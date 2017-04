Ultima ora

20:54Calcio: Napoli, 1′ di fischi per Higuain a ingresso in campo

(ANSA) - NAPOLI, 2 APR - Un minuto ininterrotto di fischi ha salutato l'ingresso in campo di Gonzalo Higuain, nello stadio San Paolo, per il riscaldamento. Appena i giocatori della Juventus sono spuntati dal nuovo ingresso delle squadre all'altezza del centrocampo, i quasi 50.000 tifosi già presenti allo stadio hanno fatto partire una lunghissima sequenza di fischi che ha accompagnato in particolare i movimenti del Pipita, ultimo a entrare in campo. Higuain non si è voltato verso le tribune e ha subito preso un pallone, cominciando a palleggiare mentre i fischi proseguivano. Il bus della Juventus è arrivato per precauzione al San Paolo dall'ingresso riservato ai tifosi ospiti (che non ci sono visto il divieto del Viminale) dalla parte opposta al passo carraio da dove entrano di solito sia il Napoli che le squadre avversarie e dove c'erano centinaia di tifosi assiepati in attesa. Anche per il bus del Napoli non è stato facile l'ingresso, visto l'entusiasmo dei tifosi.

20:39Brexit: stampa Gb, torna passaporto blu,via bordeaux europeo

(ANSA) - LONDRA, 2 APR - La Gran Bretagna potrebbe cogliere al balzo la palla della Brexit per tornare a una delle sue amate tradizioni: il vecchio passaporto di colore blu scuro, caro ai sudditi di Sua Maestà, invece di quello bordeaux comune ai Paesi dell'Ue e adottato negli ultimi anni. L'anticipazione e' in evidenza sui domenicali. Il progetto suscita entusiasmi fra i 'brexiteers', malgrado il costo dell'operazione sia calcolato in 500 milioni di sterline spalmate su alcuni anni. Stando alle indiscrezioni, il governo di Theresa May ha già definito un bando di gara per provvedere al ripristino dei passaporti 'navy' (introdotti nel 1920 e sostituiti nel 1988, ricorda il Telegraph) a partire dal 2019, a divorzio da Bruxelles completato. Il progressista Observer, domenicale del Guardian, da' voce all'iniziativa di un gruppo bipartisan di deputati britannici che chiede un'eccezione per garantire il mantenimento della libera circolazione almeno a medici e infermieri in arrivo dal continente.

20:30Sisma: Tullio De Piscopo dedica canzone a Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 2 APR - Tullio De Piscopo ha dedicato una canzone a Cascia e ai terremotati della Valnerina. Ad annunciarlo è l'assessore regionale al Welfare Luca Barberini sul suo profilo Facebook. Lo ha fatto in un post pubblicato mentre partecipa all'incontro nel corso del quale i pastori sardi hanno donato mille pecore a quelli del centro umbro colpito dal terremoto. La canzone di De Piscopo si intitola "Santa Rita, la nostra speranza". Il cantautore - a Cascia per esibirsi in piazza con il gruppo sardo Istentales - scandisce più volte il nome di Santa Rita. "Noi portiamo una speranza" sottolinea più volte nel testo. Che si conclude con una invocazione: "proteggici". "Mi ha raccontato - scrive Barberini - che l'ha composta di getto, sulla strada per Cascia, musicata nella notte insieme alla sua band, per cantarla qui (a Cascia - ndr), per la prima volta in occasione dell'evento di solidarietà Sa Paradura". Lo stesso assessore ne propone su Fb "una versione intima". (ANSA).

19:57Ungheria: migliaia alla marcia a sostegno università Soros

(ANSA) - BUDAPEST, 2 APR - In migliaia hanno partecipato oggi alla marcia di protesta organizzata a Budapest contro una legge fatta a misura sugli atenei che potrebbe portare alla chiusura dell'università Ceu (Central-european university), la scuola superiore fondata nel 1991 dal miliardario americano George Soros, di origine ungherese, per aiutare la diffusione del pensiero liberale nella regione. Il premier Viktor Orban considera Soros un nemico ideologico i cui ideali di "società aperta" contrastano con le sue politiche di trasformare l'Ungheria in uno "Stato illiberale". Un professore di un'altra Università, la Corvinus, Daniel Deak, ha riferito che la mossa decisa dal governo contro la Ceu andrà a colpire tutti gli atenei del Paese. La scuola ospita 1.400 studenti da 108 Paesi.

19:52Calcio: Premier, nessun vincitore fra Wenger e Guardiola

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Finisce 2-2 la supersfida della 30/a giornata della Premier league, fra Arsenal e Manchester City. La squadra di Josep Guardiola per due volte si è trovata in vantaggio, ma è stata sempre raggiunta: ha aperto le danze il gol di Sane, servito da De Bruyne, dopo 5', ma i 'Gunners' hanno pareggiato al 40' con Walcott, su suggerimento di Mustafi. Prima della fine del tempo, Sergio Aguero (42') ha riportato avanti i Citizens, su assist di Silva, ma all'8' della ripresa è arrivato il definitivo pareggio di Mustafi, servito da Mesut Ozil. Manchester City quarto con 58 punti, a -1 dal Liverpool, l'Arsenal è a quota 51, al sesto posto, a -3 dal Manchester United. (ANSA).

18:49Morto giovane accoltellato fuori discoteca a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 02 APR - È morto nel reparto di terapia intensiva della clinica Poliambulanza di Brescia Yaisy Bonilla, il 21/enne di origine colombiana, accoltellato all' Alba fuori da una discoteca in città a Brescia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e i medici lo avevamo sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'addome. La lite, a quanto si è appreso, era cominciata nel locale, dove il ragazzo si trovava in compagnia della fidanzata. E' poi continuata anche all'esterno e alle 6 di stamattina l'accoltellamento, ma sono ancora molti i punti da chiarire. La fidanzata, sotto choc, è stata sentita una prima volta subito dopo l'aggressione, ma probabilmente gli agenti della Questura che stanno indagando sul caso l'ascolteranno ancora.

18:48Calcio: Genoa, Preziosi “abbiamo toccato il fondo”

(ANSA) - GENOVA, 2 APR - "Abbiamo toccato il fondo. Ci sono partite che non si possono discutere. Questa è la nostra situazione, ma dobbiamo andare avanti". Enrico Preziosi commenta così a caldo la pesantissima sconfitta con l'Atalanta. "Gli insulti? Non mi piaccio i "figli di...", anche perché ci sarebbe da discutere su chi lo sia veramente. Gli insulti personali e quelli verso la mia famiglia mi fanno arrabbiare veramente". Preziosi ha poi risposto alle richieste dei tifosi di farsi da parte. "I genoani li accontenteremo - ha detto Preziosi - Vogliono che non ci sia io? Allora verrà qualcun'altro. E se verrà qualcuno buona fortuna. Io continuo ad andare avanti. Ma cercherò di accontentarli, sarà poi il tempo a giudicare".