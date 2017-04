Ultima ora

09:43Truffe:lavori Sa-Rc, Gdf esegue ordinanza custodia cautelare

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 3 APR - Operazione del Comando provinciale della Guardia di finanza di Vibo Valentia per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di nove persone indagate, a vario titolo, per i reati di frode in pubbliche forniture, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, attentato alla sicurezza dei trasporti, abuso d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Il provvedimento riguarda imprenditori e funzionari pubblici e scaturisce da indagini su irregolarità nella gestione di lavori di ammodernamento di un tratto dell'autostrada Salerno Reggio Calabria. Sequestrati preventivamente anche beni per un valore di quasi 13 milioni di euro a carico di imprese e dei loro rappresentanti legali coinvolti nelle indagini. Le imprese oggetto dell'inchiesta sono destinatarie, inoltre, di una misura interdittiva disposta dal gip, che vieta ai loro titolari per un anno di stipulare contratti con qualsiasi pubblica amministrazione.

09:40Basket: Nba, Westbrook a un passo dal record triple doppie

(ANSA) - ROMA, 3 APR - La grande vittoria degli Hornets di Marco Belinelli è il titolo principale della notte Nba che ha visto ancora protagonista Russell Westbrook, implacabile con le sue triple doppie ormai a ogni partita. Ma la bella prova di Westbrook (40ma tripla doppia, con 40 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) non ha messo al riparo Oklahoma dalla sconfitta a opera degli Hornets per 113-101. Con quella di stanotte il campione dei Thunder si porta a -1 dal record di triple doppie in una stagione segnate nel 1961-62 da Robertson. Bene anche Danilo Gallinari che con i suoi 29 punti ha condotto Denver alla vittoria su Miami 116-113. Nella Western Conference continua la marcia di Golden State, vittorioso 139-115 sui Wizards grazie anche ai 42 punti di Stephen Curry. Nella Eastern Conference continua la sfida a distanza fra Cleveland e Boston. I Cavs contro Indiana in trasferta per 135-130 trascinati da uno spettacolare Lebron James (41 punti, 16 rimbalzi e 11 assist). Per i Celtics vittoria facile in casa 110-94 su New York. (ANSA).

09:20Barista ucciso: ricercato ex militare dell’Est

(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - Sui cruscotti di tutte le auto delle forze dell'ordine c'è la foto di un sospettato per l'omicidio di Davide Fabbri, il barista di 52 anni ucciso sabato sera a Riccardina di Budrio, nel Bolognese, con un colpo di pistola. Si tratta di un ex militare dell'Est Europa, ricercato dalla Procura di Ferrara per alcune rapine commesse con modalità violente nella provincia ferrarese. E' un'ipotesi che possa essere la stessa persona che ha assassinato il barista con una pistola 9x21 rapinata la sera del 29 marzo a Consandolo (Ferrara) ad una guardia giurata, dopo aver sparato alcuni colpi col fucile che aveva anche sabato, quando è entrato nel bar di Budrio per rapinare il titolare. Ci sono poi testimonianze di cittadini che nei giorni scorsi hanno notato una persona con un fucile a tracolla e un giubbotto militare, che girava in bicicletta nelle zone di pianura al confine tra le province di Bologna e Ferrara. Qualcuno aveva pensato ad un cacciatore, ma ora non si esclude che possa essere il killer. (ANSA).

09:19Terremoto: trattori in viaggio verso Castelluccio Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 3 APR - È iniziato il viaggio dei trattori verso Castelluccio di Norcia per la semina della lenticchia, che contribuirà allo spettacolo della fioritura. Sono oltre venti i mezzi agricoli che saliranno al Pian grande, passando attraverso la galleria di Forca Canapine, chiusa dal 30 ottobre scorso, il giorno della forte scossa e oggi riaperta per consentire il transito degli agricoltori. "È un giorno memorabile, siamo felici di ritornare a Castelluccio", ha detto Gianni Coccia, il portavoce degli agricoltori dal campo base di Norcia dell'esercito. La carovana dei trattori è scortata dalle forze dell'ordine, Protezione civile, vigili del fuoco e personale Anas. (ANSA).

08:59Femminicidio: uccide la convivente e si costituisce

(ANSA) - CALTAGIRONE (CATANIA), 3 APR - Femminicidio la notte scorsa a Caltagirone: un 53nne, Salvatore Pirronello, ha accoltellato la convivente, Patrizia Formica, di 47, e poi si è costituito nella caserma dei carabinieri confessando il delitto. Non si conosce ancora il movente: lui avrebbe detto di essere stato colto da un raptus omicida. Il delitto è avvenuto nella loro casa in zona popolosa della città dove vivevano da soli.

08:39Camorra: sequestro beni 20mln imprenditori fratelli Potenza

(ANSA) - NAPOLI, 3 APR - Il Centro operativo della Dia di Napoli, diretto da Giuseppe Linares, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per un valore di oltre 20 mln nei confronti dei fratelli Potenza (Bruno, Salvatore e Assunta), imprenditori ritenuti contigui a contesti criminosi anche di natura organizzata di tipo camorristico. Il sequestro ha interessato numerosi immobili, 6 società e 3 partecipazioni societarie (tra le quali il ristorante "Donna Sophia dal 1931" nel centro di Milano e la sala ricevimenti già nota come Villa delle Ninfe a Pozzuoli), autoveicoli, 66 depositi bancari nazionali ed esteri (per i quali è stata formulata richiesta di assistenza alla Procura federale elvetica) e 5 polizze. E' emerso come i Potenza abbiano impiegato in imprese economiche ed immobiliari il denaro proveniente da attività illecite (usura, estorsioni, riciclaggio e associazione per delinquere), proseguite anche dopo il decesso del capostipite Mario Potenza. Ciò ha consentito loro di accumulare un ingente patrimonio.

07:11India: giovane turista tedesca violentata in Tamil Nadu

NEW DELHI - Una giovane tedesca che si trovava in vacanza nello Stato indiano di Tamil Nadu e' stata attaccata ieri pomeriggio da tre persone mentre prendeva il sole sulla spiaggia di Mahabalipuram che l'hanno ripetutamente violentata. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Ani. I tre, apparentemente in stato di ebbrezza, hanno trascinato la ragazza, che ha 25 anni, in una zona appartata della spiaggia vicino a Tiger Cave, da dove ad un certo punto pero' e' riuscita a fuggire.