08:03Sri Lanka: in fiamme porta container Msc ‘Daniela’

(ANSA) - COLOMBO, 5 APR - Una delle più grandi navi porta container del mondo, la Msc 'Daniela', è in fiamme al largo di Colombo, capitale dello Sri Lanka, mentre unità della Marina cingalese e di quella indiana sono mobilitate per mettere sotto controllo le fiamme e evacuare eventualmente l'equipaggio. In un comunicato, la Marina dello Sri Lanka ha reso noto di avere ricevuto una richiesta di aiuto da parte dell'agente locale della Mediterranean Shipping Company (Msc), riguardante un incendio scoppiato a bordo mentre l'unità incrociava a 33 miglia nautiche a largo di Colombo. "Le operazioni per spegnere le fiamme e, se necessario, evacuare la nave - si dice infine - sono attualmente in corso". Costruita nel 2008 la 'Daniela' è proprietà della Msc (compagnia fondata a Napoli nel 1970 da Diego Aponte e basata a Ginevra), ha una stazza di oltre 151.000 tonnellate e può trasportare fino a 14.000 container.

07:52Francia: dibattito tv, Melenchon il più convincente

(ANSA) - PARIGI, 5 APR - Il candidato della sinistra alternativa Jean-Luc Melenchon (La France Insoumise) viene considerato dai telespettatori come il "più convincente" in occasione del grande dibattito di ieri sera in tv tra gli 11 candidati alle presidenziali francesi del 23 aprile e del 7 maggio. E' quanto emerge da un sondaggio Elabe per Bfm-Tv. Per il 25% degli intervistati è stato Melenchon a dominare il dibattito, seguito dal candidato di En Marche, Emmanuel Macron (21%) e Francois Fillon (15%). Alla domanda su chi avesse il miglior progetto per la Francia, questa volta è avanti Macron con il 23%, seguito da Melenchon (22%) e Fillon 18%.

07:42Trump: arresti a confine Messico calano a minimi da 17 anni

(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - Gli arresti di immigrati che hanno cercato di entrare negli Stati Uniti attraversando il confine con il Messico sono calati in marzo ai minimi da 17 anni. Lo afferma il segretario alla Sicurezza Nazionale, John Kelly, sottolineando che il calo "non è un caso" ed è merito del presidente Donald Trump e del suo approccio all'immigrazione illegale. Le persone fermate mentre cercavano di attraversare il confine in marzo sono state 12.500 contro le 43.000 di dicembre. I bambini fermati meno di 1.000.

07:09Corea del Nord, nuovo lancio missile balistico

(ANSA) - TOKYO, 5 APR - La Corea del Nord ha lanciato stamattina un nuovo missile balistico a medio raggio, nel Mar del Giappone. Tokyo ha presentato protesta formale e parlato di palese violazione delle risoluzioni Onu. L'ennesima provocazione di Pyongyang arriva a un giorno dall'incontro di domani negli Usa tra il presidente americano Trump e il suo omologo cinese Xi, che vedrà sul tavolo proprio la questione nordcoreana.

07:07Siria, “colpito un arsenale chimico dei ribelli”

(ANSA) - BEIRUT, 5 APR - Una città in mano ai ribelli nel nord della Siria è stata esposta ad agenti tossici provenienti da un arsenale ribelle colpito da un bombardamento aereo siriano: così il ministero della Difesa russo parla di quanto accaduto ieri nella provincia di Idlib, dove sono morte decine di persone. Mosca smentirebbe così da parte sua l'ipotesi che il regime di Damasco abbia volutamente eseguito un attacco chimico. Il portavoce del ministero, il generale maggiore Igor Konashenkov, ha detto stamattina che le attività militari russe hanno registrato ieri un attacco delle forze aeree siriane su depositi di armi e una fabbrica di munizioni nella periferia orientale della città di Khan Sheikhoun. Konashenkov ha aggiunto che armi chimiche prodotte dalla fabbrica sono state utilizzati in Iraq e lo stesso tipo di armi erano state usate precedentemente dai ribelli ad Aleppo, dove si erano riscontrate sintomatologie simili a quelle osservate nelle immagini arrivate ieri da Khan Sheikhoun.

01:01Trump:Melania sceglie Dolce & Gabbana per ritratto ufficiale

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Melania Trump in Dolce & Gabbana per il primo ritratto ufficiale da First Lady. Una scelta che sorprende:doveva essere un'occasione per promuovere l'industria nazionale, non "quella italiana", afferma il New York Times. Visto che il messaggio del marito, il presidente Donald Trump è 'Buy American', comprate Made in America. Nella ritratto Melania indossa anche un anello di diamanti con taglio smeraldo ''molto grande'', mette in evidenza il Nyt, e una fede di diamanti. Non è la prima volta che Melania Trump indossa Dolce & Gabbana:l'aveva scelto anche per la festa di Capodanno a Mar-a-Lago. E non è la prima volta che Melania preferisce un abito made in Europe. "Ma questa volta ha indossato un marchio non americano in un'occasione che ha il solo obiettivo di immortalare una rappresentazione pubblica del suo ruolo, aggiunge il quotidiano. Il problema è che in molte occasioni una giacca è sempre un giacca ma questa particolare immagine ufficiale, non è una di queste molte occasioni".

00:41Calcio:Lotito ‘curva Lazio ha vinto anche derby coreografia’

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Un grande ringraziamento da parte del presidente alla squadra e ai tecnici per la prestazione''. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito nel post derby di Coppa Italia: ''un grandissimo ringraziamento ai tifosi e un particolare abbraccio alla Curva Nord e Distinti che anche loro hanno vinto il Derby della coreografia rispetto alla Curva Sud della Roma e col loro tifo composto e rispettoso delle regole hanno costituito il 12esimo uomo in campo e un valore aggiunto per la squadra e per la società".