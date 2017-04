Ultima ora

20:52Auto fugge da polizia, un morto e un ferito grave

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 1 APR - Un uomo è morto nel corso di un inseguimento da parte della polizia. E' accaduto a Massa (Massa Carrara) dove una Smart con a bordo due persone non si è fermata all'alt degli agenti lungo la strada che conduce alla vicina Montignoso. Secondo una prima ricostruzione l'auto in fuga, inseguita dalla vettura degli agenti, ha prima urtato un'altro veicolo i cui due occupanti sono rimasti feriti. Quindi è andata poco dopo a sbattere contro un muretto spartitraffico: la violenza dell'urto ha causato la morte di uno dei due a bordo, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all'ospedale di Massa. Sempre secondo le prime informazioni entrambe sarebbero persone già note alle forze di polizia per reati contro il patrimonio.(ANSA).

20:38Fiorentina: Bernardeschi, infortunio raro serve tempo

(ANSA) - FIRENZE, 1 APR - "Ho un infortunio raro alla caviglia, un edema osseo che richiede tempo per guarire. Però, io voglio dare il mio contributo in questo finale di stagione". Lo ha detto Federico Bernardeschi, ai microfoni di Radio Deejay, parlando del problema fisico di cui soffre da un mese e mezzo, ovvero dalla botta rimediata l'11 febbraio nel match contro l'Udinese. Un problema che lo ha costretto a saltare gli impegni in Nazionale e le partite in viola contro Torino, Crotone e domani col Bologna. "Sto cercando di recuperare prima possibile - ha aggiunto il numero 10 della Fiorentina - perché voglio aiutare la mia squadra in queste ultime partite. Purtroppo, questo edema osseo richiede tempo". In Europa contro il Borussia Moenchenglandbach giocò con l'aiuto di infiltrazioni ma, d'accordo con lo staff medico del club, Bernardeschi ha poi dovuto fermarsi. L'obiettivo adesso è di rientrare quantoprima per la Fiorentina e la Nazionale.

20:24Calcio: Serie A, Sassuolo-Lazio 1-2

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 1 APR - La Lazio ha battuto 2-1 il Sassuolo in trasferta, nel primo anticipo della 30/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I biancocelesti erano andati sotto dopo 26', per un rigore di Berardi, ma hanno raggiunto gli avversari al 42' con Immobile e poi hanno completato la rimonta al 38' della ripresa, grazie a un autogol di Acerbi, con la complicità di Consigli. I biancocelesti sono a 60 punti e a -3 dal Napoli.

19:45Scontri tra estrema destra e antifascisti a Londra

(ANSA) - LONDRA, 1 APR - Manifestanti di estrema destra si sono scontrati con dimostranti antifascisti a Londra, nella centrale Trafalgar Square, nonostante i tentativi della polizia britannica di tenere separati i due gruppi. Quattordici persone sono state arrestate a vario titolo. I gruppi di destra 'Britain First' e 'English Defence League' (Edl) avevano organizzato una marcia presentandola come una risposta all'attacco a Westminster del 22 marzo. "Restiamo uniti per dimostrare che non avremo paura né ci inchineremo, né ora né mai, davanti ai terroristi e al terrorismo", ha scritto l'Edl sulla pagina Facebook dell'evento. Una contromanifestazione era invece stata indetta dalla sigla 'Unite against Fascism'.

19:42Scritta ‘Libera’ su maglia Lazio in campo a Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Se metto lo slogan di Libera sulla maglia della Lazio? Assolutamente si'": il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha mantenuto la promessa e la Lazio è scesa in campo questo pomeriggio contro il Sassuolo a Reggio Emilia con una scritta in onore dell'associazione di Don Luigi Ciotti, con il quale il patron laziale ha avuto modo di confrontarsi in occasione del XV Congresso nazionale Us Acli nei giorni scorsi a Roma. "Quando prendo impegno l'ho sempre mantenuto: ho gia' messo il fiocco giallo per i maro' e la scritta per i terremotati. Ne parlero' con gli uffici del marketing", aveva detto Lotito intervenendo al congresso Us Acli in corso a Roma.

19:41Presidente Colombia, ‘salgono a 112 i morti per il maltempo’

(ANSA) - ROMA, 1 APR - E' salito a 112 morti il bilancio dei morti per il maltempo in Colombia. Lo ha reso noto il presidente Juan Manuel Santos, giunto sul luogo del disastro, allertando che le vittime potrebbero aumentare. Lo riporta l'Ap, precisando che l'incidente si è verificato la notte scorsa. Un chirurgo dell'ospedale locale stima che si feriti possano essere addirittura 300 ed i suoi colloqui lamentano la mancanza di sangue. Il quotidiano locale Caracol Radio scrive che "la situazione nella città di Mocoa, colpita da una valanga di fango dopo lo straripamento di tre fiumi", a causa delle intense piogge, è "devastante". "E' una tragedia. chiediamo l'Sos", ha detto il sindaco, Jose Antonio Sanchez, precisando che i quartieri colpiti sono 17. I fiumi straripati, tra cui il Mocoa ed il SanBoyaco hanno invaso e distrutto le case, spazzato via i veicoli e due ponti. "La mia casa è distrutta, il fango è quasi al tetto", ha aggiunto il primo cittadino di Mocoa.

19:30Fiandre: Sagan sfida Van Avermaet

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Il 101/o Giro delle Fiandre, in programma domani, promette spettacolo e, mai come quest'anno, presenta un rebus così inestricabile, sul nome del possibile vincitore. Il nome più gettonato è quello dell'olimpionico Greg Van Avermaet; ma ci sono altri beniamini di casa che puntano al successo, sia pure per motivi diversi. Da Philippe Gilbert al suo compagno di squadra Tom Boonen, ma soprattutto al bi-campione del mondo Peter Sagan. E se Van Avermaet è il corridore più in forma, come testimonia la leadership nella classifica del World tour, per effetto delle tre vittorie nelle classiche del Nord, i suoi antagonisti hanno confermato di essere in crescita: Gilbert si è imposto nella tre giorni di La Panne; Tom Boonen va a caccia del poker, impresa che non è riuscita ad alcun atleta; il fuoriclasse belga, che chiuderà la carriera partecipando alla Roubaix, è all'ultima sfida in questa classica monumento; infine, lo slovacco Sagan cercherà di cancellare la delusione per avere gettato al vento la Milano-Sanremo.