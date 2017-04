Ultima ora

09:46Furti: Polizia, -5,2% per le auto e -9,38% per le moto

(ANSA) - ROMA, 2 APR - In diminuzione i furti di auto e moto in Italia. La Polizia di Stato pubblica sul sito www.poliziadistato.it l'analisi statistica dei furti di autovetture, automezzi e motoveicoli. Dai dati emerge una "situazione confortante". Anche per il 2016 si registra un significativo decremento del fenomeno delittuoso pari a -6,58 % rispetto al 2015 che era già in calo rispetto al 2014. In particolare, i furti d'auto scendono di 5,20 punti%, i furti di motoveicoli di 9,38 punti% e di mezzi pesanti di 9,76 punti%. Per le auto, Campania, Lazio e Puglia sono ai primi posti della classifica, mentre e Valle d'Aosta, Trentino e Umbria si confermano come le regioni più virtuose. Anche per motocicli e ciclomotori il primato spetta alla Campania seguita da Lazio e Lombardia.

09:03Barista ucciso, nella colluttazione altri 2 feriti a Budrio

(ANSA) - BOLOGNA, 2 APR - Aveva il volto coperto, era vestito con qualcosa di simile ad una tuta mimetica e armato di fucile e pistola l'uomo ricercato dai Carabinieri per l'omicidio di un barista di Budrio, nel Bolognese, nella serata di ieri. La vittima, Davide Fabbri, 45 anni, ha provato a difendersi ed è riuscito a sfilare il fucile al killer, quando sono partiti diversi colpi probabilmente dalla pistola. Anche due clienti sono rimasti leggermente feriti, non è chiaro se colpiti da proiettili di rimbalzo o perché coinvolti nella colluttazione. La scena si è svolta nel retrobottega, mentre nel locale c'era la moglie della vittima e anche contro di lei l'uomo ha puntato contro il fucile, prima di fuggire a piedi. Sul posto è andato anche il Pm di turno, Marco Forte, e sono in corso le ricerche.

09:03Barista rapinato e ucciso a colpi di pistola nel Bolognese

(ANSA) - BUDRIO (BOLOGNA), 2 APR - Un barista della frazione Riccardina di Budrio, popoloso Comune della provincia di Bologna, è stato ucciso durante un tentativo di rapina. Si tratterebbe del figlio del titolare, D.F. Il malvivente gli avrebbe sparato, a quanto pare per una sua reazione alla richiesta di soldi, e poi è fuggito a piedi ed è ricercato dalle forze dell'ordine, mentre nell'esercizio che è situato sulla strada che da Budrio porta a Mezzolara sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il sindaco Giulio Pierini sul proprio profilo Facebook, condannando l'episodio e esprimendo solidarietà ai familiari delle vittime, ha annunciato che la manifestazione prevista per oggi insieme agli amministratori e sindaci della Città Metropolitana è annullata.

07:19Pesce d’aprile hacker a sistema app New York Post

NEW YORK - Scherzo da pesce d'aprile da parte degli hacker alla app del New York Post. Il sistema ha diffuso alcuni avvisi di notifiche tra cui: ''Heil President Donald Trump''. Il Post si e' scusato in nottata, dopo che la sua app ha spedito una serie di allerte. Il giornale ha scritto a sua volta in un'allerta: ''Il nostro sistema di avvisi di notifiche e' stato danneggiato stasera. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Vi preghiamo di accettare le nostre scuse''.

06:47Emirati: incendio vicino torre gia’ danneggiata in rogo 2015

DUBAI - Un vasto incendio si sta sviluppando in un edificio vicino al piu' grande centro commerciale di Dubai, diffondendo un denso fumo grigio nel cuore della citta'. L'edificio e' vicino al Dubai Mall e alla torre di 63 piani che venne seriamente danneggiata in un altro incendio alla vigilia del Capodanno 2015.

06:18Colombia: manca corrente, sospese ricerche dispersi a Mocoa

BOGOTA' - Per la mancanza di corrente elettrica a Mocoa, i soccorritori hanno sospeso nella tarda serata di sabato le ricerche dei dispersi a causa della valanga di acqua e fango che ha devastato la cittadina nel sud-ovest della Colombia. Hanno assicurato che le ricerche proseguiranno alle prime luci dell'alba della domenica mattina locale.

03:54Colombia: Santos, salgono a 193 morti per valanga

BOGOTA' - E' salito a 193 il numero dei morti a causa della valanga di acqua, fango e detriti che ha colpito nella notte tra venerdi' e sabato la cittadina di Mocoa in Colombia, al confine con Ecuador e Peru'. Lo ha annunciato il presidente Juan Manuel Santos mentre continua la ricerca dei dispersi.