COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano)

Conducono Benedetta Rinaldi e Alessio Aversa.

Il programma dedicato alle comunità italiane all’estero: attività, eventi, storie individuali e familiari. I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 3 Aprile

Ospiti: Fatima Trotta, attrice e conduttrice di Made in Sud, la storica trasmissione comica; Alberto Cavalli, direttore della Fondazione Cologni, un ente che si occupa di tutelare tutti quei mestieri che rischiano di scomparire pur rappresentando una ricchezza dell’Italia, per parlare di artigianato d’eccellenza rigorosamente Made in Italy.

Storie dal mondo.

A Melbourne, per incontrare Serena Del Prete, attrice di origine salernitana che vive in Australia.

A Gualeguaychú, Argentina, per conoscere Pedro Alfredo Uccelli, che di lavoro fa il pastaio artigianale.

Infocommunity: Emmauel Maio, Communication Manager di Eduitalia, consorzio non profit, che, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington, offre una importante opportunità per conoscere l’Italia attraverso lo studio.

• Martedì 4 Aprile

Ospiti: Giulio Perrone, editore, alla sua seconda prova di scrittura: “Consigli pratici per uccidere mia suocera”, romanzo sulle vicende sentimentali di Leo, protagonista indeciso cronico; Alfredo D’Ambrosio, presidente della Camera di Commercio Italo-Venezuelana insieme a Riccardo Giumelli, docente dell’Università di Verona, per parlare di Venezuela, un Paese che sta vivendo un momento molto complicato.

Storie dal mondo.

A Miami, per conoscere Andrea D’Addario un avvocato e scrittore romano che ha già pubblicato 4 libri… e nel suo ultimo lavoro spiega come cogliere la “seconda opportunità” che la vita spesso offre.

In Argentina, dove l’associazione Libera ha celebrato la sua giornata per la legalità e la lotta alla criminalità organizzata.

Infocommunity: Marta Farfan, esperta di Politiche Migratorie, già consulente del patronato INAS, Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, per parlare di cittadinanza.

• Mercoledì 5 Aprile

Ospiti: Stanislao De Marsanich, presidente dei Parchi Letterari e Celestino Grassi, tra i fondatori e già presidente del Parco letterario Francesco De Sanctis, per ricordare il “padre” della cultura moderna italiana Francesco De Sanctis, di cui si celebrano i 200 anni dalla nascita; il duo musicale La Bionda formato dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda con il loro medley.

Storie dal mondo.

In Canada, per la giornata del design italiano nel mondo e dove l’Istituto di Cultura italiana di Toronto ha scelto di ospitare il grande architetto vicentino Aldo Cibic.

Da Rio De Janeiro, la storia di due fratelli: Riccardo e Paolo Santoro, figli di un costruttore di violoncelli… E cosa hanno fatto loro nella vita? I violoncellisti.

Infocommunity: Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, alla scoperta delle origini dei cognomi.

• Giovedì 6 Aprile

Ospiti: il giornalista Salvatore Santangelo, fondatore dell’associazione “L’Aquila che rinasce”, per ricordare quel tragico 6 aprile 2009, quando l’Aquila tremò, scosso da un terremoto terribile che causò più di 300 morti e capire a che punto è la ricostruzione di una città martoriata; Gerardo De Canio, Responsabile del Laboratorio Tecnologie per l’Innovazione Sostenibile dell’Enea, dove vengono testati nuovi sistemi e tecnologie antisismiche.

Storie dal mondo.

In Sudafrica, per conoscere Giuseppe Plumàri, costruttore che ha realizzato nei pressi di Johannesburg un centro residenziale immerso nel verde dove abiteranno 10mila persone.

La storia di Angelo Svedese, che dopo aver vissuto per quarant’anni in Uruguay, ha scelto di tornare a casa sua in Calabria.

Infocommunity: Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, per svelare le storie dei cognomi.

• Venerdì 7 Aprile

Ospiti: la giovanissima ingegnere spaziale Monica Valli, Responsabile della gestione programmi della Società D Orbit, parla degli algoritmi che crea per riportare sulla Terra i detriti che viaggiano velocissimi e che ogni tanto arrivano anche sulla Terra; il regista Tony Saccucci, presenta il suo film documentario: “Il pugile del Duce”.

Storie dal mondo.

