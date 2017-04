Ultima ora

15:53Canoa: Malagò, ‘Commissario ad acta per statuto federale’

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Abbiamo deciso di nominare un commissario ad acta per l'adeguamento dello statuto della Federazione italiana Canoa e Kayak per evitare che la giustizia federale possa restare paralizzata. La persona individuata è Pierluigi Matera". Lo ha dichiarato, al termine della Giunta odierna, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo che il ricorso di Antonio Rossi e Daniele Scarpa per l'annullamento dell'assemblea elettiva è stato accolto dal Collegio di Garanzia del Coni ed è in attesa di essere discusso nel merito dalla Corte d'appello federale. Sulla tempistica della giustizia sportiva, Malagò ammette che "si poteva fare di più, anche se oggi con la nomina del commissario ad acta abbiamo aggredito l'argomento. Andremo a dama lo stesso entro l'11 maggio" data delle prossime elezioni del Coni. "La Giunta auspica che le pronunce di Corte d'appello federale e Collegio di Garanzia arrivino entro l'11 maggio per l'assoluta regolarità dell'assemblea elettiva", ha concluso Malagò.

15:50Tap: Sinistra Italiana presenta esposto in Procura Lecce

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 4 APR - Una delegazione della Sinistra Italiana, capeggiata dal segretario nazionale Nicola Fratoianni, ha presentato alla Procura di Lecce un esposto denuncia sulla scorta dell'inchiesta pubblicata sulla vicenda Tap sull'ultimo numero del settimanale "L'Espresso". "Siamo venuti a conoscenza tramite l'inchiesta de L'Espresso - ha sottolineato Fratoianni, accompagnato da Serena Pellegrino e dal senatore Massimo Cervellini - di fatti e questioni che ci paiono quantomeno opache e inquietanti attorno ad un'opera sulla quale il nostro pregiudizio è noto. Un esposto come tante volte fanno i semplici cittadini - ha proseguito - per chiedere se la magistratura nella sua autonomia ritenga che sulla base di questa inchiesta giornalistica non valuti la necessità di sviluppare gli opportuni approfondimenti". Nell'inchiesta giornalistica intitolata 'Attenti al mafiodotto' si gettano ombre sul progetto tirando in ballo il coinvolgimento di "manager in affari con le cosche, oligarchi russi e casseforti offshore".

15:44Basket: Gentile, a Gerusalemme per rimettermi in gioco

(ANSA) - MILANO, 4 APR - "Sono qui all'Hapoel Gerusalemme per rimettermi in gioco". Così Alessandro Gentile al sito israeliano Israelhayom motiva la decisione di terminare la stagione nella squadra di Simone Pianigiani dopo l'addio al Panathinaikos: "Conosco Pianigiani, mi ha allenato in nazionale; e lui conosce me. Per questo credo che l'Hapoel sia una grande opportunità per la mia carriera". A Gerusalemme, Gentile ritroverà anche Curtis Jerrells, con cui ha vinto uno scudetto a Milano ("Abbiamo un ottimo rapporto"), e avrà modo di allenarsi con l'ex giocatore dei New York Knicks Amare Stoudemire ("Non vedo l'ora di conoscerlo"). Ma Gentile spera soprattutto di convincere il ct della Nazionale Ettore Messina a convocarlo per gli Europei. "È ancora presto per pensarci - chiosa l'ex capitano dell'EA7 -, la decisione spetta solo a lui. Ora voglio solo tornare a giocare che è la cosa che amo e so fare meglio".

15:42Brexit: la carica dei baristi, ne servono 40 mila in 6 anni

(ANSA) - LONDRA, 4 APR - Fra cappuccini e 'macchiati' la voglia di caffè dei britannici non si placa ed è per questo che nei prossimi sei anni si dovranno assumere 40mila nuovi baristi nel Regno che si aggiungono ai 150 mila esistenti. E' quanto emerge da uno studio di Allegra Group's UK che fa emergere grandi opportunità per chi è in cerca di lavoro, in particolare dall'Italia, che insieme alla Spagna è fra i Paesi col maggior numero di dipendenti dietro i banconi inglesi. Secondo gli esperti però, sulle speranze dei giovani baristi incombe la Brexit e i regolamenti restrittivi all'immigrazione che potrebbero venire introdotti dopo il divorzio da Bruxelles. Già l'industria delle caffetterie lancia un allarme temendo limitazioni nell'assumere personale esperto in arrivo dal continente.

15:38San Pietroburgo: Akbarzhon Jalilov è autore attentato

(ANSA) - MOSCA, 4 APR - Il Comitato Investigativo Russo ha reso nota l'identità dell'autore dell'attentato nella metropolitana di San Pietroburgo: si tratta del 22enne Akbarzhon Jalilov (è nato il 1° aprile del 1995). Il suo Dna è stato rinvenuto sulla borsa in cui era contenuto l'ordigno rinvenuto nella stazione di Ploshchad Vosstania (inesploso). Secondo gli investigatori Jalilov è l'unico autore dell'attentato.

15:37Sport: Malagò, ‘con Raggi mai stato gelo’

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Non c'era gelo prima e non è giusto usare il termine 'disgelo'. Con la sindaca "c'è il doveroso rispetto per le cariche. Mi sembra sia stato anche un incontro simpatico". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando a margine della Giunta nazionale l'incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, avvenuto in occasione della Maratona di Roma di domenica.

15:36Indonesia: compra leopardo, orso e orango online

(ANSA) - BANGKOK, 4 APR - Un indonesiano che aveva comprato su Instagram un cucciolo di orango, un leopardo nebuloso e un orso malese è stato arrestato oggi a Jakarta dalle autorità indonesiane, che hanno salvato gli animali dopo una soffiata da parte di attivisti ambientalisti che avevano scoperto il commercio illegale monitorando un profilo sospetto sul social network. Lo ha annunciato la polizia indonesiana in una conferenza stampa nella capitale. L'uomo, Abdul Malik, ha confessato di aver acquistato gli animali dopo uno scambio di messaggi su Instagram, pagando 60 milioni di rupie (4.200 euro) per il leopardo, 25 milioni (1.750 euro) per l'orango, e 15 milioni (1.050 euro) per l'orso malese, chiamato anche "orso del sole". Gli animali, tutti di specie protette e considerate a rischio di estinzione, erano tenuti prigionieri in gabbie nella sua casa.