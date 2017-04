Ultima ora

18:54Libia: Mogherini, sostegno a accordo Italia con tribù sud

(ANSA) - BRUXELLES, 3 APR - Iniziative come quella italiana che ha nel fine settimana scorsa ha portato all'accordo fra le tribù del sud della Libia per combattere i trafficanti di esseri umani hanno riscosso "incoraggiamento e sostegno" tra i ministri degli esteri europei riuniti in Consiglio a Lussemburgo. Lo ha riferito l'alto rappresentante Federica Mogherini, che nella conferenza stampa conclusiva del Consiglio esteri ha espresso anche la soddisfazione per la ripresa delle attività dell'Organizzazione mondiale per l'immigrazione (Oim) nel paese.

18:53San Pietroburgo:testimoni,rumore assordante e sangue ovunque

(ANSA) - ROMA, 3 APR - A poche ore dall' attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo si moltiplicano i racconti dei testimoni oculari riportati dai media o postati su social. "La gente era stesa per terra, la pelle annerita, spaventosa, con un orribile odore di carne bruciata". Anna, che si trovava nella stazione della metro al momento dell'esplosione, ha raccontato così alla tv moscovita Life News, i momenti immediatamente successivi all'esplosione. "C'é stato un rumore assordante, un forte odore e fumo. Tutto accadeva mentre la metro era in movimento, il treno non si fermava. Poi alla stazione del Technological Institute siamo scesi tutti", ha detto a sua volta Polina. "L'esplosione è stata di una tale violenza che la gente aveva la pelle a brandelli, c'era sangue dappertutto", è la testimonianza alla stampa locale di un dipendente della metro che ha preferito mantenere l'anonimato".

18:51San Pietroburgo: Medvedev, è stato attacco terroristico

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Quello di San Pietroburgo è stato un attentato terroristico: lo afferma il premier russo Dmitri Medevev citato dalla Tass. "I feriti nell'attentato terroristico avranno tutta l'assistenza necessaria", ha scritto il premier in un post su Facebook: "Le mie condoglianze ai parenti delle vittime, il nostro è un dolore condiviso".

18:51Siria: conferenza Onu-ong a Doha, 262 mln dollari aiuti

(ANSAmed) - ROMA, 3 APR - L'impegno a stanziare aiuti umanitari per totali 262 milioni di dollari (246 milioni di euro) a favore della popolazione della martoriata Siria è stato deciso in occasione della conferenza dei donatori che ha riunito l'Onu e 25 organizzazioni non governative della regione per due giorni a Doha, capitale del Qatar. Lo scrive la tv panaraba Al Arabiya. L'inviato speciale in Siria per le questioni umanitarie del segretario generale Onu, Ahmed bin Mohammed Al-Muraikhi, intervenendo alla riunione di Doha ha detto che per fare fronte alla colossale crisi umanitaria che affligge la Siria occorrono 8 miliardi solo per il 2017. L'iniziativa qatariota cade alla vigilia della conferenza sulla Siria promossa dall'Unione europea a Bruxelles per domani e mercoledì.

18:48Corte appello respinge ricorso Ternana su derby

(ANSA) - PERUGIA, 3 APR - Il Perugia calcio ha correttamente impiegato nel derby umbro con la Ternana il centrocampista Eddy Gnahore. Lo ha stabilito la Corte sportiva d'appello, sezioni unite, che ha respinto il ricorso della società rossoverde che contestava il ricorso dell'atleta. Istanza già rigettata dal giudice sportivo. Confermata quindi la vittoria per 1-0 al Liberati dello scorso 12 febbraio. Nel comunicato ufficiale, la Corte sportiva d'appello ha sostenuto tra l'altro come sia "evidente" che il Perugia calcio abbia correttamente impiegato il calciatore avendo ricevuto il visto di esecutività sul trasferimento dello stesso da parte dell'ufficio tesseramenti della Lega nazionale Serie B. Gnahore, proveniente dal Crotone e il cui cartellino è di proprietà del Napoli, era arrivato a Perugia nella sessione di mercato invernale.

18:48Usa: esplode boiler in area industriale, 3 morti e 4 feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 3 APR - Tre persone sono morte ed altre quattro sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di un boiler in un edificio di un'area industriale a sud di St. Louis. Lo riferiscono i media locali. Una persona è morta per l'esplosione, le altre due dopo che il boiler è caduto su un altro edificio adibito ad uffici. Dei quattro feriti due sono in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di una esplosione accidentale.

18:45San Pietroburgo: Gentiloni, Italia vicino a Russia

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Sgomento per l'attentato nella metro. Solidarietà alle famiglie delle vittime. Italia vicina a governo e popolo russo". Lo scrive su twitter il premier Paolo Gentiloni.