A Johannesburg, in Sudafrica, dove l’imprenditore Domenico Casagrande con la sua azienda a conduzione familiare produce parti meccaniche.

A Melbourne, per conoscere Mario Fera, un manager di origini siciliane che si occupa dell’organizzazione di grandi eventi, tra cui gli Australian Open di tennis, uno dei tornei più importanti del mondo.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con i linguisti Lucilla Pizzoli, Stefano Telve e Fabio Poròli.

Per contattare la redazione scrivete a: community.italia@rai.it

CINEMA ITALIA (Film)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il suo pubblico e presentati da un nuovo volto di Rai Italia, il giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

L’ORA DI RELIGIONE

Drammatico (2002)

Regia Marco Bellocchio

Cast Sergio Castellitto, Jacqueline Lustig, Chiara Conti, Gigio Alberti, Alberto Mondini, Gianfelice Imparato, Maurizio Donadoni, Piera Degli Esposti

Trama

Ernesto (Sergio Castellitto) è un affermato pittore, illustratore di favole per bambini, separato dalla moglie Irene (Jacqueline Lustig), padre del piccolo Leonardo (Alberto Mondini), al quale è profondamente legato. Apprende da un misterioso Don Pugni (Bruno Cariello), segretario dell’altrettanto enigmatico Cardinal Piumini (Maurizio Donadoni), che vogliono fare santa sua madre. Ernesto resta colpito dalla notizia, non solo perché si rende conto di essere stato tenuto all’oscuro di tutto dalla sua famiglia, ma anche perché la vicenda contrasta con il suo mondo di artista e di uomo libero e ateo. Le pressioni e le iniziative affinché partecipi al processo di beatificazione si accentuano. I conflitti esplodono. Il ricordo della madre apre una vertigine che lo spinge a rielaborare il passato e a vivere diversamente il presente.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 3 Aprile

Arte. Si inizia navigando in canoa lungo il Tevere. Poi l’archeologo statunitense Darius Arya mostra l’Italia da una prospettiva sorprendente, il suo sottosuolo. Tra dedali di cunicoli e costruzioni architettoniche di altissima ingegneria in uno straordinario viaggio attraverso le meraviglie di Roma sotterranea: dall’Acquedotto Vergine, incrociando le fontane di Roma, fino ad arrivare alla magnifica Villa Medici.

Con la rubrica del Territorio comincia il ciclo dedicato alle bellissime province italiane: Provincia Capitale, con Edoardo Camurri a caccia di personaggi, storie e curiosità, tutte provinciali doc! Si parte da Rimini, la perla della riviera adriatica. La capitale del liscio, del divertimento e delle vacanze per generazioni di italiani, fin dagli anni del boom economico. Ma, soprattutto, la città segreta e lunare di Federico Fellini.

Made in Italy e il cibo dei giovani. Arriva il momento di frequentare l’Università, spesso fuori città e arriva il tempo in cui bisogna cavarsela da soli, anche a tavola. Cosa c’è nel frigo degli studenti italiani? Serve forse un aiutino?

• Martedì 4 Aprile

Arte. Con l’archeologo Darius Arya nei meandri più stupefacenti di Roma poiché i sotterranei della Capitale hanno da raccontare la storia millenaria del nostro Paese. Si parte dalla meravigliosa Villa Medici, capolavoro architettonico che dal 1803 ospita l’Accademia di Francia.

Territorio, Provincia Capitale è ancora a Rimini, la città romagnola che ha dato i natali a importanti artisti, filosofi e poeti. Allegra, solare, emozionante, ma anche carica di poesia Rimini, con i suoi 15 km di spiaggia e gli oltre 200 stabilimenti balneari, è una splendida città d’arte, che vanta oltre 22 secoli di storia. A Edoardo Camurri il compito di rievocarne l’illustre passato con ospiti d’eccellenza e persone comuni.

Made in Italy continua il racconto delle avventure culinarie degli studenti italiani. Tra i tentativi di nutrirsi correttamente e quelli di imparare un mestiere, Tinto, l’esperto enogastronomico, incontra Valentina, giovane pugliese aspirante giornalista, che sta imparando le regole di una sana e corretta alimentazione.

• Mercoledì 5 Aprile

Arte. Continua il viaggio molto speciale dell’archeologo Darius Arya tra grotte, cisterne, acquedotti, colombai e Basiliche sotterranee.

