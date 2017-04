Ultima ora

11:56Giovane ucciso: fermato un 23enne che ha confessato

(ANSA) - BRESCIA, 3 APR - La squadra mobile della questura di Brescia ha effettuato un fermo per l'omicidio del ventunenne colombiano, accoltellato ieri mattina all'alba all'esterno di una discoteca di Brescia. Si tratta di un italiano di 23 anni con piccoli precedenti che ha ammesso di aver sferrato la coltellata mortale. Vittima e aggressore non si conoscevano.

11:51Frodi alimentari, sequestrati 3,5 quintali formaggi e salami

(ANSA) - ROMA, 3 APR - I Nuclei Antifrode dei Carabinieri hanno sequestrato circa 3,5 quintali di formaggi e salumi destinati ad essere immessi sul mercato. Ne dà notizia un comunicato, che fa il punto dei controlli effettuati sul territorio nazionale. In particolare, venivano riscontrate difformità e violazioni alle normative in materia di tracciabilità e contestate sanzioni per 3.000 euro, in quanto sui prodotti mancavano gli elementi utili a individuare la loro provenienza e le relative materie prime e quindi di potevano rivelare potenzialmente pericolosi per la salute. Il sequestro, precisa la nota, è volto a tutelare il comparto agroalimentare, gli operatori di settore e i consumatori.

11:38Johnson, inconcepibili cambi sovranità a Gibilterra

(ANSA) - BRUXELLES, 3 APR - "Il governo è stato molto, molto chiaro. La sovranità di Gibilterra non è cambiata e non è concepibile che possa cambiare senza l'espresso consenso della popolazione di Gibilterra e del governo britannico". Lo ha detto il ministro degli esteri Boris Johnson arrivando al Consiglio esteri a Lussemburgo, che in agenda ha le crisi in Siria, Yemen e Libia. L'alto rappresentante per la politica estera estera, alla vigilia della conferenza sulla Siria che si terrà domani e mercoledì a Bruxelles, arrivando a Lussemburgo ha dal canto suo ribadito il sostegno europeo alla mediazione delle Nazioni Unite guidate da Staffan de Mistura per una transizione politica in Siria. Dove, ha affermato Mogherini, "è impossibile tornare allo stesso futuro che c'era in passato", specificando che "un accordo politico per la transizione deve essere trovato tra i siriani che sono dentro e fuori del paese".

11:32Camorra: Dia perquisisce casa ex sindaco di Scafati

(ANSA) - SALERNO, 3 APR - Alle prime ore di questa mattina, la Sezione Operativa della Dia di Salerno ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare e locale, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti dell'ex sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti e della moglie Monica Paolino, consigliere regionale di Forza Italia. L'ambito investigativo rientra nell'operazione Sarastra, che di recente ha portato allo scioglimento del consiglio comunale di Scafati per infiltrazioni della criminalità organizzata. Aliberti e la moglie sono indagati per scambio elettorale politico mafioso. Nel corso della perquisizione a casa della coppia, sono stati acquisiti anche supporti informatici.

11:31Calcio: Capello, giusto che Spalletti dica quelle cose

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Capello sta con Spalletti. L'ex tecnico romanista comprende l'attuale allenatore giallorosso che dice di voler lasciare la Roma se non riuscirà a ottenere un successo. "Io -ha detto Fabio Capello ai microfoni di Radio anch'io sport'- andai via da Roma perchè dopo 5 anni non riuscivo a dare più niente e non ricevevo quel che avrei voluto dai giocatori. Era il momento di cambiare aria". Diverso il discorso di Spalletti: "lui sta lì da un anno e mezzo, ha fatto un buonissimo lavoro, la squadra è ottima, ha ambizioni di scudetto. Ed è giusto che un allenatore dica quel che ha detto lui, voglio vincere, non solo partecipare, e con la squadra che ha la Roma, è giusto. Ma i sei punti di distacco dalla Juventus sono tanti". (ANSA).

11:25Gb: studio, con tagli welfare migliaia bambini poveri in più

(ANSA) - LONDRA, 3 APR - I nuovi tagli al welfare in procinto di entrare in vigore nel Regno Unito rischiano di 'condannare' alla povertà un quarto di milione di bambini nei prossimi anni. E' quanto emerge da uno studio realizzato dalla società di consulenza Policy in Practice per il Guardian, secondo cui la riforma potrebbe costare fino a 50 mila sterline l'anno in sussidi perduti per le famiglie numerose. Secondo il giornale progressista, i problemi scattano al terzo figlio e sono una conseguenza di una politica voluta dall'ex Cancelliere dello Scacchiere, George Osborne, per ridurre la spesa pubblica e che oggi come allora sta incontrando polemiche. Altri tagli riguardano i genitori rimasti vedovi e anche in questo caso risultano penalizzanti per le famiglie meno abbienti. Il Guardian rivela il caso di Alan, un padre malato terminale che descrive la sua angoscia. "Se morissi prima di giovedì - ha detto l'uomo, indicando il giorno in cui i tagli entrano in vigore - questo cambierebbe il livello di benessere della mia famiglia".

11:14Saipem-Algeria: Descalzi in Tribunale per testimoniare

(ANSA) - MILANO, 3 APR - L'ad di Eni Claudio Descalzi è arrivato in Tribunale a Milano per testimoniare nel processo sul caso Saipem-Algeria con al centro una presunta tangente da 198 milioni di euro versata all'ex ministro dell'Energia algerino. Processo che vede imputati la stessa Eni, l'ex ad Paolo Scaroni (presente in aula), Saipem, e altre sette persone tra cui anche Antonio Vella, ex responsabile per il nord Africa del gruppo petrolifero. I giudici stanno decidendo se Descalzi - indagato in un altro procedimento per presunta corruzione internazionale per l'acquisizione da parte di Eni e Shell di un giacimento petrolifero in Nigeria (l'udienza preliminare è fissata per il 20 aprile) - debba essere sentito come teste 'semplice' o come testimone assistito e, quindi, con la presenza di un legale. (ANSA).