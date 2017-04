Ultima ora

07:19Pesce d’aprile hacker a sistema app New York Post

NEW YORK - Scherzo da pesce d'aprile da parte degli hacker alla app del New York Post. Il sistema ha diffuso alcuni avvisi di notifiche tra cui: ''Heil President Donald Trump''. Il Post si e' scusato in nottata, dopo che la sua app ha spedito una serie di allerte. Il giornale ha scritto a sua volta in un'allerta: ''Il nostro sistema di avvisi di notifiche e' stato danneggiato stasera. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Vi preghiamo di accettare le nostre scuse''.

06:47Emirati: incendio vicino torre gia’ danneggiata in rogo 2015

DUBAI - Un vasto incendio si sta sviluppando in un edificio vicino al piu' grande centro commerciale di Dubai, diffondendo un denso fumo grigio nel cuore della citta'. L'edificio e' vicino al Dubai Mall e alla torre di 63 piani che venne seriamente danneggiata in un altro incendio alla vigilia del Capodanno 2015.

06:18Colombia: manca corrente, sospese ricerche dispersi a Mocoa

BOGOTA' - Per la mancanza di corrente elettrica a Mocoa, i soccorritori hanno sospeso nella tarda serata di sabato le ricerche dei dispersi a causa della valanga di acqua e fango che ha devastato la cittadina nel sud-ovest della Colombia. Hanno assicurato che le ricerche proseguiranno alle prime luci dell'alba della domenica mattina locale.

03:54Colombia: Santos, salgono a 193 morti per valanga

BOGOTA' - E' salito a 193 il numero dei morti a causa della valanga di acqua, fango e detriti che ha colpito nella notte tra venerdi' e sabato la cittadina di Mocoa in Colombia, al confine con Ecuador e Peru'. Lo ha annunciato il presidente Juan Manuel Santos mentre continua la ricerca dei dispersi.

00:22Calcio: Spalletti, non penso al prossimo contratto

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Chi tiferò tra Napoli e Juve? Dovevamo vincere con l'Empoli, qualcosa abbiamo guadagnato, questo è importante. Vedremo questo guadagno da che parte sarà. Guarderò la partita, ma non sarò al San Paolo, me l'hanno sconsigliato". Così Luciano Spalletti, dopo la vittoria sull'Empoli. "Il ritorno di Coppa Italia con la Lazio? Il derby è la partita fondamentale per la nostra stagione - aggiunge -. Se noi non avessimo vinto questo match sarebbe stato molto difficile poi motivare il gruppo. Dzeko ha detto che forse vado via anche in caso di vittoria? Non devo rispondere a nessuno. Non voglio mettere i bastoni tra le ruote, non voglio destabilizzare la squadra e, parlando dell'anno prossimo, lo farei. Non sapete quello che io ho detto alla squadra la prima volta nello spogliatoio, non sapete cosa ho modificato quando sono arrivato, non sapete quali dovevano essere gli obiettivi per la qualità del gruppo. Nessuno sa queste cose, non si possono trarre conclusioni. Penso al presente, non penso al prossimo contratto".

00:18Calcio: Francia, PSG travolge Monaco e Coppa di Lega è sua

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Il PSG ritrova un po' di sorriso, dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions contro il Barcellona negli ottavi, e si aggiudica la Coppa di Lega in Francia, superando 4-1 il Monaco, capolista della Ligue 1 e tutt'ora unico rappresentante francese nel massimo trofeo europeo. La squadra di Unai Emery è passata in vantaggio dopo 4' con il tedesco Draxler, ma è stata raggiunta dai monegaschi al 27' da una rete di Leman. Prima della fine del tempo l'argentino Di Maria ha siglato il 2-1, mentre nella ripresa è arrivata la doppietta di Edinson Cavani, al 9' e al 45'. Straordinaria prova di Marco Verratti, che è stato l'ispiratore di tutte le manovre. Per i parigini si tratta della quarta coppa consecutiva. (ANSA).

23:46Calcio: Empoli, Martusciello “prestazione è stata positiva”

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "I ragazzi hanno offerto una buona prova, ma purtroppo usciamo ancora sconfitti dal campo. Dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo, perché il campionato è ancora lungo: dobbiamo migliorare le cose positive che abbiamo fatto e limitare gli errori. Dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento con la speranza che gli episodi ci girino in maniera diversa". Lo dice Giovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, commentando la sconfitta contro il Roma. "L'attacco ancora a secco? Dobbiamo continuare a lavorare e a stare sereni, sperando di migliorare questa situazione - ha sottolineato -. Il fuorigioco fischiato a Thiam lanciato a rete? Per me è fuorigioco, l'arbitro l'ha visto e l'ha fischiato. E' una situazione molto complicata da valutare". "Chi più forte tra Juve, Roma e Napoli? Il Napoli è la squadra che mi ha impressionato di più - ha concluso -. Come qualità di gioco dico il Napoli, come fisicità dico Juve e come idee da proporre dico la Roma".