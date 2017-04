Ultima ora

23:59Calcio: Sarri, mai vista in Italia Juve così in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Quando una squadra gioca come ha fatto il Napoli stasera, un allenatore può tornare a casa con qualsiasi sensazione, meno che la delusione: mai, su un campo di calcio in Italia, si è vista una Juventus così in difficoltà. E non era facile reagire come abbiamo fatto dopo essere andati sotto. Il risultato ci lascia un po' d'amaro in bocca, ma sulla prestazione non ho nulla di rimproverare ai miei". E' il commento di Maurizio Sarri a Premium dopo il pari con la Juve. "Se mi aspettavo una Juventus così difensivista? Forse il merito è nostro. Higuain? A fine partita ci siamo visti. Lo stadio è stato straordinario: i fischi erano inevitabili, ma stasera i tifosi hanno dato segno di grande civiltà. Peccato non averli fatti contenti con una vittoria, ci proveremo mercoledì: a sto punto è una sfida ancora più importante".

23:46Calcio: Allegri “Campionati si vincono anche soffrendo”

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Il Napoli ha fatto un grande match e dobbiamo fargli i complimenti: diciamo che i campionati si vincono anche con queste prestazioni di sofferenza e il punto che portiamo via dal San Paolo è comunque importante". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a Premium. "All'inizio della partita abbiamo fatto bene, ma una volta in vantaggio abbiamo smesso di giocare - aggiunge - Non sempre si possono dominare le partite, quindi devo fare i complimenti alla mia squadra perché si è difesa bene: ci siamo adattati alla partita e per questo non dobbiamo vergognarci. Quello che conta è portare a casa il risultato, poi certo ci sarà da migliorare sotto alcuni aspetti". Higuain? "Ha fatto una buona partita, sono contento di lui - aggiunge Allegri -: deve essere riconoscente a Napoli per quello che gli ha dato e Napoli deve essere riconoscente a lui per quello che ha fatto. Ora dobbiamo cercare di vincerle tutte, per evitare di dovercela giocare nello scontro diretto con la Roma alla penultima".

23:33Calcio: Spagna, poker del Barcellona a Granada

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Il Barcellona soffre un po', ma alla fine riesce a piegare la resistenza del Granada, vincendo per 4-1 in Andalusia. I blaugrana sono passati in vantaggio con Luis Suarez al 44' del primo tempo, ma sono stati raggiunti da Boga al 5' della ripresa, su assist di Saunier. I catalani sono tornati a condurre al 19', grazie al centravanti Paco Alcacer, che è entrato al posto di Rafinha Alcantara. Un autogol di Saunier ha regalato il 3-1 agli ospiti, Neymar ha chiuso i conti al 91', su assist dello stesso Alcacer. Il Barcellona torna a -2 dal Real Madrid, che deve però ancora recuperare una partita. (ANSA).

23:25Calcio: Hamsik, un onore per noi vedere Juve difendersi così

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Abbiamo disputato una grande partita: vedere la Juventus difendersi così per noi deve essere un onore. Peccato, perché forse meritavamo qualcosa di più. La serata di Higuain? Dovete chiederla a lui, noi abbiamo pensato alla nostra partita e siamo contenti, meno per il risultato, ma molto per il gioco. Voglio superare Maradona, ma senza fretta: quando arriverà arriverà". Lo ha detto Marek Hamsik, capitano del Napoli, parlando a Mediaset premium, dopo il pareggio interno con la Juve nel posticipo.

23:20Serbia: Vucic si dichiara vincitore, oltre 2 mln voti

(ANSAmed) - BELGRADO, 2 APR - Il premier Aleksandar Vucic si e' dichiarato vincitore delle presidenziali in Serbia, affermando di aver ottenuto pi di due milioni di voti. "Sono molto orgoglioso di aver conseguito una vittoria pulita e incontestabile", ha detto Vucic parlando in serata al suo quartier generale a Belgrado, alla presenza di decine di sostenitori, collaboratori, dirigenti del suo partito Sns e vari ministri e esponenti del suo governo. 'Pobeda, pobeda' (Vittoria, vittoria) hanno scandito i presenti applaudendo Vucic

23:09Calcio: Serie A, Napoli-Juventus 1-1

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Napoli e Juventus hanno pareggiato 1-1, nel posticipo domenicale della 30/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato nello stadio San Paolo. Bianconeri in vantaggio con Sami Khedira, in apertura di partita, ma raggiunti nella ripresa dalla rete di Marek Hamsik. I partenopei restano a -10 dai bianconeri, la Roma a -6. Mercoledì le due squadre si ritroveranno di fronte, sempre ai piedi del Vesuvio, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia.

22:03Corea Nord: Trump, se Cina non agisce faremo da soli

(ANSA) - NEW YORK, 2 APR - Se la Cina non aumenta le sue pressioni sul regime della Corea del Nord gli Stati Uniti agiranno da soli: lo afferma Donald Trump al Financial Times a pochi giorni dalla visita di Xi Jinping negli Usa. Trump afferma che l'America e' pronta a decidere "azioni unilaterali per eliminare la minaccia nucleare" rappresentata da Pyongyang.