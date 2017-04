Ultima ora

21:46Pedemontana:Cantone,cantieri aperti non diventino estorsione

(ANSA) - VICENZA, 1 APR - "Quello delle opere avviate non può diventare una sorta di estorsione". Così Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità anticorruzione, ha parlato a Vicenza del caso Pedemontana veneta, per la quale mancano i fondi per il completamento. "Le opere vanno fatte rispettando le regole, non perché si è avviata un'opera e va finita a qualunque costo - ha aggiunto - Qui c'è un project che impone il rispetto di una serie di regole anche per quanto riguarda la ripartizione del rischio, bisognerà capire. C'è stato annunciato e c'è la volontà di fare un atto aggiuntivo, verificheremo". "Abbiamo fatto un'audizione sulla Pedemontana - ha proseguito - Sono venuti per illustrarci questo possibile piano alternativo, che però per il momento è molto generico". "In realtà c'è bisogno di capire un piano che cambia moltissimo la struttura del project, che cambia il meccanismo del rischio".

21:36Cadavere impiccato a un albero, era li’ da 4 o 5 mesi

(ANSA) - PISA, 1 APR - Il cadavere di un uomo, bulgaro di 44 anni, è stato avvistato in serata impiccato a un albero in una scarpata al di sotto della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in prossimità di una piazzola di sosta all'altezza di Montopoli Valdarno. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un suicidio portato a termine quattro o cinque mesi fa. E' stato un automobilista in transito che si era momentaneamente fermato a scorgere una sagoma appesa a una corda che penzolava da un albero. Quando ha capito che si trattava di un corpo ha dato l'allarme. Sono stati successivamente i carabinieri intervenuti sul posto a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero della salma, che è stata trasferita all'obitorio di Pisa dove nei prossimi giorni sarà sottoposta all'autopsia. Secondo quanto si è appreso, la vittima era conosciuta dai carabinieri che nei mesi scorsi avevano ricevuto una denuncia di scomparsa da parte dei familiari.(ANSA).

21:33Calcio: Baldissoni,futuro Spalletti? Speriamo vinca qualcosa

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "La permanenza di Spalletti legata ad un successo? Se ha detto che resta solo in caso di vittoria, che vinca un trofeo così rimarrà con noi e potremo parlarne. Poi, i discorsi sul mister lo rinvieremo alla fine del campionato. Ora siamo concentrati solo sul presente". Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha affrontato l'argomento allenatore prima dell'incontro con l'Empoli. Ma quante possibilità ha la Roma di vincere qualcosa nella stagione in corso? "In Coppa Italia partiamo in svantaggio ma possiamo ancora ribaltare il risultato - ha risposto il dirigente nel corso del programma 'Serie A Live' - In campionato invece non dipende solo da noi, ma anche dai risultati degli altri: è ancora più difficile, ma fino a che la matematica non ci condannerà ci crederemo. Guardiamo avanti verso la Juve o dietro il Napoli? Noi abbiamo il dovere di essere ambiziosi".

21:26Mose: Cantone, capire come destinare in modo diverso risorse

(ANSA) - VICENZA, 1 APR - "Non c'è un problema di più soldi, ma di come destinare in modo diverso le risorse. C'è la necessità anche di ripartire nel rapporto con le imprese che svolgono le attività e che fanno parte e sono i titolari del Consorzio". Lo ha detto il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, parlando del Mose di Venezia, il progetto anti-acque alte che dopo la scandalo dell'inchiesta sulle tangenti è sottoposto a gestione commissariale. "Noi dobbiamo fare, adesso che la situazione si è stabilizzata - ha aggiunto Cantone, parlando a margine del Festival Città Impresa a Vicenza - una specie di riunione per capire come ripartire, perchè oggettivamente i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente, non per il commissariamento ma per i problemi che si sono trovati". Sul possibile slittamento della conclusione dell'opera ha aggiunto: "non sono in grado di fornire date, ma ho paura che possa esserci un allungamento. I problemi che noi stiamo trovando sono problemi veri".

21:16Calcio: bus Juve arriva in hotel a Napoli ma niente tifosi

(ANSA) - NAPOLI, 1 APR - Un arrivo blindato ma nell'indifferenza dei tifosi quello dell'autobus della Juventus che è appena giunto all'Hotel Parker di Napoli. All'esterno dell'albergo non vi sono supporter azzurri e qualche grido di protesta si è levato all'arrivo del bus, ma si trattava per la maggior parte di cittadini che erano rimasti imbottigliati nel traffico vista la chiusura della strada. Il bus, proveniente dall'aeroporto di Capodichino, dove i bianconeri sono atterrati alle 19.10, è arrivato in un Corso Vittorio Emanuele blindato da cinque camionette delle forze dell'ordine e transennato per decine di metri intorno all'albergo. Ma anche al di là dell'area interdetta al passaggio solo una decina di curiosi si è fermata ad attendere l'arrivo di Higuaìn compagni. Una curiosità: i bianconeri sono stati accolti nell'albergo che ha il terrazzo illuminato con luci di colore azzurro. (ANSA).

21:15Calcio: Inzaghi “3 punti meritati,ci abbiamo creduto di più”

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Non sono d'accordo sul fatto che abbiamo giocato male. Abbiamo disputato un primo tempo un po' sottotono; anche se, senza il salvataggio di Cannavaro, l'avremmo chiuso in vantaggio. Nella ripresa siamo migliorati, abbiamo preso in mano la partita e poi sono stati bravi anche quelli dalla panchina: ci hanno dato energia". Così Simone Inzaghi commenta la vittoria della Lazio a Reggio Emilia, sul campo del Sassuolo. "E' una vittoria importantissima per noi - continua - contro una squadra forte e su un campo difficile. Abbiamo vinto meritamente, perché ci abbiamo creduto di più. L'approccio non è stato il solito, abbiamo sbagliato diversi passaggi ma poi, nella ripresa, abbiamo dimostrato di essere maturi". "Tiferò Juve nel big-match contro il Napoli? Per quanto riguarda le altre guardo poco, perché fra due giorni avremo il derby che sarà difficilissimo - conclude -. Poi, da mercoledì, penseremo al Napoli. Al di là di dove potremmo arrivare dobbiamo pensare a una partita alla volta con la giusta concentrazione".

21:07Calcio: Immobile, abbiamo vinto dove altri hanno faticato

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "A volte il campionato ti mette di fronte a partite di questo genere, eravamo contro un Sassuolo ben messo in campo e allenato bene, non era semplice. Molte squadre hanno fatto fatica su questo campo, siamo riusciti a portare a casa la vittoria e ad essere squadra, soprattutto nel secondo tempo". Lo ha detto Ciro Immobile, autore del momentaneo pareggio della Lazio contro gli emiliani. Infine, sul derby di Coppa Italia di martedì, il centravanti dei bianconecelesti ha ammesso che "l'importante è fare bene come all'andata, scendere in campo con gli occhi di chi vuole vincere e lottare su ogni pallone". "Nel 90 per cento dei casi - ha concluso - se scendi in campo così il risultato ti dà ragione. Sappiamo che la Roma è una grandissima squadra che lotterà fino alla fine per ribaltare la situazione e noi non dovremo essere da meno".