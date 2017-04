Pubblicato il 03 aprile 2017 da ansa

PORTO RECANATI (MACERATA). – Comincia fra lacrime, abbracci e qualche protesta il primo ‘esodo’ dei terremotati sistemati in hotel e campeggi della costa marchigiana che non possono più prolungare l’ospitalità per far fronte agli impegni presi con i turisti abituali.

Un trasferimento che la Regione cerca di gestire senza dividere le comunità, individuando le soluzioni migliori per tutti (meno di 1.800 le persone costrette a spostarsi), ma che, in attesa delle casette e di una ricostruzione che appare lontana, lascia l’amaro in bocca a molti. Ottantasette gli sfollati nel Camping Medusa di Porto Recanati trasferiti a Sirolo fra sabato e oggi, a bordo di pullman della Protezione civile.

“Comincia una nuova avventura al Green Garden, staremo lì fino a dicembre, l’importante è avere un tetto sopra la testa – dice all’ANSA Tatiana Colibazzi, 22 anni, di Acquacanina, sfollata con il marito e le due bimbe -, ma è dura ricominciare, e dispiace lasciare questo posto. Eravamo diventati una grande famiglia”.

Un anziano di Fiastra confida che ”le donne” della sua famiglia ”sono terrorizzate al solo pensiero di tornare a stare in un edificio in muratura. Vogliamo vivere a Fiastra, ma siamo in attesa delle Sae. Oggi lasciamo il Medusa per andare a Sirolo, ancora più lontano. Leviamo le tende spontaneamente, per non creare problemi alla struttura che ci ha ospitati e che ci trattato così bene”.

Chi non va al Green Garden ma ha affittato un alloggio a Camerino con il contributo Cas sa di avvicinarsi alla terra natale, ”ma è dura andar via senza versare qualche lacrima, specie abbracciando le persone con cui si è condiviso tutto per 5 interminabili mesi” ammette una donna.

”Mi ricorderò per sempre di tutti qui – aggiunge un uomo originario di Fiastra, in partenza per Sirolo con la moglie e i figli -, di quelli con cui ho stretto una forte amicizia ma anche di quelli meno simpatici”. ”Però ora devono dirci che fine faremo – incalza la moglie -, siamo spaesati. Fino a dicembre stiamo in un camping di Sirolo, e dopo?”.

“Al Medusa, hanno fatto di tutto per farci dimenticare che siamo terremotati – sottolinea Mario Travaglini, 70 anni, ex assessore di Acquacanina, mentre raccoglie i suoi oggetti -, feste, musica e tante iniziative, non possiamo che ringraziarli. Ma so che lo spostamento in un’altra struttura è solo una tappa intermedia. Acquacanina è tutta zona rossa”.

“Lo Stato – osservano un po’ tutti – avrebbe potuto gestire meglio questa situazione, non è agevole ricominciare sempre in un posto diverso”.

Tra coloro chi ha detto ‘no’ a Sirolo c’è Orlando Marini, 76 anni, di Camerino. Ha a lungo cercato un posto letto sulla costa maceratese. “Ho chiesto dappertutto. Ma tanti alberghi non accettano terremotati” sostiene. Altri portano ancora ”le scosse nel cuore, il trauma è stato grande – spiega una coppia di Fiastra, che ha tre figli -, i bambini sono terrorizzati, dicono che a casa non ci tornano”.

I 50 che hanno rifiutato il trasloco a Sirolo hanno meno di un mese di tempo per trovare una sistemazione: al Medusa l’accoglienza per i terremotati termina il 30 aprile. La Regione intanto ha già erogato 20,5 milioni di euro agli albergatori che hanno aperto le porte ai senza casa.

