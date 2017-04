Ultima ora

18:49Morto giovane accoltellato fuori discoteca a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 02 APR - È morto nel reparto di terapia intensiva della clinica Poliambulanza di Brescia Yaisy Bonilla, il 21/enne di origine colombiana, accoltellato all' Alba fuori da una discoteca in città a Brescia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e i medici lo avevamo sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'addome. La lite, a quanto si è appreso, era cominciata nel locale, dove il ragazzo si trovava in compagnia della fidanzata. E' poi continuata anche all'esterno e alle 6 di stamattina l'accoltellamento, ma sono ancora molti i punti da chiarire. La fidanzata, sotto choc, è stata sentita una prima volta subito dopo l'aggressione, ma probabilmente gli agenti della Questura che stanno indagando sul caso l'ascolteranno ancora.

18:48Calcio: Genoa, Preziosi “abbiamo toccato il fondo”

(ANSA) - GENOVA, 2 APR - "Abbiamo toccato il fondo. Ci sono partite che non si possono discutere. Questa è la nostra situazione, ma dobbiamo andare avanti". Enrico Preziosi commenta così a caldo la pesantissima sconfitta con l'Atalanta. "Gli insulti? Non mi piaccio i "figli di...", anche perché ci sarebbe da discutere su chi lo sia veramente. Gli insulti personali e quelli verso la mia famiglia mi fanno arrabbiare veramente". Preziosi ha poi risposto alle richieste dei tifosi di farsi da parte. "I genoani li accontenteremo - ha detto Preziosi - Vogliono che non ci sia io? Allora verrà qualcun'altro. E se verrà qualcuno buona fortuna. Io continuo ad andare avanti. Ma cercherò di accontentarli, sarà poi il tempo a giudicare".

18:48Terremoto: Zingaretti, al via campagna visita Valli reatine

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Visita le Valli Reatine. Parte oggi con la Maratona di Roma la campagna per tornare nei borghi colpiti dal terremoto. Torniamo nel cuore d'Italia". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel giorno in cui è partita la Campagna di comunicazione della Regione Lazio dallo slogan "Emozioni nel cuore d'Italia", con l'obiettivo di rilanciare dopo il sisma il turismo nelle bellissime aree del reatino.

18:42Calcio: Spagna, tris del Real Madrid contro l’Alaves

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Il Real Madrid non si ferma e cala il tris, sul terreno del Santiago Bernabeu, contro l'Alaves, nella 29/a giornata della Liga. Karim Benzema ha portato in vantaggio la squadra castigliana al 31', su passaggio di Carvajal; gli altri due gol sono arrivati nel finale, grazie a Isco (40' st), su passaggio di Cristiano Ronaldo, e di Nacho (44' st). La squadra di Zinadine Zidane sale a 68 punti e va a +5 sul Barcellona, in campo stasera (alle 20,45) a Granada. Il Madrid deve ancora recuperare la partita in Galizia contro il Celta Vigo, rinviata per il maltempo. All'ora di pranzo era sceso in campo il Siviglia, che si è fatto imporre il pareggio senza gol dallo Sporting Gijon. Gli andalusi guidati da Sampaoli adesso sono a pari punti con l'Atletico Madrid, al terzo posto e a quota 58. (ANSA).

18:18Papa a genti Emilia, voi esempio coraggio per umanità

ANSA) - MIRANDOLA (MODENA), 2 APR - "Vi ringrazio, ringrazio l'esempio che avete dato a tutta l'umanità, l'esempio di coraggio, di andare avanti, di dignità": così papa Francesco, aggiungendo queste parole 'a braccio' al suo discorso alle popolazioni terremotate dell'Emilia, fatto nella piazza antistante il duomo tuttora inagibile di Mirandola. Dando poi la sua benedizione, il Papa ha aggiunto: "E per favore, vi chiedo di pregare per me", applauditissimo dalle migliaia di fedeli. oltre a intrattenersi a salutare le migliaia di persone presenti, il pontefice ha abbracciato un gruppo di familiari di alcune delle 28 vittime del terremoto dell'Emilia del maggio 2012. "Molto è stato fatto nell'opera della ricostruzione - ha detto - ma è quanto mai importante un deciso impegno per recuperare anche i centri storici: essi sono i luoghi della memoria storica e sono spazi indispensabili della vita sociale ed ecclesiale. Sono certo che non mancherà la buona volontà affinché sia assicurata la rapida realizzazione di questi necessari lavori".

18:13Calcio:Montella assolve Donnarumma “Errori possono capitare”

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Vincenza Montella non si arrende, crede ancora al suo Milan in Europa e giustifica l'auto-gollonzo di Donnarumma: "Sono errori che possono capitare - dice il tecnico rossonero a Premium - deve rimanere tranquillo e sereno come ha dimostrato di essere nel corso della partita. Se avessimo vinto ci avremmo riso sopra". "Nel finale abbiamo creato delle opportunità importanti che non abbiamo sfruttato. Oggi l'orgoglio non è bastato, dovevamo essere più veloci soprattutto nel primo tempo anche perché contro le squadre di Zeman se non si è aggressivi ci sia allunga troppo. Adesso dobbiamo guardare con ottimismo alle prossime gare. Io sono convinto che ce la giocheremo fino alla fine. Abbiamo solo perso un set".

18:03Anfiteatro romano sommerso da erbacce in parco Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 2 APR - Dell'anfiteatro riportato alla luce nel 1839, tra le realizzazioni edilizie più rappresentative della prima età imperiale romana all'interno del parco archeologico della Neapolis a Siracusa, al momento si può ammirare ben poco: il sito, tra i più importanti in Sicilia anche per numero di presenze, si presenta agli occhi di turisti e visitatori sommerso dalle erbacce dalle quali a malapena si riescono a intravedere il sistema di scale scavato nella roccia e l'arena col suo ampio vano rettangolare. "La stagione è appena cominciata, gli operai stanno iniziando a ripulire il sito", dicono alcuni lavoratori. Al lavoro, ieri, c'era un solo operaio che con un tagliaerba, a un centinaio di metri, dall'anfiteatro ripuliva l'area. Nel teatro greco, poco distante dall'anfiteatro, al contrario le squadre di operai sono al lavoro per sistemare le coperture in legno degli antichi e preziosi resti, in vista dell'inizio della stagione di rappresentazioni classiche organizzate dall'Inda.