15:33Calcio: Barcellona su Dybala, c’è già un’offerta

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Per Paulo Dybala sarebbe arrivata un'offerta seria del Barcellona al suo agente Pierpaolo Triulzi. Lo scrive il Mundo deportivo. Il fantasista è ancora in attesa di rinnovare il contratto con il proprio club, che potrebbe fissare una clausola rescissioria piuttosto ingente. Dybala, per il giornale spagnolo vicino alle sorti del sodalizio blaugrana, avrebbe più volte manifestato il proposito di giocare nella Liga: nel Barca oppure nel Real Madrid. L'idea dei dirigenti della società blaugrana è di avere un'alternativa molto valida al trio formato da Messi, Suarez e Neymar. Inoltre, per Dybala, si realizzerebbe il sogno di giocare al fianco del proprio idolo, Leo Messi, un vero e proprio punto di riferimento per tutti i giovani calciatori argentini. Il Real Madrid, che aspetta il via libera dal Tas per poter operare sul mercato (la sentenza è attesa per il mese prossimo), dal canto suo, punta sull'estro di Eden Hazard, fantasista del Chelsea di Antonio Conte. (ANSA).

15:31Calcio: Lazio, Inzaghi “Derby? Voglio regalo di compleanno”

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Il 5 aprile sarà il mio 41/o compleanno, speriamo che i ragazzi mi facciano un regalo di compleanno importante. Il regalo più bello sarebbe il passaggio del turno". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dal 2-0 biancoceleste dell'andata. "E' finito un primo tempo in vantaggio, ma sicuramente non faremo calcoli e giocheremo la nostra partita come all'andata", specifica Inzaghi, sottolineando che "dovremo mettere qualcosa in più del 120% in campo. Percentuali di qualificazione è difficile darne, ma dopo il 2-0 dell'andata si sono giustamente alzate in nostro favore. Abbiamo un grandissimo rispetto per la Roma e per il suo allenatore, ma sappiamo anche che dovremo fare una partita umile e di sacrificio. Se siamo arrivati fin qui ce lo siamo meritato". "Questa è la partita delle partite, una gara così si vince con tutto: cuore, testa e soprattutto tanta umiltà", ha concluso Inzaghi.

15:22San Pietroburgo, Putin non esclude il terrorismo

(ANSA) - MOSCA, 3 APR - Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato dai servizi di sicurezza sui fatti di San Pietroburgo. "I motivi al momento non sono chiari, non escludiamo nessuna pista: né quella criminale, né quella terroristica". Così Vladimir Putin, sottolineando che le indagini "sono in corso". Lo riportano i media. Il presidente, che si trova a San Pietroburgo, ha fatto le condoglianze alle vittime.

15:13Porti: Campania-Liguria, intesa ricerca,innovazione,fondi Ue

(ANSA) NAPOLI, 3 APR - Campania e Liguria avviano una collaborazione triennale sui temi della ricerca e dell' innovazione partendo dall'economia del mare, ma coinvolgendo l'intero settore economico attraverso cluster, poli di ricerca e innovazione, distretti tecnologici e industriali, progetti pilota e azioni per la promozione delle imprese innovative. E' questo l'oggetto dell'accordo siglato oggi nella sede della Regione Campania tra il governatore Vincenzo De Luca e il suo omologo ligure Giovanni Toti. Secondo quando previsto dall'accordo, le due Regioni collaboreranno nell'ambito dei rispettivi Por-Fesr per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, destinate a ricerca e innovazione, cercando di generare un effetto moltiplicatore nell'impiego delle risorse. Tra gli obiettivi dell'intesa spiccano le azioni di politiche industriali in grado di sostenere i territori, ponendo al centro la tutela della salute dell'ambiente e sostenendo l'internazionalizzazione delle imprese e del capitale umano.

15:02Papa: 28 aprile a Al-Azhar per conferenza sulla pace

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 APR - Il 28 aprile prossimo Papa Francesco al Cairo renderà visita al grande imam di Al-Azhar e subito dopo il Papa e il grande imam terranno ognuno un discorso ai partecipanti alla Conferenza internazionale sulla pace. E' un appuntamento di grande rilievo nel viaggio del Papa in Egitto, confermato oggi per il 28 e 29 aprile.

15:00Salvini, il congresso della Lega il 21 di maggio

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "La Lega va a Congresso il 21 maggio per prepararsi alle elezioni politiche che speriamo ci siano il prima possibile. E' un Congresso di rilancio e rafforzamento, sarà un grande momento di ascolto di tutti i militanti. Sono pronto a girare provincia per provincia prima del Congresso". Lo rende noto il segretario della Lega Matteo Salvini, precisando che la decisione del Congresso, che si dovrebbe svolgere orientativamente in Veneto, è stata presa dal consiglio federale su proposta dello stesso segretario.

15:00Tass, 2 esplosioni a San Pietroburgo, almeno 10 morti

(ANSA) - MOSCA, 3 APR - Nella metro di San Pietroburgo ci sono almeno 10 morti. Lo riporta la Tass, che cita sue fonti. Secondo Kommersant le esplosioni sono due. Su alcune foto pubblicate sui social media si vede un vagone della metro sventrato dall'esplosione e corpi sulla banchina. Secondo Rossiya 24, vi è fumo in due stazioni. Chiuse sette fermate della metropolitana.