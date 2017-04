Ultima ora

17:07Brunetta (Fi), Parisi non ha un voto, si è montato la testa

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Parisi non ha un voto, s'è montato la testa. Vuol fare un partito? Auguri, vedremo se riuscirà a raccogliere le firme per presentarsi al voto. Ha fatto 200 interviste, ma per dire cosa?". Così Renato Brunetta capogruppo Fi alla Camera al corriereTv.

16:53Mattarella, garantire inclusione e cittadinanza a disabili

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Le istituzioni hanno il "dovere" di "garantire inclusione e cittadinanza" alle persone con disabilità alle quali spetta "il diritto a operare scelte con libertà e fare quello che possono fare tutti i cittadini", a partire dalle scelte lavorative. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo oggi al Quirinale una delegazione della FAIP - Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici, guidata dal Presidente Vincenzo Falabella. Le persone con disabilità, ha aggiunto Mattarella, "devono poter partecipare a pieno titolo e in pieno a tutte le attività della vita sociale". Infatti si tratta di "assicurare l'esercizio del diritto di cittadinanza" e far sì che scompaiano "le troppe differenze territoriali, sappiamo ancora troppo grandi, tra Regioni e Regioni". Serve, in sostanza, "una quantità di interventi dello Stato" per far "realizzare in pieno questi diritti".

16:51Abusi edilizi, sequestrato Parco Gondar a Gallipoli

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE), 3 APR - Guardia di finanza e Guardia costiera di Gallipoli hanno sequestrato per presunti abusi edilizi la struttura denominata 'Parco Gondar' a Gallipoli, eseguendo un decreto emesso dal gip del tribunale di Lecce Simona Panzera. Sette persone sono indagate con l'accusa di aver eseguito interventi edilizi in assenza di titoli, autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa nazionale, oppure con assensi illegittimi. Tra le accuse c'è anche l'ipotesi di reato di falso ideologico. Gli investigatori, si legge in una nota congiunta di Gdf e Guardia costiera, hanno ricostruito lo sviluppo della struttura, oggi 'Parco Gondar', da quando nel 1973 era costituita da due campi da tennis e manufatti accessori. Nel tempo la struttura si è ampliata occupando, in area vincolata perché Zps (Zona a protezione speciale) e Sic (Sito di interesse comunitario), 15 mila metri quadri di demanio marittimo, realizzando, tra l'altro, una pizzeria, un palcoscenico, un bar con deposito, spogliatoi e servizi igienici.

16:49Tenta di uccidere figlio di 20 mesi e di suicidarsi

(ANSA) - BERGAMO, 3 APR - Una 28enne ha tentato di uccidere con un coltello il figlio di 20 mesi e di suicidarsi dopo aver perso il lavoro. L'episodio è avvenuto a Calvenzano (Bergamo). A salvare madre e figlio sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il 118. La donna è in stato di arresto nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Treviglio. Le sue condizioni e quelle del bambino non sono gravi. Il piccolo è stato medicato in ospedale per alcune contusioni. Anche la madre è stata medicata e poi ricoverata in stato di arresto per tentato omicidio. La donna era rimasta senza lavoro proprio alcune ore prima dell'episodio.

16:42Argentina: Bauza “Se federazione vuole, vado via”

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Se i vertici della Federazione decidono di esonerarmi, vado a casa". Il ct dell'Argentina, Edgardo Bauza, sa ormai di avere le ore contate sulla panchina dell'Albiceleste e presto incontrerà il neopresidente dell'Afa per decidere il futuro. "Se i vertici federali mi dicono che vogliono il cambiamento, possiamo parlarne - spiega il tecnico, alla tv argentina -. Spiegherò tutto e dirò la mia, mi alzerò, stringerò le mani e vado a casa". L'incontro tra Bauza e Tapia potrebbe tenersi già i giornata al centro federale di Ezeiza, alla periferia di Buenos Aires. Il ct ha fatto anche sapere che al momento nessun dirigente dell'Afa lo ha chiamato per annunciargli il possibile esonero. "Quello che voglio è il bene dell'Albiceleste - ha detto Bauza - e continuo a pensare che l'Argentina si qualificherà per il Mondiale in Russia e che diventerà campione". L'Albiceleste è reduce dalla sconfitta a La Paz contro la Bolivia che ha messo a rischio la qualificazione.

16:40Cadavere in trolley, era di ragazza russa di 27 anni

(ANSA) - RIMINI, 3 APR - Aveva 27 anni, era una cittadina della Federazione russa e in Italia aveva ottenuto un regolare permesso di soggiorno: non ci sono più dubbi sull'identità della ragazza trovata cadavere, il 25 marzo, in una valigia gettata in mare e riaffiorata al porto canale di Rimini. Secondo i poliziotti della squadra mobile, coordinati dal pm Davide Ercolani, nelle fine della donna potrebbero essere coinvolti sia degli italiani che dei russi. Al momento il fascicolo aperto in Procura è per morte come conseguenza di maltrattamento e distruzione e dispersione di cadavere. La ragazza, residente a Rimini, sarebbe al centro di una vicenda di disagio. Risultano infatti diversi ricoveri, fino a qualche mese fa, in ospedale per anoressia. Il suo corpo, molto esile e denutrito tanto che sarebbe morta di fame, quando è stato trovato era nudo e ripiegato come uno straccio nel trolley blu.(ANSA).

16:37Calcio: Lega serie B verso voto 19/4, Abodi non si ricandida

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Il Consiglio della Lega di Serie B mercoledì definirà la nuova data dell'assemblea per eleggere il presidente dopo le dimissioni Andrea Abodi e probabilmente sarà il 19 aprile. Un primo tentativo è andato a vuoto il 25 marzo, quando è mancato il numero legale, per scelta di un nutrito gruppo di club avverso al presidente della Lazio e patron della Salernitana, Claudio Lotito, che aveva ottenuto la convocazione in tempi brevi dell'assemblea prospettando la possibilità di candidarsi. Secondo quanto filtra, Abodi ritiene conclusa l'esperienza in Lega di B ed è orientato a fare altre scelte: non tornerà sui propri passi per accettare l'idea di riproporsi alla guida della Lega. Non è ancora chiaro lo scenario dei possibili candidati per l'assemblea (andrà eletto anche un consigliere di Lega al posto del n. 1 del Frosinone, Stirpe, dimessosi in polemica con Lotito): lo scenario potrebbe essere legato anche agli sviluppi della sesta puntata dell'assemblea elettiva della Lega Serie A, in programma giovedì 13 aprile.