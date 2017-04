Ultima ora

13:46Pesi: Europei, Scarantino medaglia d’oro nella cat. 56 kg

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Mirco Scarantino si conferma per la settima volta consecutiva sul tetto d'Europa. A Spalato il pesista azzurro è stato incoronato Campione Europeo nella categoria 56 kg con 266 chili sollevati, titolo già vinto lo scorso anno e che arriva dopo tre juniores e due Under 17. Dietro di lui il moldavo Iuri Dudoglo con 261 e il rumeno Ilie Constantin Ciotoiu con 242. Enorme soddisfazione per Mirco Scarantino che sottolinea la difficoltà di riconfermarsi campione a livello senior: "Sono molto felice -dice il 22enne pesista siciliano- ho creduto e puntato molto su questo bis continentale. Ho solo il rammarico di non aver tentato la terza alzata di slancio dopo che il moldavo l'aveva fallita; avrei potuto aspirare al record italiano assoluto, ma con la certezza del titolo l'adrenalina ormai era scesa e ho preferito non salire di nuovo in pedana".

13:32Trattori a Castelluccio per semina lenticchia

(ANSA) - PERUGIA, 3 APR - I trattori degli agricoltori che semineranno la lenticchia sono arrivati a Castelluccio di Norcia. I mezzi agricoli, una ventina, partiti dalla città di San Benedetto sono giunti a destinazione dopo tre ore e mezzo di viaggio. Hanno quindi raggiunto il punto di raccolta individuato nel Pian grande, proprio davanti all'immagine naturale dell' Italia che compare su un bosco sui fianchi della montagna, uno dei simboli di Castelluccio. Sullo sfondo il borgo distrutto dal terremoto del 30 ottobre. Per arrivare a Castelluccio la colonna dei trattori è passata anche all'interno della galleria di Forca Canapine, cinque alla volta. Nel tunnel visibili i danni provocati dal sisma, in particolare nella zona centrale dove è stata allestita un' impalcatura per garantire la stabilità della struttura e la sicurezza del passaggio dei trattori. La carovana ha percorso anche un tratto della strada provinciale 477 particolarmente colpita dal sisma.

13:00Loris: legale, presentato ricorso contro condanna madre

(ANSA) - RAGUSA, 3 APR - L'avvocato Francesco Villardita ha presentato ricorso contro la sentenza di primo grado del Gup di Ragusa, Andrea Reale, che, il 17 ottobre 2016, a conclusione del processo col rito abbreviato condizionato, ha condannato Veronica Panarello a 30 anni di reclusione per l'omicidio del figlio Loris, di 8 anni, e per l'occultamento del cadavere del piccolo. Il delitto è avvenuto il 29 novembre 2014 nella loro casa di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Il ricorso, ha confermato il penalista, è stato depositato nella cancelleria della Corte d'assise d'appello di Catania. In 66 pagine l'avvocato contesta la sentenza "in toto", e in particolare "in 12 punti principali". "Abbiamo contestato tutto - ha detto l'avvocato Villardita - non c'è stato punto che abbiamo tralasciato. Abbiamo mosso contestazioni integrali alle motivazioni della sentenza, punto per punto". La data del processo di secondo grado non è stato ancora fissato. (ANSA).

12:51Gaza: Hrw, Israele impedisce accesso operatori umanitari

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 APR - Israele sta "sistematicamente" impedendo agli operatori dei diritti umani di entrare ed uscire dalla Striscia. Lo ha denunciato, in un rapporto diffuso ai media, l'ong 'Human Rights Watch' (Hrw) secondo cui le restrizioni interferiscono con gli sforzi "di documentare e combattere gli abusi sui diritti, le violazioni della legge umanitaria internazionale e crimini di guerra" in particolare durante la guerra di Gaza del 2014. Hrw ha anche denunciato l'Egitto per la chiusura del valico di Rafah e Hamas che da una settimana impedisce gli ingressi e le uscite. L'ong ha chiesto alla Corte dell'Aja di avviare un' indagine su "possibili crimini di guerra" in Palestina dal giugno 2014. Israele ha fatto sapere, secondo i media, che tutti gli accessi da e per Gaza mettono in pericolo la sua sicurezza. "Sottolineiamo - ha spiegato il Coordinatore israeliano per le attività nei Territori - che Gaza è sotto controllo del gruppo terrorista di Hamas che compie azioni aperte per colpire la sicurezza di Israele".

12:51Francia: l’appello degli artisti per fermare Marine Le Pen

(ANSA) - PARIGI, 3 APR - A poche settimane dalle elezioni presidenziali francesi il mondo della cultura si mobilita contro Marine Le Pen, la leader del Front National che vola nei sondaggi. In un appello pubblicato su Libération, oltre un centinaio di personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo e della cultura, tra cui Léa Seydoux, Renaud, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Amos Gitai, Zazie, Iam, Denis Podalydès, Jeanne Moreau, Valeria Bruni-Tedeschi, affermano che "Marine Le Pen è alle porte del potere". "Chiediamo di sbarrare la strada a Marine Le Pen nella prossima elezione presidenziale e nelle successive elezioni politiche". "Nel suo ultimo discorso sulla cultura - recita l'appello - Marine Le Pen auspica che la Francia ritrovi la sua 'grandeur'. Ma l'arte non è fatta per servire la grandezza della Francia". E ancora: "La libertà di pensare, di creare, la libertà di inventare e affermare, la libertà di interpretare e criticare ciò che funziona e ciò che non funziona nel mondo, sono cose preziose".

12:49Giordania: piloti anti-Isis addestrati da Gb

(ANSAmed) - AMMAN, 3 APR - La Gran Bretagna avvierà un programma per addestrare piloti da caccia giordani impegnati nei bombardamenti contro l'Isis. L'accordo con Amman, fanno sapere fonti di stampa, dovrebbe essere firmato oggi durante una visita del primo ministro britannico Theresa May nel regno hashemita. L'addestramento dovrebbe aver luogo in Giordania, secondo quanto precisano i media di Londra. Dopo un colloquio oggi ad Amman con il re Abdallah, la May proseguirà per l'Arabia Saudita. La sua missione nella regione, che durerà in tutto tre giorni, mira a rafforzare i legami commerciali e nel campo militare con Amman e Riad mentre Londra si prepara a lasciare l'Unione europea.

12:48Pd: Orlando, Renzi accetti più confronti pubblici

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Chiedo la possibilità di avere più occasioni di confronto, spero che Renzi accetti più confronti tra tutti quelli che sono stati proposti, anche se credo che la vera partita verrà giocata sul campo politico. Con la linea politica con la quale siamo andati al referendum, linea che non è stata modificata dopo, i prossimi appuntamenti elettorali rischieranno di essere pregiudicati - aggiunge -. Credo che ci sia un popolo del centrosinistra, una comunità in grado di andare anche oltre gli iscritti, che ha affetto e preoccupazione per il futuro del Pd e del centrosinistra. Una svolta politica è l'unica via necessaria per togliersi da questa traiettoria a mio avviso sbagliata"." Andrea Orlando, Ministro della Giustizia e candidato segretario nazionale del Partito Democratico, commenta a Radio Cusano Campus l'esito del primo round per il congresso Pd.