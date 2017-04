Ultima ora

14:13Giovane accoltellato: era in discoteca con fidanzata

(ANSA) - BRESCIA, 2 APR - Era in discoteca con la fidanzata il giovane colombiano che ora si trova in condizioni disperate dopo essere stato accoltellato in strada, una volta uscito. Al momento dell'aggressione il giovane era in compagnia della fidanzata, ora sotto choc, e ascoltata a lungo dalla polizia che sta indagando sul tentato omicidio. Non è chiaro al momento se la lite sia nata con un connazionale, ma pare che la tensione tra aggressore e vittima sia cominciata all'interno del locale, la discoteca 'Disco Volante' a Brescia.

14:12Maratona Milano: vincono Koech e Chepkech, dominio keniano

(ANSA) - MILANO, 2 APR - È un dominio del Kenia alla EA7 Milano Marathon: Edwin Koech (2h07'13'') e Sheila Chepkech (2h29'52'') hanno trionfato nella 17esima edizione della corsa meneghina. Koech ha staccato tutti gli avversari poco prima del trentesimo chilometro per una lunga volata solitaria, precedendo sul traguardo Mungara è Godana. Buon sesto posto per l'italiano Yassine Rachik. Più combattuta la gara femminile: Chepkeck ha bruciato sui Bastioni di Porta Venezia una coraggiosa Anna Incerti, battuta solo per 7 secondi. Terza la Chaltu. Questa edizione della EA7 Milano Marathon ha stabilito il nuovo record di partecipanti con 25mila iscritti.

13:56Calcio: Pioli,Inter si è avvicinata a Juve ma manca qualcosa

(ANSA) - MILANO, 2 APR - "Ci stiamo avvicinando alla Juventus ma ci manca ancora qualcosina. Ogni giorno lavoriamo con grande qualità e attenzione per cercare di migliorare il nostro livello. La prossima stagione vogliamo essere il più vicino possibile alle grandi squadre per competere e vincere": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli. L'allenatore nerazzurro dice di non pensare alla sfida tra Napoli e Juventus di questa sera e resta concentrato sulla partita contro la Sampdoria di domani a San Siro: "L'importante sarà la nostra vittoria. Vogliamo vincere d'avanti ai nostri tifosi e questa è l'occasione per dimostrare il nostro valore. Noi adesso pensiamo a questo, possiamo decidere solo questo".

13:54Rasata dalla madre, gli atti al vaglio del tribunale

(ANSA) - BOLOGNA, 1 APR - La prossima settimana potrebbe tenersi in Tribunale per i minorenni, a Bologna, l'udienza sul ricorso della Procura per il caso della 14enne originaria del Bangladesh, tolta alla famiglia dopo che sarebbe stata rasata dalla madre per essersi opposta, secondo il suo racconto, all' imposizione del velo. Si dovrà decidere se allontanare, come richiesto dal Pm Silvia Marzocchi in un primo momento, anche le due sorelle: il collocamento fuori dalla famiglia di origine è stato fatto solo per la ragazzina vittima dell'atto. Oppure potrebbe essere rivista la misura dell'allontanamento. Sulle ragioni del taglio dei capelli esistono diverse versioni. La 14enne ha parlato di atto punitivo, le sorelle e la mamma che non sia stata una punizione. Secondo una versione fu rasata per riparare un taglio fatto male da lei stessa. Secondo un'altra per eliminare i pidocchi. Le veniva sì chiesto di portare lo hijab, che lascia scoperto il volto, ma senza imposizioni, hanno detto padre e madre. Che chiedono di riaverla con loro. (ANSA).

13:53Calcio: serie B, 3 turni a Barbosa per pugno ad avversario

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Tre turni di squalifica sono stati inflitti dal giudice sportivo di serie B al giocatore del Vicenza Renato Barbosa Vischi, espulso al termine della gara col Perugia "per avere colpito un avversario con un pugno al volto. L'infrazione è stata rilevata da un'assistente dell'arbitro". Sono stati invece fermati per una giornata 13 giocatori, due dei quali, Adejo del Vicenza e Almici dell'Ascoli, espulsi nel corso delle rispettive gare per doppia ammonizione. Gli altri squalificati per un turno sono Adorjan (Novara), Ardemagni (Avellino), Benedetti (Cittadella), Cisse (Benevento), Cremonesi (Spal), Crimi (Cesena), Lollo (Carpi), Moras (Bari), Paghera (Avellino), Pulzetti (Spezia) e Soddimo (Frosinone). Una giornata di stop dovrà osservare anche l'allenatore del Bari, Stefano Colantuono, espulso durante la partita con la Pro Vercelli "per avere, al 40' pt, contestato una decisione arbitrale e rivolto al direttore di gara un epiteto insultante".

13:49Pd: Martella a Boschi, da noi accuse precise non generiche

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Da Maria Elena Boschi era legittimo attendersi un atteggiamento di maggiore sensibilità rispetto alla questione delle irregolarità emerse in una serie di circoli e riguardanti l'anagrafe degli iscritti e il tesseramento. Invece l'impressione è che voglia quasi puntare l'indice su chi ha contribuito a far salire a galla queste irregolarità". A dirlo il deputato PD, Andrea Martella, commentando le dichiarazioni dell'esponente dem nel corso di una intervista a Sky tg24. Il coordinatore nazionale della campagna per le primarie di Andrea Orlando aggiunge che "a differenza di quanto afferma Boschi, non stiamo parlando di accuse generiche bensì di casi ben precisi che, in circoli di varie parti del Paese, ci hanno indotto come mozione a non partecipare alle convenzioni. Per noi il rispetto delle regole è un principio irrinunciabile. E sarebbe necessario che da parte di tutto il PD vi fosse eguale rigore, non manifestazioni di fastidio a fronte di ricorsi circostanziati e motivati".

13:46Pd: Fratoianni (SI), tra Renzi e Orlando non vedo differenze

(ANSA) - MILANO, 02 APR - "Mi pare che la discussione alle primarie del Partito democratico, in particolare tra i due candidati principali, Orlando e Renzi, è una discussione in cui i contenuti faticano ad emergere". Così il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni , ha commentato la corsa alle primarie del Pd che determinerà il nuovo segretario del partito. "Orlando è stato ministro del governo Renzi, è ministro del governo Gentiloni, autore e responsabile di tutte le politiche di questi anni - ha aggiunto a margine del congresso provinciale fondativo di Sinistra italiana a Milano - non vedo quindi francamente la differenza tra i due".