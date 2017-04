Ultima ora

22:00Barista ucciso: sotto unghie della vittima tracce organiche

(ANSA) - BOLOGNA, 4 APR - Sarà analizzato quanto prima dal Ris il materiale organico trovato sotto le unghie di Davide Fabbri, il barista ucciso la sera del primo aprile a Budrio, nel Bolognese, da un uomo mascherato entrato nel locale per una rapina. Il materiale, inviato agli specialisti dei Carabinieri insieme agli indumenti della vittima, è stato repertato nel corso dell'autopsia, conclusa nel pomeriggio. Dall'esame medico legale è emerso che il barista è stato trapassato da un unico colpo entrato dalla base del collo e uscito dalla schiena e che la morte è avvenuta istantaneamente. L'ogiva non è stata trovata e l'ipotesi è che si sia disintegrata. In mano agli investigatori c'è invece il bossolo calibro 9, che potrà essere comparato con altre armi. Fabbri aveva anche piccole ferite sulle dita di entrambe le mani, effetto della colluttazione col killer. Proseguirà l'analisi degli oggetti sequestrati, a caccia di impronte. L'omicida aveva una sola mano coperta da un guanto. (ANSA).

21:14Gentiloni, in Siria orrore senza fine. Stop armi chimiche

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Orrore senza fine.Stop a armi chimiche, sono crimine contro l'umanità". Lo denuncia il premier Paolo Gentiloni su twitter.

21:07Cadavere in trolley, fu madre a chiuderla e gettarla in mare

(ANSA) - RIMINI, 4 APR - E' stata la madre a chiudere la figlia, morta per le conseguenze dell'anoressia, in un trolley dopo averla vegliata già cadavere per alcuni giorni in casa. Poi la valigia, il trolley blu ritrovato nell'acque del porto canale di Rimini sabato 25 marzo, l'avrebbe gettato in acqua perché disperata e completamente distrutta dal lutto. Il giorno prima del ritrovamento del cadavere nella valigia, la donna, originaria di Mosca, 48 anni, badante in Italia sarebbe tornata in Russia con un volo diretto. E' questa la svolta nell'indagine della squadra mobile di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, che ha aperto un fascicolo, per ora formalmente contro ignoti, per dispersione di cadavere e abbandono d'incapace. (ANSA).

20:55Calcio: Roma-Lazio, De Rossi out, Inzaghi recupera Immobile

(ANSA) - ROMA, 04 APR - De Rossi non ce la fa a recuperare per il derby di ritorno di Coppa Italia con la Lazio. Luciano Spalletti deve quindi rinunciare al suo regista schierando al suo posto Paredes. In difesa out anche Fazio, sostituito da Juan Jesus. All'ingresso della squadra in campo prima del riscaldamento Dzeko e compagni si sono fermati ad applaudire i tifosi della Curva Sud tornati all'Olimpico dopo una protesta contro le barriere durata oltre un anno e mezzo. Per il tecnico toscano modulo 4-2-3-1, tra i pali il portiere di coppa Alisson, in difesa l'ex interista al fianco di Manolas con Ruediger e Emerson sugli esterni, coppia di centrocampo Paredes-Strootman, centravanti Dzeko assistito da Salah, Nainggolan ed El Shaarawy. Nessuna sorpresa invece tra le fila biancocelesti, con Simone Inzaghi che alla fine recupera anche Ciro Immobile al centro dell'attacco nonostante il bomber partenopeo avesse saltato la rifinitura di ieri per affaticamento.

20:52Comuni: Firenze, ok giunta stop ristoranti centro per 3 anni

(ANSA) - FIRENZE, 4 APR - Stop al 'mangificio' come lo aveva definito il sindaco Dario Nardella in centro a Firenze, con il blocco per tre anni delle aperture di alimentari, ristoranti ed altri negozi di somministrazione di cibi e bevande. È quanto prevede la delibera di modifica del regolamento per la tutela del centro storico che ha avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re. La misura, che dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale per diventare operativa, prevede nello specifico, il blocco per i prossimi tre anni di nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio al dettaglio. Sono previste eccezioni per luoghi di cultura, librerie, teatri, cinema e musei. Si tratta della 'fase due' del regolamento che contiene misure ancora più incisive per la conservazione dell'identità del centro storico, sulla base del decreto Franceschini a tutela dei centri storici del 2016 e del piano di gestione dell'Unesco.

20:50Siria: Usa, se attacco e’ chimico crimine di guerra

(ANSA) - NEW YORK, 4 APR - Se sarà confermato che l'attacco in Siria e' un attacco chimico, come sembra, si tratta "chiaramente di un crimine di guerra": lo riferisce un funzionario del Dipartimento di stato secondo cui gli Usa e l'organizzazione per il divieto delle armi chimiche stanno accogliendo informazioni su quanto accaduto.

20:40Colombia: Ue mobilita 150mila euro per i soccorsi

(ANSA) - BRUXELLES, 4 APR - La Commissione europea ha mobilitato 150mila euro per i soccorsi in Colombia, dopo le frane dei giorni scorsi. Si legge in una nota della Commissione. "L'Ue è vicina al popolo e alle autorità colombiane. Abbiamo reagito immediatamente per sostenere le organizzazioni umanitarie che lavorano nelle aree colpite, con fondi di emergenza e sostegno", dichiara il commissario per la Gestione delle crisi Christos Stylianides. Con oltre 229milioni di euro di aiuti dal 1994, Colombia è il principale beneficiario dell'assistenza della Commissione Ue in America Latina.