Ultima ora

00:22Calcio: Spalletti, non penso al prossimo contratto

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Chi tiferò tra Napoli e Juve? Dovevamo vincere con l'Empoli, qualcosa abbiamo guadagnato, questo è importante. Vedremo questo guadagno da che parte sarà. Guarderò la partita, ma non sarò al San Paolo, me l'hanno sconsigliato". Così Luciano Spalletti, dopo la vittoria sull'Empoli. "Il ritorno di Coppa Italia con la Lazio? Il derby è la partita fondamentale per la nostra stagione - aggiunge -. Se noi non avessimo vinto questo match sarebbe stato molto difficile poi motivare il gruppo. Dzeko ha detto che forse vado via anche in caso di vittoria? Non devo rispondere a nessuno. Non voglio mettere i bastoni tra le ruote, non voglio destabilizzare la squadra e, parlando dell'anno prossimo, lo farei. Non sapete quello che io ho detto alla squadra la prima volta nello spogliatoio, non sapete cosa ho modificato quando sono arrivato, non sapete quali dovevano essere gli obiettivi per la qualità del gruppo. Nessuno sa queste cose, non si possono trarre conclusioni. Penso al presente, non penso al prossimo contratto".

00:18Calcio: Francia, PSG travolge Monaco e Coppa di Lega è sua

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Il PSG ritrova un po' di sorriso, dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions contro il Barcellona negli ottavi, e si aggiudica la Coppa di Lega in Francia, superando 4-1 il Monaco, capolista della Ligue 1 e tutt'ora unico rappresentante francese nel massimo trofeo europeo. La squadra di Unai Emery è passata in vantaggio dopo 4' con il tedesco Draxler, ma è stata raggiunta dai monegaschi al 27' da una rete di Leman. Prima della fine del tempo l'argentino Di Maria ha siglato il 2-1, mentre nella ripresa è arrivata la doppietta di Edinson Cavani, al 9' e al 45'. Straordinaria prova di Marco Verratti, che è stato l'ispiratore di tutte le manovre. Per i parigini si tratta della quarta coppa consecutiva. (ANSA).

23:46Calcio: Empoli, Martusciello “prestazione è stata positiva”

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "I ragazzi hanno offerto una buona prova, ma purtroppo usciamo ancora sconfitti dal campo. Dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo, perché il campionato è ancora lungo: dobbiamo migliorare le cose positive che abbiamo fatto e limitare gli errori. Dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento con la speranza che gli episodi ci girino in maniera diversa". Lo dice Giovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, commentando la sconfitta contro il Roma. "L'attacco ancora a secco? Dobbiamo continuare a lavorare e a stare sereni, sperando di migliorare questa situazione - ha sottolineato -. Il fuorigioco fischiato a Thiam lanciato a rete? Per me è fuorigioco, l'arbitro l'ha visto e l'ha fischiato. E' una situazione molto complicata da valutare". "Chi più forte tra Juve, Roma e Napoli? Il Napoli è la squadra che mi ha impressionato di più - ha concluso -. Come qualità di gioco dico il Napoli, come fisicità dico Juve e come idee da proporre dico la Roma".

23:22Gb: Carlo e Camilla incontrano produttori vino Toscana

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 1 APR - Degustazione di vini toscani di alta gamma, stasera, per Carlo e Camilla: il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia, nell'ambito degli incontri programmati in Italia in questi giorni, hanno partecipato stasera all'evento organizzato a Fiesole (Firenze) sul belvedere dell'hotel Villa San Michele, celebre per il suo affaccio su Firenze realizzato su disegno di Michelangelo. Un'iniziativa, è stato spiegato, che ha voluto sottolineare in un clima informale e quasi intimo i legami tra la casa reale inglese e il territorio toscano di cui il principe di Galles è storicamente estimatore. I reali si sono intrattenuti a lungo coi produttori assaggiando i loro vini e conversando coi presenti per oltre un'ora in un clima di cordialità e relax. Disponibili in una sala lungo il tavolo di degustazione prodotti di Antinori, Biondi Santi, Verdelli, Cinelli Colombini, Mazzocolin, Manetti, Frescobaldi, O'Callaghan, Il Palagio del cantante Sting, Moretti.

23:21Calcio: Roma, Dzeko “bello se Napoli e Juve pareggiassero”

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Io nella storia della Roma con 33 gol in una stagione? Sono contento, abbiamo fatto una partita normale. Forse avevamo un po' la testa al derby, ma abbiamo fatto il nostro e ci siamo presi i tre punti. Chi tiferò tra Napoli e Juventus? Sarà una bella partita, la guarderemo tranquilli perché noi abbiamo fatto il nostro: un pari sarebbe bello". Lo ha detto Edin Dzeko, dopo avere deciso, con una doppietta, l'anticipo fra Roma e Empoli. "Il derby di Coppa Italia? E' una sfida troppo importante per tutti noi - ha concluso -. Dovremo preparala al meglio, sarà difficile ribaltare il 2-0 dell'andata, ma siamo una squadra forte e proveremo ad andare in finale. Spalletti ha detto che andrà via senza trofei? Questo non lo so, bisognerebbe chiedere a lui: forse andrà via anche se dovessimo vincere qualcosa. Se andasse via mi dispiacerebbe".

23:07Calcio: Serie A, Roma-Empoli 2-0

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Edin Dzeko, con un gol per tempo, decide il secondo anticipo odierno del campionato di calcio di Serie A, valido per la 30/a giornata. Il bosniaco, momentaneamente da solo al comando nella classifica dei cannonieri con 23 centri, lancia i giallorossi a -5 (68, contro 73 punti) in classifica dalla Juventus, che domani sera giocherà nello stadio San Paolo contro il Napoli.

23:04Colombia: Santos, bilancio morti valanga sale a 154

(ANSA) - BOGOTA', 1 APR - Continua a salire il bilancio dei morti della frana che si è abbattuta la notte scorsa in una cittadina del sudovest della Colombia. Il presidente della Repubblica, Juan Manuel Santos, ha reso noto che in base all'ultimo conteggio ufficiale ci sono "154 morti" e "200 feriti, di cui 22 gravi, che saranno trasportati con aerei nelle città vicine". Il presidente ha poi messo in guardia sul numero dei dispersi, chiedendo di evitare speculazioni a riguardo. In un precedente bollettino la Croce Rossa parlava di 220 dispersi.