20:24Cadavere in bosco nel Comasco, era un pregiudicato albanese

(ANSA) - COMO, 4 APR - E' stato identificato in un albanese di 39 anni, Besnik Metaj, l'uomo trovato denudato e seppellito sui monti di Eupilio, nel Comasco, e scoperto casualmente domenica mattina durante la pulizia dei boschi. Gli inquirenti sono arrivati a lui attraverso le impronte digitali: l'uomo era stato fotosegnalato per questioni di droga e l'omicidio dovrebbe essere maturato in un ambito malavitoso. Secondo le prime risultanze dell'autopsia, l'albanese sarebbe stato vittima di un'esecuzione con due colpi di pistola alla testa esplosi da distanza ravvicinata. L'esatta data della morte non è stata ancora stabilita con certezza, anche se dovrebbe risalire ad almeno un mese fa. Metaj non risultava avere contatti nel Comasco, per cui si ipotizza che sia stato portato qui una volta ucciso e che l'omicidio sia avvenuto altrove. (ANSA).

20:23++ Siria: Casa Bianca esclude ‘un cambio di regime’ ++

(ANSA) -WASHINGTON, 4 APR - La Casa Bianca esclude un cambio di regime in Siria: non e' una opzione fondamentale, il governo di Assad e' una "realta' politica" ha detto il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, nel suo briefing quotidiano con la stampa.

20:19Venezia: a Murano ex vetrerie diventeranno alberghi

(ANSA) - VENEZIA, 4 APR - La ex fornace della vetreria De Majo e Lag a Murano sarà valorizzata e potrà diventare un albergo. Lo ha deciso la Giunta comunale di Venezia che oltre alla valorizzazione del complesso ha dato il via al cambio d'uso. L'ex fornace De Majo, in Fondamenta Navagero, utilizzata fin dagli anni '50 come industria per la lavorazione del vetro e la produzione tradizionale dei lampadari veneziani, dispone di 17 corpi di fabbrica per una superficie coperta di oltre 4mila metri quadri. L'intervento di riqualificazione - è detto in una nota - propone la realizzazione di un albergo con 238 posti letto, un bar, un ufficio con sala riunioni, un negozio, due aree relax, un ristorante ed una sala conferenze. Nel secondo complesso, in Fondamenta Sebastiano Santi, utilizzato dalla ditta Lag Lavorazione artigiana gocce fin dal 1963 per la lavorazione del vetro, la Leon Srl realizzerà un albergo con 75 posti letto, una hall, un punto ristoro con sala colazione e alcuni locali tecnici e di servizio funzionali all'attività.

20:11++ Svizzera chiude valichi,Farnesina convoca ambasciatore ++

(ANSA) - ROMA, 4 APR - L'ambasciatore della Confederazione Svizzera Giancarlo Kessler è stato convocato d'urgenza alla Farnesina sulla questione della chiusura notturna di tre valichi di frontiera, nonché sulle dichiarazioni che hanno accompagnato la decisione elvetica. Lo fa sapere in una nota il ministero degli Esteri.

20:07Calcio: Mancini, Juve può passare turno in Champions

(ANSA) - MILANO, 4 APR - "Ogni partita è storia a sé e non credo che in Champions la Juve giocherà come con il Napoli. Credo sia una sfida aperta e può passare il turno" contro il Barcellona: lo dice l'ex allenatore dell'Inter Roberto Mancini intervistato da Telelombardia. Il tecnico è convinto che la partita tra la Juventus e il Napoli di domani in Coppa Italia sarà diversa rispetto a quella di campionato di domenica sera. "Non è una partita così semplice - spiega - e il 3-1 è un risultato importante, ma non sono le stesse partite del campionato. Anche noi l'anno scorso poi abbiamo fatto meglio al ritorno. Abbiamo vinto 3-0 e meritavamo di passare di noi". Mancini si complimenta per il campionato della Roma, applaude Simone Inzaghi, ammette una passione per De Rossi ("ho provato sempre a portarlo via dalla capitale") e per il suo futuro esclude il Milan e pensa all'estero: "Se mi capita qualcosa all'estero credo sia una buona cosa".

20:06Portavoce Isis, ‘attaccate Europa, Russia e Usa’

(ANSA) - ROMA, 4 APR - L'Isis ha pubblicato un audio di 36 minuti del portavoce Abu Al-Hasan Al-Muhajir nel quale si fa appello ai jihadisti perché attacchino l'Europa, la Russia e gli Stati Uniti. "La guerra contro i nostri nemici è globale", afferma, secondo quanto riferito dal Site. L'audio è intitolato "Siate pazienti, la promessa di Allah è vera". Il portavoce ringrazia i jihadisti europei che hanno compiuto attacchi e afferma che "il Califfato si diffonderà da Damasco ad Amman e Roma dopo Teheran".

20:02Calcio: Mancini, Pioli ha fatto un buon lavoro

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Se potesse tornare indietro nel tempo, Roberto Mancini probabilmente non lascerebbe l'Inter. Anche perché ora il potenziale di Suning è evidente. "Sarebbe diverso chiaramente. Se fossi ancora all'Inter - dice a Telelombardia - probabilmente adesso saremmo in una situazione diversa. La società ora è più chiara, una chiarezza che prima non c'era". L'ex tecnico nerazzurro è ancora convinto che l'Inter "poteva lottare per lo scudetto e per il terzo posto facendo delle cose diverse", ma solidarizza con il collega Stefano Pioli: "Il calcio è strano, basta una sconfitta e si dice che è ora di cambiare. Pioli ha fatto un buon lavoro dopo le difficoltà iniziali, ma non conosco le strategie dell'Inter per il futuro".