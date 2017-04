Ultima ora

20:31Calcio: Corte Appello, un punto di penalizzazione al Latina

(ANSA) - ROMA, 3 APR - La Corte federale d'appello della Figc ha rigettato l'istanza di rinvio formulata dal fallimento del Latina calcio e accolto il ricorso del procuratore federale, infliggendo alla società deferita un punto di penalizzazione da scontare nella stagione in corso. Con questa nuova penalità, che si aggiunge a quella comminatagli giovedì scorso per inadempienze Covisoc, la squadra pontina scivola a 31 punti, ultima in classifica, insieme al Pisa, che a sua volta era stato penalizzato di quattro punti.

20:28San Pietroburgo: media locali, i morti sono 14

(ANSA) - MOSCA, 3 APR - I morti nell'attentato a San Pietroburgo sarebbero 14. Lo riporta il portale Fontanka, che ha base proprio a Pietroburgo, anche se mancano ancora conferme ufficiali. Secondo le informazioni raccolte dal sito, 10 vittime si trovavano sul vagone della metropolitana colpito dall'esplosione, mentre le altre 4 sarebbero decedute o in ospedale o mentre ricevevano i primi soccorsi.

20:12Calcio: Chape e Atletico si ritrovano 4 mesi dopo tragedia

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 3 APR - Chapecoense e Atletico Nacional di Medellin si ritrovano in campo per la prima volta, dopo il tragico incidente aereo del 29 novembre 2016, in cui sono morte 71 persone, tra i quali 19 calciatori del club dello stato brasiliano di Santa Catarina. L'incontro, che promette emozioni a fior di pelle, avverrà domani nello stadio di Chapeco', nel sud del Brasile. Sarà lì che verrà giocata la partita d'andata della Recopa Sudamericana, che ogni anno vede affrontarsi il team vincitore dell'ultima Copa Libertadores - per l'appunto proprio l'Atletico Nacional - e la squadra campione della Copa Sudamericana 2016 (l'equivalente dell'Europa League), trofeo consegnato di diritto lo scorso dicembre alla Chapecoense in segno di solidarietà. Il ritorno è in programma il 10 maggio in Colombia.

20:08Juve: Lichtsteiner “Siamo carichi, vogliamo Champions”

(ANSA) - TORINO, 3 APR - "Abbiamo vinto tanti titoli nazionali, ora noi e i nostri tifosi vogliamo la Champions League. É un sogno, siamo carichi". Lo dice Stephan Lichtsteiner, tra una partita e l'altra contro il Napoli. E infatti lo svizzero ricorda che è necessario fare un passo alla volta: "Prima pensiamo al Napoli, nonché al Chievo e al Pescara. Siamo in corsa per lo scudetto, mercoledì ci giochiamo la finale di Coppa Italia e poi i quarti contro il Barcellona: aprile è un mese molto importante". "Il Napoli ha corso tantissimo, dovremo fare un gol per avere più serenità", ha spiegato Lichtsteiner a Jtv, il canale tematico bianconero: "Troveremo un avversario forte ma partiremo da una posizione di vantaggio".

20:07Morto il bambino caduto nel pozzo vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 3 APR - E' morto il bimbo di 23 mesi caduto sabato sera in un pozzo a Velletri, vicino a Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, è deceduto all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma alle 18:35 per arresto cardiocircolatorio.

19:55Alfano, governo ricattato da Cgil, ci sia più equilibrio

(ANSA) - ROMA, 3 APR -"Noi abbiamo potuto governare finora perché un sacco di leggi venivano dal nostro programma. Se dobbiamo impiegare quest'anno a fare marcia indietro sulle riforme per andare dietro 'alla sinistra da indietro tutta', il governo non ci troverà", ma non apriremo la crisi "domattina". Lo ha detto Angelino Alfano nella registrazione di Porta a Porta. "Gentiloni deve tenere un equilibrio di maggioranza. Adesso la sinistra Pd è diventata il megafono della Cgil. Se il governo è sotto ricatto della Cgil, noi non siamo ricattabili dalla Cgil".

19:49Calcio: Roma-Lazio, rimosse barriere in curve Olimpico

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Rimosse le barriere di separazione delle due curve allo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto si è appreso, per la partita di Coppa Italia di domani Roma-Lazio rimane invariato il sistema di afflusso, che dalle bolle di prefiltraggio fino ai tornelli suddivide l'area di servizio ammessa di ciascuna curva in due aree delimitate.