Ultima ora

10:27Colombia: Farnesina, nessun italiano disperso

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Nessun italiano risulta disperso in Colombia dopo l'enorme valanga di fango che si è abbattuta a Mocoa. E' quanto si apprende da fonti della Farnesina, secondo cui "tutti i connazionali segnalati all'ambasciata in prossimità di Mocoa sono stati contattati".

10:22India: visita Dalai Lama in Arunachal Pradesh, Cina irritata

(ANSA) - NEW DELHI, 4 APR - Il Dalai Lama, leader spirituale dei tibetani in esilio, visiterà a partire da oggi per alcuni giorni lo Stato indiano di Arunachal Pradesh confinante con la Cina, in un'iniziativa che ha causato irritazione a Pechino. Il programma della visita ai luoghi attraverso cui il Dalai Lama in fuga dalla Cina entrò in India nel 1959, riferisce l'agenzia di stampa Ani, ha però subito un'alterazione dovuta a problemi climatici che hanno impedito oggi l'arrivo dell'elicottero a Tawang, distretto rivendicato dalla Cina. Il Dalai Lama arriverà invece in serata a Bomdila, dove domani si mostrerà ai fedeli, e solo dopo due giorni continuerà il suo viaggio verso Tawang, dove sarà accolto da 800 monaci in abiti tradizionali e dove resterà per 4 giorni. Intanto il ministero degli Esteri indiano ha ricordato oggi che il Dalai Lama ha varie volte in passato visitato l'Arunachal Pradesh e che trattandosi di una visita di carattere religioso, ad essa non deve essere assegnato alcun significato politico.

10:16Siria: attivisti, 18 uccisi in raid governativo con gas

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 APR - Almeno 18 civili, tra cui due bambini, sarebbero stati uccisi da gas tossici usati in un raid aereo governativo in Siria su un'area controllata dagli insorti, secondo quanto riferiscono stamane alcuni media citando fonti degli attivisti. Notizie che per il momento sono impossibili da verificare. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), citato dal quotidiano libanese Daily Star, afferma che l'attacco è avvenuto sulla cittadina di Khan Sheikhun, nella provincia nord-occidentale di Idlib, e che le vittime sarebbero rimaste soffocate. La stessa organizzazione, citando fonti locali, aggiunge di non essere in grado di precisare la sostanza tossica che sarebbe stata usata.

10:07San Pietroburgo: kamikaze è russo di origine kirghisa

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 4 APR - Il kamikaze della metropolitana di San Pietroburgo è un cittadino russo di origine kirghisa, secondo l'intelligence del Kirghizistan. Il comitato di stato kirghiso per la sicurezza nazionale ha reso noto che l'autore dell'attentato è di nazionalità russa e di origine kirghisa, secondo la Ap. L'agenzia di intelligence ha precisato che sta cooperando nelle indagini con le autorità russe. Secondo la stampa britannica, che cita sempre i servizi di sicurezza kirghisi (Gknb), l'attentatore si chiama Akbarzhon Jalilov, è nato a Osh e ha 22 anni (e' nato nel 1995).

09:42Basket: Ncaa, North Carolina riconquista titolo, Gonzaga ko

(ANSA) - ROMA, 4 APR - La formazione dei Tar Heels della North Carolina ha vinto la finalissima del campionato nazionale di basket Ncaa, cui partecipano le squadre delle università americane. Battuti i Gonzaga Bulldogs con il punteggio di 71-65. Star della serata Joel Berry del North Carolina con 22 punti e 6 rimbalzi, che ha anche conquistato il premio come miglior giocatore delle Final Four. Per i Tar Heels si tratta del sesto titolo nazionale universitario. Un anno fa invece furono battuti in finale dal Villanova. (ANSA).

08:18Trump: Wp,incontro segreto a Seychelles per canale con Mosca

(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - Dalle indagini sul Russia-gate spunta anche un incontro segreto alle Seychelles, mediato dagli Emirati Arabi, tra Erik Prince, fondatore della controversa societa' di sicurezza Blackwater (diventata simbolo degli abusi Usa in Iraq), e una persona vicina a Vladimir Putin per stabilire una linea di comunicazione tra Mosca e l'allora presidente eletto Donald Trump. Lo rivela il Washington Post citando non meglio precisati dirigenti americani, europei e arabi. L'incontro, secondo il giornale, si svolse a meta' gennaio, poco prima dell'insediamento di Trump. Prince avrebbe agito come emissario non ufficiale di Trump, di cui e' un convinto sostenitore e generoso donatore, con buoni agganci anche con il chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon.

07:40‘Ndrangheta, due operazioni della Polizia in Calabria

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Due distinte operazioni della Polizia sono in corso in Calabria contro la 'ndrangheta. I poliziotti delle squadre mobili di Reggio Calabria e Catanzaro, coordinati dal Servizio centrale operativo, stanno eseguendo una serie di fermi e sequestri di beni e rapporti bancari. La prima operazione, diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, riguarda una serie di presunti esponenti e fiancheggiatori di una cosca di Rosarno. In particolare, l'indagine della Polizia avrebbe consentito di fare luce sulle dinamiche economiche legate al trasporto su gomma nella piana di Gioia Tauro. L'inchiesta di Catanzaro, coordinata dalla Dda, riguarda invece una serie di aziende operanti nel settore delle costruzioni. Nei loro confronti i poliziotti stanno eseguendo diversi decreti di sequestro preventivo per un valore di alcuni milioni.