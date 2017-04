Ultima ora

17:49Maltempo: continuano temporali al Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 2 APR - La perturbazione di origine atlantica che sta interessando in queste ore l'Italia continuerà a causare precipitazioni, anche temporalesche, sulle regioni centro-meridionali fino a domani. Lo rende noto la Protezione civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede, dalle prime ore di domani, lunedì 3 aprile, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia e Molise, precipitazioni che persisteranno anche su Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi e domani allerta arancione sui versanti tirrenici della Calabria, mentre domani l'allerta è gialla sulle restanti zone calabresi, sulla Sicilia settentrionale, su Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e sulla Campania tirrenica.(ANSA).

17:48Ciclismo: Gilbert vince il Giro delle Fiandre

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Philippe Gilbert (Quick-step floors) ha vinto per distacco la 101/a edizione Giro delle Fiandre di ciclismo. Il campione del Belgio, 35 anni, è andato in fuga a circa 55 chilometri dal traguardo, staccando tutti e aggiudicandosi per la prima volta la corsa dei muri.

17:36Calcio: serie A, vince il Crotone e torna a sperare

(ANSA) - ROMA, 2 APR - L'Atalanta dell'ex Gasperini affonda il Genoa, 5-0 a Marassi con tripletta di Gomez in una delle cinque gare pomeridiane della 30/a di serie A. Il Pescara ferma il Milan sull'1-1 anche grazie ad una papera di Donnarumma, ma è il Crotone a respirare aria di riscatto vincendo 2-1 a Verona col Chievo e portandosi a -5 dall'Empoli quart'ultimo. Il Palermo perde invece 2-1 in casa col Cagliari. La Fiorentina batte 1-0 il Bologna, conquistando la terza vittoria consecutiva. Stasera il match clou, Napoli-Juventus.

17:04Gb: 17enne profugo pestato a sangue, sei giovani arrestati

(ANSA) - LONDRA, 2 APR - Sei giovani britannici, quattro ragazzi e due ragazze, tutti attorno ai 20 anni, sono stati arrestati da Scotland Yard dopo la brutale aggressione a sfondo razzista di un 17enne profugo curdo-iraniano avvenuta venerdì sera a Croydon, alla periferia di Londra. La vittima, in attesa di risposta alla sua richiesta di asilo nel Regno Unito, è in ospedale in prognosi riservata con una frattura al cranio. Secondo la ricostruzione della polizia, è stato circondato venerdì a una fermata del bus da una gang composta da 8 giovani, pestato a sangue e lasciato esanime sulla strada solo quando qualche passante ha provato a intervenire e già si udivano a distanza le sirene delle pattuglie in arrivo. Il fatto ha suscitato sdegno, mentre alcuni giornali hanno sottolineato i dati recenti sull'aumento degli episodi di xenofobia in Gran Bretagna, e specialmente in Inghilterra, anche sull'onda della campagna referendaria per la Brexit. Un deputato laburista ha definito gli aggressori "feccia umana".

16:30Nigeria: 3 kamikaze si fanno esplodere nel nord-est

(ANSA) - MAIDUGURI (NIGERIA), 2 APR - La polizia nigeriana ha reso noto che tre kamikaze si sono fatti esplodere oggi mentre si accingevano ad entrare nella città di Maiduguri, nel nord-est del Paese, già teatro in passato di numerosi attentati da parte dei fondamentalisti islamici Boko Haram. Il portavoce della sicurezza, Victor Isuku, ha precisato che due degli attentatori hanno azionato le loro cinture esplosive dopo che gli agenti li avevano fermati per un controllo alle porte della città. Il terzo attentatore si è fatto saltare in aria in un altro luogo, ferendo un civile. Decine di persone hanno perso la vita recentemente nel nord-est della Nigeria in simili attentati rivendicati dai Boko Haram. Oltre 20mila invece le persone morte negli ultimi sette anni.

16:25Droga: spacciatore inseguito lancia banconote, arrestato

(ANSA) PAVIA, 2 APR - E' accusato di spaccio di droga un 27enne marocchino che è stato arrestato ieri sera, poco prima delle 23, nella campagne di Sant'Alessio con Vialone (Pavia), un comune a pochi chilometri dal capoluogo. L'uomo era alla guida di una Jaguar quando ha incrociato un'auto della polizia. Alla vista degli agenti, il 27enne nordafricano ha accelerato, gettando anche un involucro dal finestrino in prossimità di un cavo d'acqua. A causa dell'elevata velocità, la vettura su cui viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un campo. Il marocchino è uscito dall'abitacolo ed ha continuato la fuga a piedi, lanciando di tanto in tanto delle banconote. A quel punto un poliziotto ha esploso due colpi in aria a scopo intimidatorio. Il 27enne si è arreso, consegnandosi agli agenti. I poliziotti hanno sequestrato 2.040 euro in contanti, polvere bianca custodita in un sacchetto (presumibilmente cocaina) e tre telefonini.

16:25Gb: rischia di slittare il restauro di Westminster

(ANSA) - LONDRA, 2 APR - Rischia di slittare al 2020, malgrado l'allarme recente di una commissione sul rischio di incidenti "catastrofici", il restauro del palazzo di Westminster: gloriosa e imponente, ma ormai malconcia, sede del Parlamento britannico. Lo riferisce oggi il Sunday Telegraph, secondo il quale il progetto da 4 miliardi di sterline indicato come urgente in un rapporto di poche settimane fa, sarà sottoposto dal governo alla valutazione ulteriore di "una commissione di esperti": ragion per cui il via libera, non è più prevedibile prima di tre anni. Una frenata gradita a vari parlamentari, maldisposti all'idea di essere trasferiti con soluzioni provvisorie in altri edifici del centro di Londra. E che potrebbe allontanare ancora lo spettro di un trasloco generalizzato, finora previsto a lavori già avviati, per almeno 6 anni, fra il 2022 e il 2028. Tempi incompatibili con i rischi della struttura, secondo alcuni tecnici, che denunciano l'obsolescenza degli impianti, la presenza di tracce di amianto e i topi.