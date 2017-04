Ultima ora

10:33‘Re’ discoteche sarde sparisce dal carcere kenyota

(ANSA) - NUORO, 5 APR - Il 're' delle discoteche sarde, Mario Mele, arrestato in Kenya nei giorni scorsi, sarebbe sparito nel nulla dalla stazione di Polizia di Nyali alle porte di Mombasa. Su Mele, nuorese di 55 anni, pende un mandato di cattura internazionale, emesso dalla Procura di Nuoro, per una presunta evasione fiscale di 17 milioni di euro in seguito alla gestione di alcuni locali notturni sulla costa gallurese. La notizia, non confermata dalle autorità italiane, è stata pubblicata ieri su MalindiKenya.net, il portale italiano in Kenya, che riporta quanto scritto dal quotidiano nazionale "The Standard". Il giornale riferisce della "sparizione di due dei tre italiani arrestati con l'accusa di essere 'baroni della droga'. Insieme a Mario Mele - prosegue lo scritto - non c'è più traccia dalla stazione di polizia di Nyali, alle porte di Mombasa, del plurinquisito Fulvio Alberto Leone, genovese, da anni cittadino keniota di stanza a Mtwapa,con reati internazionali che cominciano nel 1992". "La Corte di Malindi - ha riportato il giornale kenyota - lo attendeva questa mattina, scortato dalle autorità, per poter esercitare l'ordine di non estradizione. Il Giudice di Nairobi, a seguito delle investigazioni dell'Interpol, lo attenderebbe il prossimo 12 aprile per l'interrogatorio ufficiale. Le istituzioni giudiziarie e fiscali italiane lo attendono in patria per chiarire l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a diversi reati patrimoniali". Dove sia ora Mario Mele, che gestisce in Kenya il locale Mario's Lounge Bar al Nakumatt, e la discoteca Pata Pata Beach, se lo chiederebbe, secondo il portale MalindiKenya.net anche il suo avvocato, John Kaminwa. "Tre le ipotesi formulate da inquirenti - conclude l'articolo del portale - ci sono la fuga vera e propria, l'estradizione in gran segreto da parte dell'Interpol, oppure il trasferimento segreto, in luogo sicuro e non inquinato da agenti esterni, per eseguire l'interrogatorio". (ANSA).

10:18Terremoti: forte scossa di magnitudo 6,1 in Iran

(ANSA) - TEHERAN, 5 APR - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito questa mattina la provincia iraniana del Razavi Khorasan. La scossa è avvenuta alle 10:40 ora locale. Nessuna informazione è stata finora fornita su eventuali vittime e danni. L'epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri nei pressi della città di Fariman, situata 100 chilometri a Sud del capoluogo Mashhad.

10:15Siria:Ong, nuovi raid a Idlib,72 morti in attacco ieri

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 APR - Nuovi raid aerei sono stati compiuti nelle ultime ore nel nord-ovest della Siria, nell'area colpita ieri dal presunto attacco chimico attribuito alle forze governative. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), non si hanno ancora bilanci esatti dei nuovi bombardamenti ma sale intanto a 72 il bilancio dei raid compiuti ieri su Khan Shaykhun.

10:07Siria: Tajani, forte sdegno per orribile strage

(ANSA) - STRASBURGO, 5 APR - Il presidente del Parlamento europeo, in apertura della seduta plenaria a Strasburgo, ha espresso "forte sdegno per l'orribile strage in Siria con armi chimiche. Tutti noi - ha detto - siamo rimasti colpiti nel vedere le orribili immagini di bambini soffocati. Un fatto inaccettabile e in contrasto con i valori dell'Ue che noi abbiamo dovere di difendere all'interno ma anche all'esterno dei nostri confini. Sono fiducioso che l'Europa unita potra' giocare un ruolo importante nel processo di pace".

10:05Siria: Gabriel, colpevoli meritano Corte internazionale

(ANSA) - BRUXELLES, 5 APR - "Tutti chiediamo una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu perché dobbiamo vedere chi è il responsabile" dell'attacco chimico di ieri in Siria, "come fare per fermare questo tipo di crimini di guerra e fare tutto il possibile per portare i responsabili davanti ad una Corte internazionale perché quello commesso ieri è il più maledetto dei crimini di guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, al suo arrivo alla Conferenza internazionale per il supporto al futuro della Siria.

09:48Droga: decifrato codice segreto spaccio, 6 arresti a Torino

(ANSA) - TORINO, 5 APR - Il burro, il latte, il caffè, l'aperitivo e la birra erano le parole in codice utilizzate per spacciare droga da una banda smantellata dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, che hanno arrestato sei persone. Marocchini, albanesi e italiani accusati, a vario titolo, di spaccio e di sfruttamento della prostituzione. Sequestrate circa 800 dosi di cocaina, hashish e marijuana e 1.400 euro in contanti. Nel corso dell'indagine i carabinieri hanno scoperto anche una sorta di bancarella della cannabis, con tanto di angolo degustazione, allestito sul muretto di un parco in provincia di Torino. La vendita e il consumo della droga avveniva alla luce del sole, sotto gli occhi di famiglie e bambini. Tra i clienti anche studenti minorenni. Uno degli arrestati svolgeva anche 'servizi taxi' per una quindicina di prostitute albanesi e romene e offriva loro casa per incontrare i propri clienti. L'indagine è stata coordinata dai pm Andrea Padalino e Paolo Borgna della Procura di Torino.(ANSA).

09:46Svizzera: sindaci zona valichi si schierano contro chiusura

(ANSA) - MILANO, 5 APR - Su iniziativa della Comunità Montana del Piambello, in provincia di Varese, una ventina di sindaci dei Comuni della zona di confine tra Lombardia e Svizzera hanno protestato al valico di Cremenaga. La protesta per la decisione della Svizzera di chiudere dal primo aprile nelle ore notturne tre valichi minori (Pedrinate-Colverge e Novazzano-Rovago, in provincia di Como, e Ponte Cremenaga, in provincia di Varese). Il sindaco di Cremenaga, Domenico Rigazzi, ha invitato gli altri sindaci del territorio a indossare la fascia tricolore e a schierarsi al valico, in segno di protesta. Ieri la Farnesina ha convocato "con urgenza" l'ambasciatore elvetico in Italia, per chiedere chiarimenti.(ANSA).