01:01Trump:Melania sceglie Dolce & Gabbana per ritratto ufficiale

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Melania Trump in Dolce & Gabbana per il primo ritratto ufficiale da First Lady. Una scelta che sorprende:doveva essere un'occasione per promuovere l'industria nazionale, non "quella italiana", afferma il New York Times. Visto che il messaggio del marito, il presidente Donald Trump è 'Buy American', comprate Made in America. Nella ritratto Melania indossa anche un anello di diamanti con taglio smeraldo ''molto grande'', mette in evidenza il Nyt, e una fede di diamanti. Non è la prima volta che Melania Trump indossa Dolce & Gabbana:l'aveva scelto anche per la festa di Capodanno a Mar-a-Lago. E non è la prima volta che Melania preferisce un abito made in Europe. "Ma questa volta ha indossato un marchio non americano in un'occasione che ha il solo obiettivo di immortalare una rappresentazione pubblica del suo ruolo, aggiunge il quotidiano. Il problema è che in molte occasioni una giacca è sempre un giacca ma questa particolare immagine ufficiale, non è una di queste molte occasioni".

00:41Calcio:Lotito ‘curva Lazio ha vinto anche derby coreografia’

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Un grande ringraziamento da parte del presidente alla squadra e ai tecnici per la prestazione''. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito nel post derby di Coppa Italia: ''un grandissimo ringraziamento ai tifosi e un particolare abbraccio alla Curva Nord e Distinti che anche loro hanno vinto il Derby della coreografia rispetto alla Curva Sud della Roma e col loro tifo composto e rispettoso delle regole hanno costituito il 12esimo uomo in campo e un valore aggiunto per la squadra e per la società".

00:39Calcio: Premier, Ibra salva United al 94′ su rigore

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Ibrahimovic salva il Manchester United al 94' realizzando il gol del pareggio 1-1 su rigore contro l'Everton. Si tratta per la squadra di Mourinho del nono pareggio all'Old Trafford, il quinto nelle ultime 6 gare. Il Leicester versione Shakespeare non stecca invece una partita: la sesta vittoria di fila (coppe europee incluse) delle Volpi dà il colpo di grazia al Sunderland, ormai con un piede e mezzo in Championship. Al King Power Stadium il 2-0 matura grazie all'incornata di Slimani (69') e alla conclusione vincente di Vardy (78'). Niang illumina la serata di Vicarage Road dove il Watford di Mazzarri supera per 2-0 il West Bromwich: l'ex Milan indovina prima una pennellata a giro al 13' e offre poi al 49' a Deeney il pallone del raddoppio.

00:26Calcio:derby,Lotti’bella serata,questo è sport che ci piace’

(ANSA) - ROMA, 4 APR - ''Bella serata di calcio all'Olimpico. Spettacolo in campo e sulle curve, finalmente senza barriere''. Il ministro dello sport, Luca Lotti, commenta così sul suo profilo twitter il post-derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio, primo match disputato dopo la rimozione delle barriere nelle curve nello stadio Olimpico. '' Questo - aggiunge il ministro - è lo sport che ci piace. #Derby''.

23:53Calcio:Spalletti,se Roma non vince è allenatore responsabile

(ANSA) - ROMA, 4 APR - ''Se la squadra non vince è l'allenatore il responsabile''. Il tecnico della Roma Luciano Spalletti si prende le sue responsabilità dell'eliminazione della sua squadra nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Il mio futuro? ''Ora non è il momento di parlarne''.

23:48Spalletti, vinciamo tanto e poi sbagliamo match importanti

(ANSA) - ROMA, 4 APR - ''E' una sconfitta che ci dispiace non possiamo modificare il passato e ora dobbiamo stare attenti per il futuro''. Luciano Spalletti valuta così l'eliminazione della sua Roma in Coppa Italia contro la Lazio. ''La Roma - ha detto Spalletti ai microfoni della Rai - ha fatto abbastanza bene in generale, certo quando vieni da un 2-0 dell'andata devi stare attento a quello che passa e noi abbiamo fatto passare qualche cosa di troppo. Bisogna prendere atto del verdetto del campo, vinciamo tanto e poi sbagliamo gli appuntamenti importanti''.

23:35Calcio: Lazio, Lulic, una finale meritatissima

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "E' una finale meritata, merito di Simone Inzaghi e merito di tutti noi". Lulic, che ha chiuso da capitano la semifinale di ritorno di Coppa Italia, esulta per "avere eliminato la Roma: questo era importante stasera. Ora vediamo chi passa tra Napoli e Juve, ma l'importante era stasera".