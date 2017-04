Ultima ora

22:03Corea Nord: Trump, se Cina non agisce faremo da soli

(ANSA) - NEW YORK, 2 APR - Se la Cina non aumenta le sue pressioni sul regime della Corea del Nord gli Stati Uniti agiranno da soli: lo afferma Donald Trump al Financial Times a pochi giorni dalla visita di Xi Jinping negli Usa. Trump afferma che l'America e' pronta a decidere "azioni unilaterali per eliminare la minaccia nucleare" rappresentata da Pyongyang.

21:36Calcio: Napoli, cartelli contro Higuain “Sei un 71”

(ANSA) - NAPOLI, 2 APR - I tifosi organizzati delle due curve del Napoli non hanno dedicato striscioni a Gonzalo Higuain per il suo ritorno al San Paolo per la prima volta con la maglia della Juventus. L'attaccante bianconero viene fischiato in maniera assordante ogni volta che tocca palla, ma i tifosi delle curve hanno preferito scritte che inneggiano alla loro passione, come lo striscione apparso in curva B: "Non c'è cosa più bella che sostenere i colori della propria terra curva B", che critica i napoletani che tifano per la Juventus. Sugli spalti, però, ci sono diversi cartelli contro il Pipita che viene descritto con il numero della smorfia napoletana 71 che vuol dire "uomo di mer...": "Per noi eri il numero 1 ora sei solo un 71", si legge in uno di essi.

21:26Serbia: agenzia Ipsos, Vucic vince con 57%-58%

(ANSAmed) - BELGRADO, 2 APR - Stando a dati in possesso dell'agenzia Ipsos, citati dalla tv pubblica Rts, Aleksandar Vucic avrebbe vinto largamente al primo turno le presidenziali di oggi con il 57%-58%. Al secondo posto sarebbe giunto l'ex ombudsman Sasha Jankovic con oltre il 14%, seguito dal giovane e eccentrico campione dell'anti-politica Luka Maksimovic, alias Ljubisa Preletacevic Beli, con poco piu' del 9%, e al quarto posto l'ex ministro degli esteri Vuk Jeremic con il 5,5%.

21:22Tennis: Nadal ko, Federer vince anche a Miami

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Roger Federer vince anche il torneo di Miami, secondo Master 1000 dell'anno. In finale ha battuto lo spagnolo Rafa Nadal in due set 6-3 6-4. E' il terzo torno vinto dal fuoriclasse svizzero dopo lo Slam australiano e Indian Wells.

20:54Calcio: Napoli, 1′ di fischi per Higuain a ingresso in campo

(ANSA) - NAPOLI, 2 APR - Un minuto ininterrotto di fischi ha salutato l'ingresso in campo di Gonzalo Higuain, nello stadio San Paolo, per il riscaldamento. Appena i giocatori della Juventus sono spuntati dal nuovo ingresso delle squadre all'altezza del centrocampo, i quasi 50.000 tifosi già presenti allo stadio hanno fatto partire una lunghissima sequenza di fischi che ha accompagnato in particolare i movimenti del Pipita, ultimo a entrare in campo. Higuain non si è voltato verso le tribune e ha subito preso un pallone, cominciando a palleggiare mentre i fischi proseguivano. Il bus della Juventus è arrivato per precauzione al San Paolo dall'ingresso riservato ai tifosi ospiti (che non ci sono visto il divieto del Viminale) dalla parte opposta al passo carraio da dove entrano di solito sia il Napoli che le squadre avversarie e dove c'erano centinaia di tifosi assiepati in attesa. Anche per il bus del Napoli non è stato facile l'ingresso, visto l'entusiasmo dei tifosi.

20:39Brexit: stampa Gb, torna passaporto blu,via bordeaux europeo

(ANSA) - LONDRA, 2 APR - La Gran Bretagna potrebbe cogliere al balzo la palla della Brexit per tornare a una delle sue amate tradizioni: il vecchio passaporto di colore blu scuro, caro ai sudditi di Sua Maestà, invece di quello bordeaux comune ai Paesi dell'Ue e adottato negli ultimi anni. L'anticipazione e' in evidenza sui domenicali. Il progetto suscita entusiasmi fra i 'brexiteers', malgrado il costo dell'operazione sia calcolato in 500 milioni di sterline spalmate su alcuni anni. Stando alle indiscrezioni, il governo di Theresa May ha già definito un bando di gara per provvedere al ripristino dei passaporti 'navy' (introdotti nel 1920 e sostituiti nel 1988, ricorda il Telegraph) a partire dal 2019, a divorzio da Bruxelles completato. Il progressista Observer, domenicale del Guardian, da' voce all'iniziativa di un gruppo bipartisan di deputati britannici che chiede un'eccezione per garantire il mantenimento della libera circolazione almeno a medici e infermieri in arrivo dal continente.

20:30Sisma: Tullio De Piscopo dedica canzone a Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 2 APR - Tullio De Piscopo ha dedicato una canzone a Cascia e ai terremotati della Valnerina. Ad annunciarlo è l'assessore regionale al Welfare Luca Barberini sul suo profilo Facebook. Lo ha fatto in un post pubblicato mentre partecipa all'incontro nel corso del quale i pastori sardi hanno donato mille pecore a quelli del centro umbro colpito dal terremoto. La canzone di De Piscopo si intitola "Santa Rita, la nostra speranza". Il cantautore - a Cascia per esibirsi in piazza con il gruppo sardo Istentales - scandisce più volte il nome di Santa Rita. "Noi portiamo una speranza" sottolinea più volte nel testo. Che si conclude con una invocazione: "proteggici". "Mi ha raccontato - scrive Barberini - che l'ha composta di getto, sulla strada per Cascia, musicata nella notte insieme alla sua band, per cantarla qui (a Cascia - ndr), per la prima volta in occasione dell'evento di solidarietà Sa Paradura". Lo stesso assessore ne propone su Fb "una versione intima". (ANSA).