Territorio. Edoardo Camurri conclude la sua visita a Rimini tra personaggi stralunati, aneddoti, e racconti ai confini della realtà. Si parlerà dell’utopia dell’Isola delle Rose, la micro-nazione costruita su una piattaforma al largo di Rimini, nel 1968 di Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore che ha raccontato la Rimini notturna delle discoteche e del divertimento e di San Martino in Riparotta, la prima chiesa al mondo interamente affrescata da Eron, un writer riminese.

Anche lo stile alimentare dei giovani italiani che vanno a vivere da soli è Made in Italy. Questa volta il protagonista è Daniele, che al mercato coperto di via Catania incontra Claudia, una simpatica signora romana che aiuterà il ragazzo a fare una spesa all’insegna del risparmio.

• Giovedì 6 Aprile

Arte. Questa volta l’archeologo Darius Arya è a Todi, splendida cittadina dell’Umbria che custodisce patrimoni artistici di inestimabile valore, come il prezioso Archivio del Complesso di San Fortunato.

Territorio. Sul declivio di un colle nell’entroterra abruzzese, si trova L’Aquila, la “Regina degli Appennini”, città più volte risorta dalle sue ceneri, nella quale è ancora in corso la ricostruzione dopo il terremoto del 2009. E’ lei la protagonista del nuovo appuntamento di Provincia Capitale.

Made in Italy scopre le abitudini alimentari delle nuove generazioni di italiani. Cosa mangia Daniele, studente molisano andato a vivere con il fratello a Roma? Grazie all’aiuto di Tinto, l’esperto enogastronomico, riorganizzerà il frigo di casa e cucinerà una ricetta a base di caciocavallo silano, prodotto tipico della sua zona di origine.

• Venerdì 7 Aprile

Arte. L’Italia è un trionfo di bellezze artistiche alla luce del sole, ma forse non tutti sanno che anche il suo sottosuolo racchiude tesori di inestimabile valore. L’archeologo Arya prosegue il suo viaggio nei sotterranei di Todi partendo dallo spettacolare cunicolo della Chiesa di San Fortunato.

Territorio. Edoardo Camurri continua il suo giocoso e paradossale viaggio alla scoperta delle province italiane, alla ricerca di storie, curiosità e personaggi. E’ ancora l’Aquila la protagonista, vista questa volta dal punto di vista gastronomico. Si assisterà alla preparazione di uno dei piatti della tradizione aquilana: gli spaghetti alla chitarra, con guanciale, ricotta di pecora e zafferano.

Made in Italy e lo stile alimentare dei giovani italiani. Sono studenti fuori sede, entusiasti di vivere da soli ma scarsamente preparati a farsi una spesa economica e salutare. Cosa acquisterà il padovano Giorgenzo, arrivato a Roma da poco, al mercato del Quadraro? Per fortuna c’è Tinto ad aiutarlo…

Per contattare la redazione scrivete a: italianbeauty@rai.it

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 19 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti.

In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Papa Francesco in Emilia tra le chiese ferite dal terremoto del 2012. Cuore della visita del Papa sarà la Piazza dei Martiri sulla quale si affaccia la Cattedrale di Carpi dedicata a S. Maria Assunta rimasta chiusa a causa del sisma per cinque anni e riaperta solennemente sabato scorso con una celebrazione del Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. Nella grande Piazza, il Pontefice, celebrerà la S. Messa e a mezzogiorno l’Angelus. Al termine, la benedizione delle prime pietre di tre nuovi edifici della Diocesi di Carpi: una parrocchia, una casa di esercizi e la “Città della carità”.

Dopo l’incontro con i sacerdoti e i religiosi il Papa visiterà la Cattedrale e si dirigerà nella vicina Mirandola, dove le ferite lasciate dal terremoto sono ancora profonde e il Duomo ancora puntellato è inagibile a seguito del sisma.

Nella piazza antistante il Papa abbraccerà le famiglie e poi renderà un omaggio floreale al Monumento che ricorda le vittime del terremoto.

Tra gli ospiti in studio: Mons. Josè Manuel del Rio Carrasco, della Congregazione del Culto Divino e Rodolfo Papa, docente di Storia dell’Arte.

Per contattare la redazione scrivete a: cristianita@rai.it

