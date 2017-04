Ultima ora

(ANSA) - BARI, 4 APR - Una serie di emoticon che ridono a crepapelle accompagna la scritta "DECARO ti stai scavando la fossa da solo!!!! Una spintarella e si chiude la tua carriera": è questo il contenuto di un post che il movimento politico Realtà Italia Bari ha pubblicato su Facebook con la foto del sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, mentre osserva l'ampia buca di un cantiere che ha visitato insieme ad alcuni tecnici del Comune. Il post sta facendo discutere sul web, anche perché Decaro ha ricevuto minacce di morte da esponenti della criminalità locale, e per questo motivo è sotto scorta da mesi. Al post di Realtà Italia, movimento che fa capo a Giacomo Olivieri, seguono alcuni commenti tra cui quelli che invitano gli autori a "vergognarsi" mentre altri definiscono l'iniziativa "inqualificabile" e "mafiosa".

(ANSA) - TORINO, 4 APR - "Il Barcellona? Sarà convinto e motivato dopo la vittoria con il Psg". Gonzalo Higuain si aspetta i blaugrana ancora galvanizzati dalla storica remuntada con i parigini: "Il calcio cambia da un momento all'altro e una squadra che tutti davano per spacciata è arrivata ai quarti - ha spiegato il centravanti argentino a Uefa.com - ha avuto una serata no, ma non credo che ne avrà un'altra. Giocheremo l'andata in casa, perciò dobbiamo sfruttare il fattore campo per avere una possibilità a Barcellona. Non possiamo permetterci di togliere il piede dall'acceleratore, neanche per una frazione di secondo". La speranza bianconera è quella di 'vendicare' il ko nella finale del 2015, spiccando il volo verso la conquista della Champions: "Spero di sì, è per questo che sono venuto - conferma il 'Pipita' -. Lottiamo anche per il sesto scudetto consecutivo e la Coppa Italia".

(ANSA) - CARACAS, 4 APR - Unità antisommossa della polizia e della Guardia Nazionale venezuelana stanno bloccando il passo dei cittadini che cercano di raggiungere il punto di partenza del corteo antigovernativo a Caracas, mentre si segnala la prima carica contro i manifestanti. La sicurezza - con un imponente dispositivo di uomini, camion idranti e blindati - impediscono che i manifestanti raggiungano la sede dell'Assemblea Nazionale. Deputati dell'opposizione stanno negoziando per cercare di sbloccare il passo.

(ANSA) - PALERMO, 4 APR - "La sconfitta contro il Cagliari è evidente che è stata una bella batosta. Era uno degli ultimi bonus che avevamo per approfittare e avvicinarci all'Empoli. Non parliamo di resa perché mancano due mesi. Finché ci sarà la possibilità, la squadra continuerà a lottare, seppur con i suoi limiti". Lo ha detto il difensore del Palermo, Roberto Vitiello. "Adesso è normale che il tifoso sia deluso, è normale che ci sia rabbia nei nostri confronti. La maglia la indossiamo noi e la faccia ce la mettiamo noi. A fine partita - ha concluso - eravamo delusi, siamo i primi ad essere delusi. Vi garantisco che dopo sconfitte come quella col Cagliari è difficile tornare a casa. Sono delusioni che ci portiamo in famiglia. La gente, questo, non può saperlo, perché ci vede solo in campo e non fuori". Il Palermo oggi riprenderà la preparazione in vista del match di domenica sera a San Siro contro il Milan.

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Apprenderemo il risultato" della conferenza dei servizi, atteso per domani, "ma mi sembra che non ci siano difficoltà né in un senso (se l'iter amministrativo proseguirà, ndr), né in un altro (se l'iter si chiuderà negativamente per poi aprire una nuova conferenza dei servizi, ndr). Andiamo avanti e consegneremo alla città uno stadio fatto bene". Così il capogruppo del M5S in Campidoglio, Paolo Ferrara, interpellato a margine della seduta dell'Aula Giulio Cesare. A chi gli chiede se si andrà avanti anche se si deciderà di chiudere negativamente l'attuale conferenza dei servizi e aprirne una nuova, Ferrara risponde: "Non sarà un ostacolo, andremo avanti spediti verso lo stadio".

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 4 APR - Un documento-appello per chiedere la sospensione delle attività in corso del progetto Tap, con la richiesta urgente di convocare un incontro tecnico–politico per trovare soluzioni più avanzate, è stato fatto recapitare oggi dal Comune di Melendugno al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al premier, Paolo Gentiloni e al governatore della Puglia, Michele Emiliano. Il documento reca le firme degli amministratori di 94 comuni della provincia di Lecce (ad eccezione di Galatina e Parabita, commissariati, e di Otranto, che ospiterà sul suo territorio un altro gasdotto), di 30 parlamentari e di sette consiglieri regionali. Nel documento si legge che il "progetto del gasdotto Tap determinerà una violenta e irreversibile ferita a questo territorio, unico per le sue bellezze e per le sue caratteristiche paesaggistiche apprezzate in tutto il mondo".

(ANSA) - ROMA, 4 APR - E' morto Giovanni Sartori, fine politologo ed intellettuale, ''autore di libri sulla democrazia tradotti nel mondo, ma anche un polemista caustico Dalle colonne del Corriere della Sera lanciò i termini Mattarellum e Porcellum'', come scrive il sito del Corriere della sera, quotidiano per cui era editorialista. Era nato a Firenze e il 13 maggio del 1934, ed avrebbe tra poco compiuto 93 anni.