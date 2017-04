Ultima ora

23:53Calcio:Spalletti,se Roma non vince è allenatore responsabile

(ANSA) - ROMA, 4 APR - ''Se la squadra non vince è l'allenatore il responsabile''. Il tecnico della Roma Luciano Spalletti si prende le sue responsabilità dell'eliminazione della sua squadra nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Il mio futuro? ''Ora non è il momento di parlarne''.

23:48Spalletti, vinciamo tanto e poi sbagliamo match importanti

(ANSA) - ROMA, 4 APR - ''E' una sconfitta che ci dispiace non possiamo modificare il passato e ora dobbiamo stare attenti per il futuro''. Luciano Spalletti valuta così l'eliminazione della sua Roma in Coppa Italia contro la Lazio. ''La Roma - ha detto Spalletti ai microfoni della Rai - ha fatto abbastanza bene in generale, certo quando vieni da un 2-0 dell'andata devi stare attento a quello che passa e noi abbiamo fatto passare qualche cosa di troppo. Bisogna prendere atto del verdetto del campo, vinciamo tanto e poi sbagliamo gli appuntamenti importanti''.

23:35Calcio: Lazio, Lulic, una finale meritatissima

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "E' una finale meritata, merito di Simone Inzaghi e merito di tutti noi". Lulic, che ha chiuso da capitano la semifinale di ritorno di Coppa Italia, esulta per "avere eliminato la Roma: questo era importante stasera. Ora vediamo chi passa tra Napoli e Juve, ma l'importante era stasera".

23:19Calcio:Roma vince 3-2, Lazio in finale Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 4 APR - La Lazio e' la prima finalista di Coppa Italia: nella semifinale di ritorno, la Roma vince 3-2. All'andata, la Lazio aveva vinto 2-0. Reti: nel pt 37' Milinkovic-Savic, 43' El Shaarawy; nel st 11' Immobile, 21' e 45' Salah.

22:59Calcio: Serie B

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Risultati del campionato di calcio di serie B dopo gli incontri della 34/a giornata. Bari-Latina 2-0 Benevento-Ternana 2-1 Carpi-Pro Vercelli 0-0 Cesena-Brescia 1-1 Frosinone-Avellino 1-1 (ieri) H.Verona-Spezia 0-1 Perugia-Pisa 2-2 Salernitana-Cittadella 0-0 Spal-Novara 2-0 Vicenza-Trapani 0-1 V.Entella-Ascoli 2-1

22:53Calcio: Germania, Bayern cade in casa, Hoffenheim vince 1-0

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Nella ventisettesima giornata della Bundesliga il Bayern Monaco viene sconfitto in casa dell'Hoffenheim per 1-0. Decide il gol di Kramaric al 21'. Lo scivolone dei bavaresi allenati da Ancelotti è indolore: il Lipsia, impegnato domani a Magonza, può vincendo portarsi a -10.

22:51Siria: Tillerson, responsabilita’ morali Russia e Iran

(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - Il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, ha affermato che su Russia e Iran gravano "grandi responsabilità morali" per le morti in Siria in seguito all'attacco con armi chimiche. Gli Stati Uniti ritengono che nell'attacco "sia stato usato il sarin" e che "quasi certamente" il bombardamento "sia stato compiuto dalle forze di Assad". Il presidente Donald Trump afferma che l'attacco non può essere ignorato, e che "le azioni atroci del regime di Bashar al Assad sono una conseguenza della debolezza della passata amministrazione".