amici l'hanno consolata". Ma lo portava il velo? "Lei lo portava e a scuola lo toglieva, poi se lo rimetteva. Forse è per questo che tutti hanno capito che era perché non voleva e la mamma la stava costringendo. Però non è vero. Anche io porto il velo, e lo metto a scelta mia e se voglio lo posso anche togliere". (ANSA).

16:34Terremoto: da pastori sardi 1.000 pecore a colleghi Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 1 APR - Mille pecore donate dalla popolazione sarda ai pastori di Cascia. Oggi nella città umbra colpita dal sisma ne sono arrivate 780, nei prossimi giorni arriveranno le altre. Il tutto in nome di un'antica tradizione isolana legata alla solidarietà nel mondo della pastorizia, chiamata "Sa paradura", in base alla quale al pastore che perde tutte o in parte le sue pecore, gli altri pastori regalano uno o più capi per ricostituire il suo gregge. Con Cascia la "Sa paradura" ha preso sostanza per far fronte alle difficoltà che i pastori della Valnerina hanno avuto dopo il terremoto; così i loro colleghi sardi, in segno di vicinanza e di aiuto, hanno pensato di donare i mille capi: saranno consegnati domani pomeriggio, alle 16, in piazza Leone XIII, al comitato "Pastori di Cascia e frazioni" costituito da 38 allevatori umbri. A questi andranno, appunto, gli ovini giunti stamani dalla Sardegna. "E' un gesto carico di significati e soprattutto un atto di vera solidarietà", dice all'ANSA il vicesindaco di Cascia, Mario De Carolis, il quale ricorda che "nella prima fase post sisma, la nostra città è stata assistita dai volontari della Protezione civile della Sardegna: quindi, con questo ennesimo atto di generosità, il legame tra la nostra terra e l'isola si rafforza ulteriormente". La donazione delle pecore si inserisce all'interno della due giorni, tra oggi e domani pomeriggio, della "Fiera del capo lanuto" che si svolge a Cascia. Una manifestazione in cui è possibile degustare anche prodotti tipici sardi e della Valnerina. Al momento clou di domani della "Sa paradura" seguirà un concerto del gruppo "Istentales", con la partecipazione anche di Tullio De Piscopo. (ANSA).

16:31Ex procuratore inchiesta Ilva si candida a sindaco Taranto

(ANSA) - TARANTO, 1 APR - L'ex procuratore di Taranto Franco Sebastio ha convocato una conferenza stampa per ufficializzare la notizia già ormai nota da qualche tempo: si candiderà a sindaco del capoluogo jonico per le elezioni amministrative di giugno. E' sostenuto da tre liste civiche. Sebastio ha guidato l'inchiesta 'Ambiente svenduto' per il presunto disastro ambientale causato dall'Ilva che ha coinvolto anche diversi politici locali tra cui lo stesso sindaco uscente di Taranto, Ippazio Stefano, a processo per abuso d'ufficio. Sono candidati a sindaco, tra gli altri, anche il giudice Massimo Brandimarte, ex presidente del tribunale di sorveglianza, sostenuto da liste civiche e la movimento Sds vicino al sindaco uscente; la direttrice del carcere Stefania Baldassari, (civiche e probabilmente FI); l'ex allevatore Vincenzo Fornaro, che subì l'abbattimento del gregge contaminato dalla diossina ed è parte civile nel processo Ilva e il presidente dello Ionian Shipping Consortium, Rinaldo Melucci, appoggiato dal Pd.

16:30Calcio: Montella, futuro Deulofeu? Dipende da ambizioni club

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 1 APR - Vincenzo Montella spera che Deulofeu aiuti il Milan a raggiungere l'Europa League ma non ha idea se lo spagnolo potrà essere riscattato."Non dipende da me. Credo che nella scelta dei giocatori serva una valutazione generale, fra possibilità economiche e ambizioni della società. Bisogna conoscere il tipo di mercato e di calcio che vuoi fare e non lo conosco", ha notato l'allenatore rossonero. "Il passaggio di proprietà? E' qualcosa che noi non possiamo controllare, quindi una situazione perfetta: se non ti immedesimi non la vivi e non sprechi energie. Siamo ad aprile c'è tutto il tempo per pianificare la prossima stagione".