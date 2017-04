Ultima ora

12:37Terremoto: Postiglione, mai abbassare l’impegno

(ANSA) - ACQUASANTA TERME (ASCOLI PICENO), 2 APR - "Dobbiamo assolutamente avere fiducia, speranza, senza abbassare di un momento l'attenzione e l'impegno. Dobbiamo convincere i cittadini a stare dalla parte delle istituzioni, perché le comunità servono alle istituzioni e viceversa". Lo ha detto all'ANSA Titti Postiglione, direttrice Ufficio Emergenze della Protezione civile, a margine di un convegno al monastero di Valledacqua di Acquasanta su informazione e emergenze. "Viviamo tutti su questo territorio da 7 mesi e quindi le istanze e le preoccupazioni dei cittadini sono anche le nostre - ha aggiunto, parlando delle proteste di ieri dei terremotati -. Lamentano ritardi, ma non c'è terremoto in cui non si lamentino ritardi e per chi vive una tragedia del genere capisco che ogni singolo giorno, perfino ogni singolo minuto rappresenta un ritardo enorme. Su alcune cose un'accelerazione sarebbe stata utile, ma ad ogni ritardo segue una spiegazione e devo dire che tanto si è fatto è tanto si continua a fare nel territorio". (ANSA).

12:23Giovane accoltellato dopo la discoteca a Brescia, è grave

(ANSA) - BRESCIA, 02 APR - Un 21enne di origine colombiana è stato accoltellato questa mattina attorno alle sei in città a Brescia. Il giovane è stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome e trasportato all'ospedale Poliambulanza dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravissime. È caccia all'aggressore, con la polizia che sta conducendo le indagini ricostruendo le testimonianze degli amici del giovane. Il colombiano e il suo aggressore avrebbero trascorso la nottata in un discoteca vicina a via Corsica, luogo dell'aggressione.

12:00Terremoto: Coldiretti, 10 mila animali morti in zone sisma

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 2 APR - A poco più di sette mesi sono oltre 10 mila gli animali morti, feriti e abortiti nelle aree del terremoto a causa delle scosse e del maltempo che hanno fatto crollare le stalle e costretto gli animali al freddo e al gelo. Lo rende noto la Coldiretti in occasione dell'arrivo a Cascia di circa 1.000 pecore donate dai pastori sardi della stessa Coldiretti ai colleghi delle aree terremotate per rinnovare l'antica tradizione agropastorale della "Paradura" con la quale vengono offerte in dono una o più pecore a chi cade in disgrazia per risollevarne le sorti. Sono 25 mila le aziende agricole e le stalle nei 131 comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Negli allevamenti si contano circa 65 mila bovini, 40 mila pecore e oltre 11 mila maiali. Lo stress da scosse e il freddo - spiega Coldiretti - hanno tagliato del 30% la produzione di latte mentre lo spopolamento ha ridotto le opportunità di mercato. Il dono del maxigregge per Cascia è stato realizzato grazie ad una operazione logistica organizzativa coordinata dalla Coldiretti con l'arrivo di pecore da tutta la Sardegna, dalla Barbagia alla Gallura, dall'Ogliastra al Campidano, dalla Nurra al Sarrabus. Il punto di raccolta anche per il foraggio - continua la Coldiretti - è stato il centro ricerche Agris di Bonassai, nel Sassarese da dove, a bordo di autoarticolati, le pecore sono partite per raggiungere il porto bianco di Olbia per l'imbarco verso Civitavecchia per arrivare poi, attraverso il percorso stradale, a Cascia. Coldiretti sottolinea che tantissimi pastori si sono privati di parte del proprio gregge nonostante la drammatica situazione di crisi che sta vivendo l'allevamento in Sardegna dove si trova il 40% delle pecore italiane.E' stato deciso - precisa la Coldiretti - di assegnare le pecore a 40 pastori umbri con una consegna casuale "a stumbu" fatta da un bambino bendato, secondo l'antica tradizione. (ANSA).

11:42Serbia: Vucic, spero che voto garantisca stabilità e riforme

(ANSAmed) - BELGRADO, 2 APR - Il premier serbo Aleksandar Vucic, grande favorito nelle presidenziali di oggi in Serbia, ha detto di sperare che il voto garantisca al paese stabilita' e il prosieguo delle riforme economiche. "Spero che a nessuno venga in mente di destabilizzare la Serbia", ha detto Vucic ai giornalisti dopo aver votato stamane in un seggio di Novi Beograd, quartiere residenziale della capitale. (ANSA).

11:39Brexit: Spagna non porrà veto su adesione Scozia a Ue

(ANSA) - ROMA, 2 APR - La Spagna non intende porre un veto ad una futura ed eventuale richiesta di adesione all'Ue da parte della Scozia dopo la Brexit: lo ha detto in una intervista a El Pais il ministro degli esteri Alfonso Dastis. Su Gibilterra, Dastis non intende chiudere il confine che separa la rocca dalla Spagna nel caso in cui ci fossero difficoltà con Londra: "L'idea è che gli spagnoli che vivono nell'entroterra di Gibilterra e lavorano a Gibilterra continuino a farlo. Non è nelle mie intenzioni chiudere l'inferriata. Non è nei nostri interessi".

11:13Indonesia: riprese ricerche dopo frana, decine di dispersi

(ANSA) - PONOROGO (INDONESIA), 2 APR - Sono riprese stamani le ricerche dei dispersi, almeno 27, nella frana provocata ieri dalle forti piogge sull'isola indonesiana di Java. Ieri i soccorritori avevano trovato un solo corpo. Quattro escavatrici stanno lavorando per rimuovere i detriti nel villaggio di Banaran, nel distretto di Ponorogo, nella provincia orientale di Java, sepolto da una striscia di terra lunga 800 metri e alta 20. I feriti sono 17, ha detto il portavoce dell'ente per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, aggiungendo che sono stati ricoverati in ospedale. La frana ha colpito circa 23 abitazioni e coltivazioni di zenzero. Il capo dell'esercito locale, colonnello Slamet Sarijanto, ha detto che secondo gli abitanti del villaggio almeno 38 persone sono rimaste sepolte, 22 nelle loro case e 16 al lavoro nei campi.

11:10Afghanistan: ucciso un comandante delle forze speciali

(ANSA) - KABUL, 2 APR - Sardar Mangal, comandante delle forze speciali antiterrorismo della provincia sud-orientale di Khost (Kpf), è stato ucciso ieri sera in un attentato rivendicato dai talebani e realizzato da un kamikaze alla guida di un'autobomba. L'attacco è stato confermato oggi dal portavoce del governo provinciale, Mubriz Muhammad Zadran, secondo cui nell'esplosione avvenuta nel distretto di Domanda sono morti due aiutanti di Sardar e sono invece rimasti feriti sei alunni di una scuola elementare. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha sostenuto che il comandante della Kpf "è stato ucciso con cinque suoi agenti". Secondo residenti di Khost le 'Forze di azione prolungata di Khost' sono unità speciali sostenute direttamente dagli Stati Uniti impegnate prevalentemente contro i talebani della provincia, agendo spesso senza coordinamento con le forze di sicurezza afghane.