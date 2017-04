Ultima ora

23:25Calcio: la Samp passa 2-1 ed espugna S.Siro dell’Inter

(ANSA) - ROMA, 3 APR - La Sampdoria vince in rimonta a San Siro, sul campo dell'Inter nel posticipo della 30/a giornata, e porta un duro colpo alla voglia di Champions dei narazzurri, che ora si trovano a -9 dal Napoli, terzo. Inter in vantaggio con D'Ambrosio al 35' del primo tempo e sembrava il primo passo verso una vittoria. Invece al 5' della ripresa è arrivato il pari di Schick. Sull'1-1 clamoroso errore sottoporta di Icardi, che ha spedito in tribuna un bel cross di Candreva. Ed al 40' è arrivata la rete dal dischetto di Quagliarella, rigore fischiato per un fallo di mano in barriera di Brozovic.

23:08San Pietroburgo: tv Israele, immagini secondo sospetto

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Le due immagini mostrano un giovane con gli occhiali, un cappello di lana blu e un parka rosso: secondo Channel 1 israeliano che cita fonti di polizia russe, si tratterebbe del secondo sospetto per l'attentato di San Pietroburgo cui sta dando la caccia la polizia. Nelle immagini il volto dell'uomo appare sfumato.

23:05Pirati strada: urta passeggino, bimbo di 3 anni ferito

(ANSA) PAVIA, 3 APR - Un bambino di 3 anni è finito all'ospedale dopo che il passeggino sul quale si trovava, spinto da sua madre, è stato urtato da un'auto. Il fatto è successo oggi a Pavia, all'incrocio tra via Tasso e via Folperti, non lontano dal centro storico. L'automobilista che ha urtato il passeggino, facendo cadere il bambino, non si è fermato per prestare soccorso, proseguendo nel suo tragitto; non è escluso che non si sia neppure accorto di quanto era successo. Sono state subito avviate indagini per risalire al conducente dell'auto. Fortunatamente per il bambino, subito trasportato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale San Matteo, non ci sono state gravi conseguenze: i medici gli hanno riscontrato solo qualche lieve contusione.

21:57Moto investe pedone a Torino, tre i morti

(ANSA) - TORINO, 3 APR - È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera a Torino. Un giovane è stato investito e ucciso da una motocicletta in corso Unione Sovietica all'angolo con corso Sebastopoli, non lontano dallo stadio Grande Torino e dal PalaAlpitour. In sella alla moto due persone: il conducente è morto sul colpo, la passeggera poco dopo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Sul posto gli agenti della polizia municipale per la ricostruzione della dinamica dello schianto.(ANSA).

20:31Calcio: Corte Appello, un punto di penalizzazione al Latina

(ANSA) - ROMA, 3 APR - La Corte federale d'appello della Figc ha rigettato l'istanza di rinvio formulata dal fallimento del Latina calcio e accolto il ricorso del procuratore federale, infliggendo alla società deferita un punto di penalizzazione da scontare nella stagione in corso. Con questa nuova penalità, che si aggiunge a quella comminatagli giovedì scorso per inadempienze Covisoc, la squadra pontina scivola a 31 punti, ultima in classifica, insieme al Pisa, che a sua volta era stato penalizzato di quattro punti.

20:28San Pietroburgo: media locali, i morti sono 14

(ANSA) - MOSCA, 3 APR - I morti nell'attentato a San Pietroburgo sarebbero 14. Lo riporta il portale Fontanka, che ha base proprio a Pietroburgo, anche se mancano ancora conferme ufficiali. Secondo le informazioni raccolte dal sito, 10 vittime si trovavano sul vagone della metropolitana colpito dall'esplosione, mentre le altre 4 sarebbero decedute o in ospedale o mentre ricevevano i primi soccorsi.

20:12Calcio: Chape e Atletico si ritrovano 4 mesi dopo tragedia

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 3 APR - Chapecoense e Atletico Nacional di Medellin si ritrovano in campo per la prima volta, dopo il tragico incidente aereo del 29 novembre 2016, in cui sono morte 71 persone, tra i quali 19 calciatori del club dello stato brasiliano di Santa Catarina. L'incontro, che promette emozioni a fior di pelle, avverrà domani nello stadio di Chapeco', nel sud del Brasile. Sarà lì che verrà giocata la partita d'andata della Recopa Sudamericana, che ogni anno vede affrontarsi il team vincitore dell'ultima Copa Libertadores - per l'appunto proprio l'Atletico Nacional - e la squadra campione della Copa Sudamericana 2016 (l'equivalente dell'Europa League), trofeo consegnato di diritto lo scorso dicembre alla Chapecoense in segno di solidarietà. Il ritorno è in programma il 10 maggio in Colombia.