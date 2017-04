Ultima ora

19:02Egitto: bomba in Delta Nilo, 16 feriti, tra cui 13 agenti

(ANSA) - ROMA, 1 APR - E' di almeno 16 feriti, tra cui 13 poliziotti di leva e tre civili, il bilancio dell'esplosione di una bomba a Tanta, città nel Delta del Nilo a nord del Cairo. L'attacco è avvenuto nelle vicinanze di un centro di addestramento della polizia, ha reso noto il ministero dell'Interno, stando al quotidiano filogovernativo Al Ahram sul suo sito. "La bomba si trovava in un motorino parcheggiato vicino al centro e l'area è stata chiusa dalle forze della sicurezza", ha proseguito il ministero in una nota. Tutte le persone ferite sono state ricoverate, ma solo cinque versano in condizioni critiche, ha reso noto il dicastero della Salute. Finora nessuna sigla terrorista ha rivendicato l'attacco.

19:00‘Una Bastiglia per la gola’, pesce d’aprile in metro Parigi

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Une Bastille pour la gorge?". "Una Bastiglia per la gola?". Così gli utenti del metro di Parigi hanno visto stamattina cambiare il nome della stazione di place de la Bastille. Ma è un Pesce d'Aprile, ideato dalla società di trasporti della capitale, Ratp, che si è divertita a modificare i nomi di undici fermate della metropolitana. Ne dà notizia la stessa Ratp sul proprio sito, invitando i passeggeri a inventare altri giochi di parole sui nomi delle stazioni e a pubblicarli sui social network con l'hashtag #StationdAvril, Stazione d'Aprile. I più originali saranno premiati e stampati su una felpa.

18:47Colombia: Croce Rossa, almeno 92 morti per le frane

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Si contano almeno 92 morti e oltre 200 feriti per il maltempo e le frane che hanno colpito il sudovest della Colombia. Lo riferisce la Croce Rossa, stando alla Bbc online, aggiungendo che al momento non è chiaro quanti siano i dispersi. Le intense piogge delle scorse ore hanno causato lo straripamento dei fiumi che hanno invaso le abitazioni con il fango nella provincia di Putumayo. Il presidente Juan Manuel Santos ha ordinato il dispiegamento delle forze armate per rispondere all'emergenza.

18:31Calcio:Germania, Bayern’gioca’a tennis,travolto Augsburg 6-0

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Un 6-0 tennistico all'Augsburg per mettere il sigillo quasi definitivo sulla Bundesliga praticamente ormai vinta. Nella 26/a giornata del massimo campionato tedesco, il Bayern Monaco è travolgente in casa grazie alla tripletta del solito Lewandowski, alla doppietta di Muller e al gol di Thiago Alcantara: risultato che permette ai bavaresi di restare a +13 punti sulla seconda, il Lipsia, capace a sua volta di schiantare con un poker 4-0 il Darmstadt. Ecco di seguito gli altri risultati della giornata in Bundesliga: Amburgo-Colonia 2-1 Friburgo-Werder Brema 2-5 Schalke 04- Borussia Dortmund 1-1

18:27Amministrative: Sboarina candidato centro destra a Verona

(ANSA) - VERONA, 1 APR - Federico Sboarina è il candidato sindaco di Verona per il centro destra, che si è così ricompattato dopo lo strappo con Flavio Tosi. Oggi lanciando la campagna elettorale non ha lasciato da parte la sua passione per l'Hellas Verona, paragonando la sua "squadra" che punta a governare la città con i gialloblù di Osvaldo Bagnoli, che nel 1985 conquistarono lo storico scudetto. "Non abbiamo fuoriclasse, proprio come l'Hellas - ha detto Sboarina -, però quella volta siamo riusciti a vincere lo scudetto". Avvocato, 45 anni, ex assessore allo sport in quota An durante la prima amministrazione Tosi, cugino di secondo grado di Gabriele Sboarina, il "re Lele" che fu sindaco democristiano di Verona dal 1980 al 1990, Federico Sboarina è sostenuto da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, dal suo movimento "Battiti" e anche dall'ex vicesindaco tosiano Stefano Casali (attuale consigliere regionale), ed ha ricevuto l'investitura da vertici nazionali dei partiti del centro destra.

18:13Calcio: Juve, Allegri convoca Mandzukic e Dybala

(ANSA) - TORINO, 1 APR - Mandzukic e Dybala convocati per la sfida con il Napoli. I due attaccanti della Juventus, in dubbio per problemi fisici, sono stati inseriti nella lista dei calciatori convocati, pubblicata sul sito del club bianconero. Convocazione che non significa presenza in campo, ma che lascia aperta la porta ad un impiego, anche parziale, per i due calciatori nel big match del San Paolo. Sono 23 i calciatori convocati da Allegri. Tra loro anche Benatia, reduce da un affaticamento muscolare che l'ha costretto a saltare la sfida con la Sampdoria.

17:59Iraq: tv, ‘ucciso in raid vice di al Baghdadi’

(ANSA) - BAGHDAD, 1 APR - La televisione di Stato irachena ha detto oggi che l'uomo considerato il 'numero due' dell'Isis, Ayad Hamid al Jumaili, è stato ucciso in un raid dell'aviazione irachena al confine con la Siria. L'emittente cita come fonte la direzione dei servizi di Intelligence dell'esercito. Ma per ora non vi sono conferme da parte della Coalizione internazionale a guida Usa. In passato fonti ministeriali e media iracheni hanno diffuso più volte notizie poi rivelatesi infondate sulla morte di alti dirigenti dell'Isis, tra cui quella del suo capo, Abu Bakr al Baghdadi. Secondo un comunicato dei servizi di Intelligence citato dalla televisione, Al Jumaili, conosciuto anche come Abu Yahya, sarebbe stato ucciso in un raid ad Al Qaim, nella provincia occidentale di Al Anbar. Nello stesso attacco sarebbero stato ucciso anche Turki Jamal al Dulaimi, comandante militare dello Stato islamico ad Al Qaim.