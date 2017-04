Ultima ora

13:09Calcio: Allegri “bella atmosfera S.Paolo,complimenti Orsato”

(ANSA) - TORINO, 4 APR - "All'interno dello stadio c'è stata una bella atmosfera, c'è da fare i complimenti della Questura per come ha organizzato la trasferta. Anche se le misure di sicurezza che sono state adottate devono far riflettere, forse troppo per una partita di calcio...". Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri torna così sul clima del San Paolo alla vigilia della nuova sfida contro il Napoli. Allegri fa i complimenti anche "alla gestione arbitrale della partita di domenica: la squadra di Orsato ha fatto molto bene e chi critica gli arbitri ogni domenica doveva sottolineare anche la prova arbitrale".

13:00Calcio: Allegri, detesto questo alone negatività per un pari

(ANSA) - TORINO, 4 APR - "Detesto questo alone di negatività. In campo ci sono anche gli avversari e vincere sempre impossibile". Massimiliano Allegri allontana le critiche per l'1-1 di campionato contro il Napoli, di nuovo avversario domani nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. "Se una volta pareggi non succede niente", osserva il tecnico della Juventus. "L'importante è avere chiari gli obiettivi - aggiunge -: la crescita della squadra è evidente, a livello internazionale la Juve è rispettata. E' tutto negativo?....".

12:58Migranti: Oim, 663 morti in Mediterraneo nel 2017

(ANSA) - GINEVRA, 4 APR - Dall'inizio dell'anno almeno 663 migranti e rifugiati sono morti nel Mediterraneo mentre tentavano di raggiungere l'Europa e il totale degli arrivi via mare nel Vecchio Continente al 2 aprile è salito a 29.369, secondo gli ultimi dati resi noti oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Oltre l'80 % degli arrivi sono stati registrati in Italia (24.513) ed il resto in Grecia (3.856) e Spagna (1.000).

12:55Calcio: Allegri, per eliminare il Napoli dobbiamo segnare

(ANSA) - TORINO, 4 APR - "Abbiamo le carte in regola per andare in finale di Coppa Italia, ma per farlo dobbiamo fare gol". Massimiliano Allegri non si fida del 3-1 dell'andata. Il Napoli "farà un'altra partita importante, come domenica in campionato. Per passare gli bastano due gol", dice Allegri, che rischia di non avere Mandzukic. "Difficilmente sarà della partita", rivela il tecnico bianconero, che conferma in porta Neto. "Potrebbero esserci sette, otto cambi. Vedremo...".

12:55Gb: Carlo e Camilla a Roma, nel pomeriggio da papa Francesco

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Con la visita alla sede della British School inizia oggi la due giorni romana del principe Carlo d'Inghilterra insieme alla moglie Camilla. Tra gli altri appuntamenti quello nel pomeriggio in Vaticano dove la coppia reale sarà ricevuta da Papa Francesco. Il tour nella capitale proseguirà domani al Quirinale con un incontro con il presidente Sergio Mattarella e successivamente alla Fao. Prima di giungere a Roma, Carlo e Camilla hanno soggiornato a Firenze, dove hanno avuto in dono le 'chiavi della città'. Tra gli appuntamenti più significativi della 'royal visit', quello compiuto dal figlio di Elisabetta II ad Amatrice, il comune colpito la scorsa estate dal terremoto, dove il principe ha visitato la zona rossa. E poi la tappa tra Vicenza e le montagne dell'altopiano, per omaggiare i caduti del Commonwealth nei cimiteri di Guerra. Il tour europeo di nove giorni ha già portato i reali in Romania. Dopo l'Italia Carlo e Camilla si recheranno in Austria.

12:51Calcio: Real Madrid ‘strappa’ Hernandez all’Atletico

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Rischia di alzare a livelli di guardia la tensione tra Real Madrid ed Atletico la mossa del club merengue, data già per conclusa da 'Marca', di trovare un accordo con Theo Hernandez, giovane difensore dei Colchoneros attualmente in prestito all'Alaves, per pagare 24 milioni della clausola compromissoria e fargli cambiare casacca dalla prossima stagione e per le successive cinque. A soli 19 anni, al suo debutto nella massima serie spagnola, il terzino sinistro francese è diventato una delle vedette dell'Alaves che, guidato dall'argentino Maurizio Pellegrino, ha raggiunto la finale di Coppa del Re. Negli ultimi anni, ricorda la stampa iberica, molti giocatori dell'Atletico - come il Kun Aguero, Falcao o Giménez - erano finiti nel mirino del Real, ma alle resistenze del club biancorosso il presidente Florentino Perez aveva sempre rinunciato a forzare la mano pagando la clausola compromissoria. Una cautela che ha mantenuto buoni i rapporti tra i club cugini, ora messi invece sotto pressione.

12:51Calcio: Inter, per Gagliardini solo distorsione

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Escluse lesioni per Roberto Gagliardini. La radiografia a cui si è sottoposto il centrocampista dell'Inter ha confermato la distorsione alla caviglia destra. Lo rende noto il club nerazzurro con un tweet. Le condizioni del giocatore saranno valutate nei prossimi giorni. Gagliardini non è rientrato nella ripresa della partita di ieri sera contro la Sampdoria perché non al meglio dopo uno sconto di gioco.