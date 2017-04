Ultima ora

05:47Ecuador: Moreno vince elezioni, ma Lasso contesta risultato

QUITO - Notte di tensione in Ecuador. Il candidato governativo Lenin Moreno ha vinto il ballottaggio presidenziale di ieri secondo i risultati resi noti dalle autorita' elettorali del paese, esito che e' pero' stato subito contestato dal candidato dell'opposizione, Guillermo Lasso. Scrutinato il 94,44% dei voti, Moreno - ex vicepresidente del governo socialista di Rafael Correa - ha raggiunto il 51,07% dei voti a fronte del 48,93% dell'ex banchiere Lasso, secondo i risultati resi noti dal Consiglio nazionale elettorale (Cne).

05:44Trump: visita a sorpresa di Kushner in Iraq

NEW YORK - Visita a sorpresa in Iraq di Jared Kushner, genero nonche' consigliere esperto del presidente americano Donald Trump. Ad invitare il marito di Ivanka Trump e' stato il capo di stato maggiore delle forze armate americane, il generale Joseph Dunford. Lo riporta il New York Times.

04:33Serbia: spoglio 56,56% schede, Vucic vittorioso col 57%

BELGRADO - Con lo spoglio del 56,56% delle schede elettorali, il premier Aleksandar Vucic si conferma vincitore delle presidenziali di ieri in Serbia con il 57,03% dei consensi. Ne ha dato notizia nella notte la commissione elettorale a Belgrado. Alle spalle di Vucic, ma a grandissima distanza, l'ex ombudsman Sasha Jankovic con il 14,89% dei voti, seguito dal giovane campione dell'anti-politica Luka Maksimovic, alias Ljubisa Preletacevic Beli, al quale va il 9,04% dei voti, dall'ex ministro degli esteri Vuk Jeremic con il 5,33% e dal leader ultranazionalista Vojislav Seselj con il 4,49%.

04:30Colombia: 62 minori tra vittime valanga fango

BOGOTA'- Sessantadue minori hanno perso la vita nella gigantesca valanga di fango e detriti che nella notte tra sabato e domenica ha travolto la cittadina colombiana di Mocoa: a renderlo noto sono fonti di Bogota'. ''Dei 62 minori deceduti 34 sono stati identificati'', sottolineano i media locali riprendendo dati resi noti dall'Istituto colombiano per il benessere familiare.

04:28Colombia: Croce rossa, ‘cerchiamo anche due italiani’

BOGOTA' - ''Secondo le prime informazioni in nostro possesso ci sono quattro o cinque stranieri, tra i quali due italiani e due israeliani, che si trovavano nella zona di Mocoa colpita dalla valanga di fango, che non hanno ancora dato loro notizie alle rispettive famiglie''. A parlare, contattato dall'ANSA, è Cesar Uruena, responsabile delle operazioni di soccorso della Croce Rossa colombiana.

01:36Colombia: Farnesina sta verificando presenza italiani

(ANSA) - ROMA, 3 APR - L'Unità di crisi della Farnesina è in contatto con le autorità colombiane per verificare l'eventuale presenza di italiani a Mocoa, la cittadina colombiana travolta da una devastante valanga di fango, e per prestare ogni possibile assistenza ai loro familiari. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Fonti locali riferiscono la presenza di stranieri, tra i quali anche italiani, tra gli ospiti di un ostello sulla strada colpita dalla micidiale massa di fango e detriti.

00:36Calcio: Francia, Balotelli protagonista e il Nizza vince

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Il Nizza vince 2-1 in casa contro il Bordeaux e Mario Balotelli torna protagonista. L'attaccante italiano firma l'1-1 per i suoi, dopo che Laborde aveva portato in vantaggio i girondini. Il gol della vittoria per la formazione della Costa Azzurra arriva al 27' grazie a Eysseric, servito da Balotelli che all'88' si è fatto anche ammonire. Con questo successo, nella 31/a giornata della Ligue 1, il Nizza si porta a quota 67 punti e a -1 dal PSG, che a sua volta si trova a -3 dal Monaco capolista. La prima e la seconda in classifica, che ieri sera hanno dato vita alla fine della Coppa di Lega francese, devono però ancora giocare: il Monaco capolista dovrà ospitare il Saint-Etienne, mentre i parigini saranno di scena il 18 aprile sul campo del Metz. (ANSA).