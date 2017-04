Ultima ora

15:59Scuola: studenti ‘ciceroni’ oggi al Ministero istruzione

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Studenti 'ciceroni' per un giorno al Ministero dell'Istruzione: sono stati gli stessi ragazzi, oggi, a illustrare alla ministra Valeria Fedeli e allo storico dell'arte Claudio Strinati le opere della prima Biennale nazionale dei Licei artistici, esposte da oggi e fino all'8 giugno al Miur. Oggi l'esposizione è stata aperta ai primi 200 studenti, in particolare quelli che hanno collaborato alla realizzazione della mostra, e ai loro docenti e dirigenti scolastici. "Le opere esposte sono belle e interessanti. La Biennale è stato un grande motivo di stimolo per le scuole" ha commentato Strinati. Dopo l'inaugurazione, Fedeli, Strinati e i 200 ospiti hanno effettuato una visita guidata del Palazzo, anche delle parti solitamente chiuse al pubblico. Il Palazzo dell'Istruzione, ideato nel 1911 dall'architetto Cesare Bazzani - già autore della Galleria Nazionale di Arte Moderna a Valle Giulia - viene comunemente considerato uno degli esempi più belli e significativi dell'architettura eclettica romana di inizio '900.

15:57Derby Maratona: Baldini ‘Roma e Milano due grandi gare’

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Roma e Milano sono due maratone tecnicamente eccellenti benchè diverse: ma per raggiungere il livello delle Major devono crescere. Nonostante la concomitanza". Stefano Baldini, oro della maratona ad Atene 2004, è ora direttore tecnico dell'alto livello nella federatletica italiana: difficile per lui 'svelare' il cuore diviso tra la 42 chilometri della Capitale ("ho vinto a Roma nel '98, come nascondere il fascino di quella gara per me") e quella velocissima di Milano ("il tempo del vincitore di oggi e' il più veloce di ogni tempo, in Italia"), alla quale ha presenziato oggi.

15:54Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo vicino Roma, è gravissimo

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Rimangono gravissime le condizioni del bimbo di due anni caduto in un pozzo di 8 metri ieri sera a Velletri, vicino Roma. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove nella tarda serata è giunto in coma. Da una prima ricostruzione della vicenda, su cui indagano i carabinieri della compagnia Velletri, sembra che il bimbo stesse giocando in giardino quando, approfittando di un attimo di distrazione della mamma e del nonno, si è avvicinato al pozzo recintato ed è caduto all'interno. Il nonno si è calato per salvarlo e poco dopo, all'arrivo dei vigili del fuoco, il bimbo è stato portato in superficie e rianimato dagli operatori del 118. Il piccolo, trasferito dall'ospedale di Velletri con "diagnosi di annegamento e arresto cardiocircolatorio", fa sapere oggi il bollettino medico dell'ospedale Bambino Gesù, è ancora in gravissime condizioni. Al momento "necessita di supporto vitale avanzato", e la prognosi è riservata.

15:47Autogol Milan, retropassaggio Paletta e papera Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Un autogol davvero particolare, quasi comico quello di Gigio Donnarumma nel corso del match dell'Adriatico contro il Pescara. Al 12' del primo tempo, dopo un retropassaggio di paletta, pressato da Caprari, il n.1 rossonero 'liscia' completamente la palla che finisce in rete.

15:38Ucciso da branco:inchiesta si allarga,c’è un ottavo indagato

(ANSA) - ROMA, 2 APR - C'è un ottavo indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Emanuele Morganti, il 20enne massacrato una settimana fa fuori da un locale di Alatri. Si tratta di un uomo che era presente al momento dell'aggressione. La sua identificazione è avvenuta nelle ultime ore nel quadro degli accertamenti disposti dal procuratore di Frosinone Giuseppe De Falco. Per omicidio volontario aggravato dai futili motivi sono in carcere Mario Castagnacci e Paolo Palmisani. Quattro buttafuori ed il padre di Castagnacci sono indagati per rissa. Non è escluso che nei prossimi giorni possano essere di nuovo interrogati dagli inquirenti Mario Castagnacci e Paolo Palmisani. Intanto sembra perdere consistenza, poiché non emergono riscontri, l'ipotesi di un delitto maturato nell'ambito di una vendetta contro Emanuele per aver difeso un anno fa una ragazza che stava litigando con il fidanzato, amico dei due fermati. Per gli inquirenti rimangono aperte tutte le piste, compresa quella di un gesto legato all'abuso di alcol e droghe.

15:35Calcio: Corvino “Sousa? Parlo solo della Fiorentina”

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Paulo Sousa resta a Firenze? Devo essere sincero. E' dall'inizio dell'anno che vorrei parlare solo della Fiorentina come squadra. Manca poco alla fine della stagione, abbiamo perso solo due volte nel girone di ritorno, siamo imbattuti in casa e abbiamo perso meno delle milanesi: qualcosa questa squadra ha fatto in quest'annata": così il direttore sportivo viola, Pantaleo Corvino, nel prepartita di Fiorentina-Bologna.

15:30Barista ucciso:pistola forse rubata a Securpol nel Ferrarese

(ANSA) - BUDRIO (BOLOGNA), 2 APR - Forse la pistola usata per uccidere Davide Ferrari è quella strappata nella notte tra il 29 e il 30 marzo scorsi a una guardia giurata a Consandolo, nel Ferrarese. L'aspetto ("era una pistola argenta", come quella del colpo ferrarese, ha detto un teste) e altre circostanze fanno sospettare che il killer sia quello dello sconcertante colpo di tre notti fa, quando una guardia della Securpol, intervenuto per un controllo in una piadineria in cui era scattato l'allarme, era stata aggredita da un uomo con la chiara intenzione di sottrargli la pistola. Stava rientrando in auto quando uno sconosciuto cominciò a sparare vari colpi di fucile alla Fiat Panda, per costringerlo poi a sdraiarsi a terra. Quindi gli ha strappato la pistola d'ordinanza, una Smith&Wesson "argentata", ed è fuggito nei campi. (ANSA).